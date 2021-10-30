Фото в трусах у Исаакия довело до уголовного дела

Модель из Санкт-Петербурга Ирина Волкова еще в прошлом году сфотографировалась с оголенными ягодицами в ста метрах от Исаакиевского собора. После резонанса в соцсетях Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Волкову задержали, ей готовятся предъявить обвинение.

В Санкт-Петербурге набирает обороты скандал с фотографией на фоне Исаакиевского собора. Одним из первых на нее обратил внимание Twitter-аккаунт «Дикий Петербург».

«Пользователи соцсетей требуют от властей обратить внимание на фотографии некой модели, которая сфотографировалась на фоне Исаакиевского собора в трусах», — говорится в сообщении. На снимке — 30-летняя петербургская модель Ирина Волкова, которая сидит спиной к фотографу на корточках в трусах. Рядом с ней стоит мужчина.

СМИ и Telegram-каналы сообщали, что Волкова сначала выложила это фото у себя в Instagram, но после шквала критики удалила пост. Однако фото сохранилось в Instagram ее приятеля, который стоит рядом. Мужчину зовут Леонид, и судя по дате, снимок сделан еще летом прошлого года. «Красивый закат, Леонид и зад», — говорится в подписи к посту.

Сама модель успела ответить на нападки со стороны пользователей соцсетей и журналистов. В своих Stories она говорила, что звездой становиться не хочет и просит петербургские СМИ прекратить ей писать и звонить. Кроме того, она сообщала, что в соцсетях ей поступает множество оскорблений и угроз.

«Я очень злюсь на людей за то, что они такие мерзкие. Мне стыдно за них», — написала модель.

30 октября история со скандальным снимком перешла из онлайна. Управление Следственного комитета по Петербургу сообщило, что возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 148 УК России (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

«Подозреваемая, находясь у православного храма — ГМП «Исаакиевский собор», действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела. После чего отправила их посредством одного из мессенджеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью распространения», — говорится в сообщении СК.

Позже петербургская полиция пояснила, что Волкову задержали. В Следственном комитете отметили, что в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ей обвинения и мере пресечения. Максимальное наказание по ст. 148 УК — лишение свободы на срок до двух лет. Возможны также штрафные санкции (до 300 тыс. руб.), обязательные или принудительные работы.

В то же время Исаакиевский собор не принадлежит РПЦ и не является религиозным зданием в полной мере. Церковные службы там проводятся ежедневно, но официальный статус собора — государственный музей-памятник.

В пресс-службе Исаакиевского собора заявили «Комсомольской правде», что не намерены куда-то обращаться из-за скандала. «Мы не можем управлять стритрейсерами, дорожным движением и тем, что происходит за пределами Исаакиевского собора. Мы музей. Мы занимаемся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов материальной и духовной культуры, а также просветительской, издательской и популяризаторской деятельностью, реставрацией и прочим. Пусть этим вопросом занимаются компетентные службы», — говорится в сообщении. «Идиотское поведение». Таджикского блогера выдворят из России за имитацию секса Таджикский блогер Руслан Бобиев и его подруга, устроившие эротическую фотосессию на фоне собора Василия... 01 октября 16:51

В январе пользователи соцсетей из Петербурга посчитали оскорбительным танец в стиле тверк от местной блогерки по имени Анна. Она танцевала на фоне Казанского собора 7 января. В интернете такие танцы назвали «осквернением Рождества» и призывали наказать Анну.

Оскорблялись на фотографии и видео с танцами не только жители Санкт-Петербурга. За последние несколько лет жители Казани неоднократно осуждали тверк на фоне главной мечети города Кул-Шарифа.

Кроме того, 29 октября Мосгорсуд приговорил к 10 месяцам колонии 23-летнего блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Асю Акимову (настоящие имена Руслани Талабджон и Анастасия Чистова) за фотографию с имитацией орального секса на фоне Храма Василия Блаженного на Красной площади. Снимок вызвал скандал еще в сентябре. Сначала Бобиеву выписали протокол за нарушение условий въезда в Россию, а Акимовой — за незаконное ношение полицейской формы (на скандальном фото она была в куртке с надписью «Полиция»). Оба они получили по 10 суток административного ареста.

Однако после этого СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Несмотря на то, что и блогер, и его подруга извинились, суд признал их виновными. После освобождения Бобиева ждет депортация в Таджикистан. Он заявил, что не собирается обжаловать приговор. В таджикской диаспоре назвали наказание соотечественнику слишком мягким.