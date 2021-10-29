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Общество

«У кого станут лезть волосы после COVID-19, вообще не угадаешь»

Трихологи рассказали, как спасти волосы после коронавируса

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Depositphotos
Большинство пациентов после COVID-19 страдают от проблем с волосами, рассказали «Газете.Ru» трихологи. В частности, человек может поседеть или даже облысеть после приема противовирусных препаратов. Для того чтобы восстановить волосяной покров, врачи советуют пройти курс мезо- и плазмотерапии, которые улучшают кровообращение головы.

Около 90% переболевших коронавирусом впоследствии страдают от выпадения волос, сообщила «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

«У кого станут лезть волосы после COVID-19, вообще не угадаешь — практически у 90% переболевших коронавирусом впоследствии наблюдается выпадение волос.

Дело в том, что у нас пациенты получают мощную терапию и никто особенно витамины не принимает, а организм в это время испытывает колоссальную нагрузку», — пояснила специалист.

С ней согласна врач-трихолог Ирина Котова. По ее словам, за 1-1,5 месяца можно потерять до 50% объема волос.

«Выпадение происходит из-за нескольких факторов, в частности влияния самого вируса, который бьет по сосудам и нарушает питание волосяного фолликула. Кроме того, в результате болезни возникает сильная интоксикация, и то лечение, которое применяется, тоже может влиять. Там очень много всего, начиная от антибактериальных средств и заканчивая противовирусными», — уточнила она.

Можно ли восстановить объем потерянных волос, зависит от того, какой тип выпадения произошел, подчеркнула Котова.

«Самое распространенное после коронавируса — диффузное выпадение, когда что-то подействовало на организм и на волосы в целом, после чего спустя какое-то время они начинают покидать волосяной фолликул. В этом случае, как правило, как только заканчивается негативное влияние, волосы начинают самостоятельно восстанавливаться», — сказала трихолог.

Нагайцева добавила, что подобная фаза выпадения волос, как правило, в среднем длится 100-120 дней. «Спасти эти волосы нельзя, никакая терапия не повлияет», — отметила врач.

Второй по распространенности тип — гнездное очаговое выпадение, оно связано с состоянием иммунной системы. «Здесь лечение более длительное — очаги могут либо зарасти самостоятельно, либо не восстановиться. Дело в том, что при сильной перегрузке иммунной системы она начинает воспринимать волосы как чужеродный объект», — указала Котова.

Третий — ишемическое выпадение волос, которое зачастую встречается у пациентов, находившихся в стационаре или столкнулись с ИВЛ.

«То есть нарушено кровообращение в зоне роста волос, и в этом случае, если человек быстро не обратиться к специалисту, то могут быть и необратимые процессы: некроз, рубцевание кожи», — сказала специалист.

При этом у некоторых людей может произойти полное облысение — анагеновое выпадение волос. «Волосы реагируют на какие-либо препараты, как при химиотерапии. Что-то очень токсичное повлияло — и волосы одномоментно выпали. Но тут они восстановятся, когда произойдет полный детокс организма», — подчеркнула эксперт.

«После ковида иногда становится еще чуть больше седых волос, вследствие дефицитов, которые испытывал организм во время заболевания и после», — добавила Нагайцева.

Пациентам стоит обращать внимание на количество волос на расческе, посоветовала трихолог.

«Если по истечении 100 дней волосы не восстановили свой рост, то нужно обратиться к специалисту. Важно сказать, что наша цель при лечении этого постковидного проявления — возобновить рост новых волос. Часто такое бывает, что выпадение интенсивное, а рост замедлен или его вовсе нет. Поэтому здесь мы уже начинаем терапию», — пояснила Нагайцева.

Лечение облысения зависит от того, по какому типу выпадают волосы. Котова отметила, что врач сперва назначает дополнительные анализы, а затем различные стимуляторы роста, мезотерапию, витаминную терапию, плазмотерапию — это способствует улучшению кровотока.

«Также всегда пациентам мы говорим об основных витаминах — им необходимо поддерживать в норме группу B, D, C, цинк», — заключила врач-дерматовенеролог.

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