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Общество

«На карте нет ни одного «зеленого» региона»

Голикова: в 13 регионах России ухудшилась эпидемиологическая ситуация

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Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Вице-премьер Татьяна Голикова обеспокоена тем, что многие россияне отправятся в путешествия во время нерабочих дней, хотя они предназначены для нахождения дома. Кроме того, Голикова отметила, что с прошлой пятницы ухудшилась ситуация с коронавирусом в 13 регионах. Нерабочие дни ранее объявил президент России Владимир Путин с 30 октября по 7 ноября, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.

За неделю в 13 российских регионах ухудшилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения. Сегодня на карте нет ни одного «зеленого» региона», — подчеркнула Голикова.

Цвет региона определяется пятью критериями: заболеваемость на 100 тыс. человек, охват тестированием на то же количество населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

По данным этой карты, ситуация с коронавирусом осложнилась во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, республиках Кабардино-Балкария, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия и Алтай, а также в Приморском крае.

Голикова также возмутилась планами россиян на период нерабочих дней. «Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы», — сказала она.

Голикова также напомнила об ответственности за фальсификацию QR-кодов. В частности, «за подделку или использование фальшивых документов — справок о перенесенной болезни, сертификатов о прививках или тестах ПЦР». Чиновница также подчеркнула, что россияне ответственны и «за продолжающуюся в нашей стране пандемию».

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября. Таким образом власти хотят стабилизировать ситуацию с коронавирусом. В последнее время в России фиксируются максимальные показатели как по заболеваемости, так и по смертности. За последние сутки в 85 регионах страны зарегистрировано 39 849 случаев заражения, умерли 1163 россиянина, выздоровели почти 30,5 тыс. человек.

Запрет на поездки и путешествия во время нерабочих дней власти не стали вводить. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие меры принимать не планируется. При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отмечала, что после сообщений о нерабочих днях взлетел спрос на туры.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, посвященный нерабочим дням. Согласно его результатам, большинство соотечественников проведут выходные дома. Так ответили 72% опрошенных. Каждый четвертый намерен работать, а 9% россиян отправятся на дачу.

Половина опрошенных считают объявление нерабочих дней необходимой мерой, а 40% не видят в ней надобности.

«Более половины россиян (59%) считают объявление нерабочих дней адекватной ситуации мерой (78% среди 18-24-летних), 31% считают ее неадекватной (37% среди 25-34-летних, по 36% среди 45-59-летних и мужчин)», — говорится в отчете ВЦИОМ. При этом половина опрошенных считает, что нерабочие дни не будут способствовать стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

Россияне считают, что для улучшения эпидемиологической ситуации в их регионе необходимо «усилить пропаганду вакцинации и сделать ее обязательной (16%), повысить уровень медицины (9%), усилить масочный режим (8%), а также ввести ограничения (карантин, локдаун, увеличить количество выходных, 7%) и закрыть границы (5%)».

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