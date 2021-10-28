Смертельный сниффинг: на Кубани запретили продавать детям зажигалки

ЗакС Краснодарского края запретил продавать детям товары с углеводородным газом. Таким образом власти противостоят новой форме токсикомании — сниффингу. Суть опасной забавы заключается во вдыхании паров газа из зажигалок для достижения эффекта галлюцинаций. С 2016 по 2019 год в России из-за сниффинга погиб 361 подросток.

За продажу несовершеннолетним зажигалок и баллонов со сжиженным углеводородным газом магазины Кубани могут быть оштрафованы. Соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, передает ТАСС.

Эта инициатива призвана остановить сниффинг (от англ. sniff — нюхать) — новую форму токсикомании, из-за которой в регионе с 2018 года погибли 18 подростков.

«Это только первый шаг. Гораздо более важная задача — сформировать у молодежи тягу к здоровому образу жизни, сознательный отказ от вредных привычек и рискованных экспериментов», — заявил спикер кубанского ЗакСа Юрий Бурлачко.

Штраф за розничную продажу несовершеннолетним зажигалок составит для физлиц 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 9-15 тыс. рублей, для юрлиц — 20-50 тыс. рублей.

В 2019 году на слушаниях в Общественной палате РФ представитель главного управления криминалистики Следственного комитета Виктор Тюков сообщил, что с 2016 года в стране из-за сниффинга погиб 361 ребенок, обычно в возрасте 10-17 лет. По сравнению с предыдущим трехлетним периодом, по его словам, число погибших увеличилось почти в три раза.

Сниффинг — процесс вдыхания бытового газа, пришедший на смену бензиновой и клеевой токсикомании. В баллонах, которые используют при сниффинге, обычно содержатся пропан, бутан и изобутан, которые вдохнуть так же легко, как и обычный воздух. Рецепторы человеческого организма на эти газы не реагируют.

Газы из баллонов вытесняют кислород, вызывая гипоксию и кратковременную эйфорию. Среди побочных эффектов — галлюцинации.

Вдыхание бытового газа уничтожает нейроны мозга, снижая его активность. Летучие вещества вредят центральной нервной системе, при «передозировке» смерть может наступить от удушья, отека мозга, легких, паралича дыхания. Опасность представляет и вероятная закупорка дыхательных путей рвотой.

При сниффинге на организм воздействуют в первую очередь не пары, а удушение. Принцип схож с распространенной некогда в школах забавой «собачий кайф», когда подростки пережимают друг другу дыхательные пути до потери сознания.

В 2020 году мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, вводящий штрафы за «вовлечение несовершеннолетних в сниффинг». В столице его размер составляет от 4 до 5 тыс. рублей для граждан, от 5 до 10 тыс. рублей — для должностных лиц. Кроме того, штрафом в 5 тыс. рублей будут наказываться родители или законные представители детей.

«Нужно опять же, как мы делали в 1990-х, проводить ликбез: начиная с детского сада рассказывать об этом и показывать документальные фильмы, снятые в подворотнях, где происходили передозировки и смерти. <…>

Необходимо информировать о вредном воздействии и последствиях данного вещества, а также о том, как не попасть в круг потребителей, потому что зачастую у детей это происходит коллективно и неосознанно», — заявлял газете «Известия» врач-нарколог Марат Сараев.

Он также добавил, что необходима работа с семьями — чтобы родители могли вовремя понять, что их ребенок увлекся токсикоманией.