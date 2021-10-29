«Выразите эмоции во время нерабочих дней через танец»

По словам психологов и врачей, справиться со стрессом в период нерабочих дней помогут четкий распорядок дня, физические упражнения, ароматерапия и танцы. Они призывают не злоупотреблять алкоголем, а также укреплять иммунитет с помощью ряда продуктов.

Ароматерапия, зарядка и хороший сон

Чтобы снизить уровень стресса в период жестких ограничений, психолог сервиса «Доктор рядом» Марина Решетникова советует ежедневно уделять себе 30-45 минут.

«Можно почитать книгу, собрать пазл или порисовать. Вы можете даже просто лежать на кровати и ничего не делать, погрузившись в свои мысли — это тоже абсолютно нормальный отдых», — пояснила она «Газете.Ru».

Важно уделить внимание мелочам «Мягкий плед, пушистый свитер, вязаные носки, чашка чая или кофе. Все это детали, которые придают уют и дарят ощущение домашнего тепла», — уточнила она.

В борьбе со стрессом, по словам психолога, может помочь горячая ванна с ароматической солью или ароматерапия с помощью увлажнителя воздуха и эфирных масел.

«Выразите свои эмоции через танец. Послушайте любимую музыкальную композицию и попробуйте придумать собственный танец», — добавила Решетникова.

За время изоляции можно поправить свой режим сна, отметила психолог. Если спать меньше 7-9 часов, то уровень раздражительности и стресса будет выше.

«Старайтесь вставать и ложиться в одно и тоже время и за 30 минут до сна не используйте телефон. Физические нагрузки тоже помогут расслабиться. Та же пятиминутная зарядка утром зарядит вас энергией», — рекомендовала специалист.

Решетникова также посоветовала завести привычку радоваться мелочам: разговору с другом, интересной статье в интернете или выученному новому слову на иностранном языке. А вот спать весь день или злоупотреблять алкоголем не стоит, заявила психолог.

При переизбытке сна может появиться раздражительность и снизиться способность к фокусировке на том или ином занятии. Спиртное же, «помимо объективного вреда внутренним органам, усиливает тревогу и депрессивное расстройство».

Поднять настроение поможет утренний душ, считает старший продакт-менеджер фармкомпании Solgar, специалист в области фармацевтики Ирина Семина.

«Но поскольку душ сегодня призван быть не просто привычной ежедневной процедурой, а оздоровительным мероприятием для настроения, стоит немного разнообразить привычный ход событий. Во-первых, было бы неплохо организовать себе музыкальный фон, поставив любимую и желательно бодрую композицию. Смело откройте новый гель для душа и насладитесь его запахом», — сказала она.

Начать день лучше с хорошего завтрака – идеально будет включить в него шоколад, орехи, апельсины и клубнику, сообщила Семина. После него можно заняться уборкой.

«Наведение порядка в вещах, систематизация мелочей, захламляющих жилище, позитивно отражается на нашем настроении и даже самочувствии», — пояснила Семина.

График и информационная гигиена

«При нахождении дома, прежде всего, уменьшается физическая активность, формируется порочный круг: чем меньше человек двигается, тем меньше у него сил для продолжения движения. Гиподинамия может привести к развитию и ухудшению состояния иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной и опорно-двигательной систем», — предупредила иммунолог Мария Польнер.

В связи с этим во время нерабочих дней крайне важно делать зарядку: всего 20-40 минут в день будет достаточно, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.

«Следующая ошибка — несоблюдение диеты. Дома появляется большой соблазн устраивать себе постоянные перекусы из мучного и сладкого, у многих учащается употребление алкогольных напитков. Все это негативно сказывается на здоровье, ведет к гастроэнтерологическим и эндокринным заболеваниям. У людей, предрасположенных к кожным заболеваниям, например, акне, может произойти обострение процесса», — объяснила она.

По ее словам, еще одна важная проблема в период локдауна — стресс, который формируется от ограничения общения с родственниками, друзьями и коллегами, а также от негативной информационной нагрузки. На этом фоне обостряются многие хронические процессы, в том числе сердечно-сосудистые, и кожные заболевания, такие как псориаз или атопический дерматит.

«Важно соблюдать информационную гигиену. Есть большой соблазн целый день сидеть в телефоне или включить фоном телевизор, но бесконтрольный поток тревожных новостей негативно сказывается на психологическом состоянии. Все это необходимо ограничить», — подчеркнула Польнер.

Она советует составить график ежедневных дел и, по возможности, не отклоняться от него. Если вас перевели на удаленку, то рабочий день должен иметь начало и конец, а не становиться круглосуточным: на восстановление необходимо время.

«Необходимо грамотно обустроить дом для того, чтобы пребывание в нем было комфортным. Например, если вы чувствуете сухость кожи, длительно не излечивающиеся дерматиты, увеличение потребности в креме, то стоит обратить внимание на влажность и подумать о приобретении увлажнителя. Аллергикам необходима ежедневная влажная уборка, соблюдение гипоаллергенного быта, не лишним будет воздухоочиститель», — добавила иммунолог.

Чтобы укрепить иммунную систему, можно прибегнуть к витаминам и употреблять пищу с полезными микроэлементами, отметила Ирина Семина. «Чтобы повысить защитные силы организма, предотвратить развитие некоторых заболеваний, важно увеличить потребление продуктов, богатых витаминами и минералами», — сказала она.

Получить комплекс Омега-3 можно из сардин, лосося, сельди, тунца, семян чиа, грецких орехов и льняного масла. Необходимый для иммунной и репродуктивной систем цинк содержится в говядине, курице, индейке, печени, тыквенных семечках, арахисе и миндале. Из апельсинов, мандаринов, ананасов, лимонов, манго, киви, брокколи, помидор, капусты и картофеля можно получить полезный витамин C.

Источники пробиотиков: простой йогурт, кисломолочные продукты, такие как кефир или ряженка. Они улучшают пищеварение и усвоение питательных веществ.