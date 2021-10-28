Легкий способ получить QR-код: почему в регионах кончается «Спутник Лайт»

В Санкт-Петербурге есть около 700 тыс. комплектов вакцины от COVID-19, заявил губернатор города Александр Беглов. Однако препарат «Спутник Лайт» закончился, когда его завезут — пока неясно. В других регионах России также отмечается дефицит «Лайта». В Нижегородскую область следующую партию однокомпонентной вакцины должны доставить к середине ноября.

В комитете здравоохранения Санкт-Петербурга заявили, что на фармацевтической базе города закончились запасы «Спутника Лайт» — однокомпонентной вакцины от коронавируса. Об этом сообщают «Невские новости».

«На фармбазе «Спутника Лайт» нет. В поликлиниках порядка 35 тысяч доз на тех, кто уже записался. «Спутник V» в наличии, и его дефицита нет», — заявили в ведомстве.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, городская система здравоохранения располагает почти 700 тыс. комплектов вакцины от COVID-19. К концу октября от коронавируса привилось почти 1,9 млн петербуржцев.

Газета «КП-Петербург» отмечает, что при текущих темпах вакцинации коллективный иммунитет в городе будет достигнут к лету 2022 года.

Ажиотаж вокруг «Спутника Лайт» можно объяснить тем, что прививка данным препаратом представляет собой быстрейший путь к получению QR-кода, пишет «Фонтанка».

Дата новой поставки «Лайта» пока неизвестна даже Смольному. В Ленинградской области также нехватка «быстрых» прививок.

«На сегодняшний день в прививочных пунктах есть все вакцины, но увеличилось количество обращений за вакцинацией «Спутником Лайт». Удобно: это один компонент. И мы наблюдаем в части пунктов дефицит данной вакцины. <...> Рекомендую не затягивать с вакцинацией. <...> «Спутника Лайт» в таких объемах, в каких хочет население, на сегодняшний день нет», — заявила главный эпидемиолог комитета по здравоохранению Ленобласти Елена Хорькова.

Заканчивается «Спутник Лайт» и в Нижнем Новгороде. Замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что ближайшая поставка препарата ожидается в середине ноября.

Нехватку однокомпонентной вакцины испытывают больницы Екатеринбурга. Портал E1.ru сообщает, что «отчаявшиеся получить вакцину пациенты устроили давку в надежде получить заветный укол».

«Ни врачи, ни даже Минздрав не знают, когда придет вакцина. И это проблема, конечно, люди-то спрашивают с нас, а нам нечего ответить», — заявила заведующая одной из екатеринбургских поликлиник.

Между двумя уколами «Спутника V» должно пройти три недели — до второй прививки QR-код, необходимый для посещения ряда общественных мест, не будет сгенерирован.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в стране за последнее время существенно выросли темпы вакцинации. По его словам, решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в России «пока не принималось, нужно смотреть на развитие ситуации». Усилия властей будут считать в Кремле недостаточными до тех пор, пока не будет достигнут общественный иммунный барьер.

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», к 22 октября оба компонента вакцины получили 49,1 млн граждан, а первым компонентом привиты 53,5 млн. Это около 30% населения страны. Для победы над коронавирусом коллективный иммунитет должен достигать 70%.