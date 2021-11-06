Кадыров раскритиковал Симоньян за хайп «на кавказцах». Она ответила

Избиение россиянами из Закавказья мужчины в Новой Москве на глазах его четырехлетнего сына стало причиной спора в соцсетях между главредом МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Симоньян заявила, что «все приезжие допрыгаются и в стране введут строгач», и она говорит это «как лицо кавказской национальности и приезжая в одном флаконе». Кадыров в ответ призвал не дискриминировать уроженцев Кавказа в прессе. Симоньян ответила: если проблему замалчивать, она только усугубляется.

Что привело к полемике

4 ноября на территории микрорайона Новые Ватутинки в Новой Москве произошла драка — компания из четверых молодых людей избила мужчину с ребенком. Ажиотаж в прессе и соцсетях вызвала видеозапись инцидента, возмущенные пользователи в комментариях сразу нашли «кавказский след». МВД и СКР заинтересовались произошедшим, хотя сам пострадавший заявления не писал.

Были задержаны четверо подозреваемых в избиении мужчины, Александра Жиловникова. Его избили на глазах у четырехлетнего сына. В московской полиции сообщили, что все четверо — уроженцы закавказской республики. Трое из них получили российские паспорта в 2012 году. Они приехали в Москву из Оренбургской области. Как пишут СМИ, молодые люди — уроженцы Азербайджана.

Реакция Симоньян

«Все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро (как проверяли меня, когда я понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад). И правильно сделают»,

— написала в своем Telegram-канале главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она добавила, что говорит это «как приезжая и лицо кавказской национальности в одном флаконе». Кроме того, Симоньян выразила возмущение тем, что гости столицы ведут себя «не как в гостях», и предположила, что «скоро [приезжим] покажут, кто в доме хозяин».

Маргарита Симоньян родилась в Краснодаре в армянской семье. В Москву телевизионный корреспондент переехала жить в 2002 году.

Ответ Кадырова

«Хотел бы еще напомнить «уроженке Кавказа» Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме», — написал в ответ в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

По его словам, многие СМИ в России в первую очередь стараются «похайпиться» на инфоповодах, связанных с кавказцами.

«Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах! Серьезные на первый взгляд СМИ скатываются до уровня бульварной желтой прессы, идя на поводу у недальновидной аудитории. Такой грязный прием может привести к непоправимым последствиям», — добавил чеченский политик.

Кадыров напомнил, что только что страна отметила День народного единства, однако российские СМИ «ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности».

Он призвал журналистов в своих материалах о преступлениях указывать все остальные национальности.

«Убийства в школе, крупные коррупционные схемы, государственная измена и другие громкие преступления — давайте и тут называть национальность или хотя бы «лицо славянской национальности», «уроженец Москвы». Приятно? Зато это будет справедливо и честно по отношению ко всем народам», — считает глава ЧР.

Кадыров также добавил, что из-за дискриминации кавказцев в СМИ может вырасти поколение россиян, которые будут считать Кавказ отдельным государством.

Он призвал власти страны остановить эти тенденции и обвинил в расшатывании ситуации «агентов иностранных государств, расшатывающих эту тему под прикрытием свободы слова». Наконец, Кадыров призвал подключить к вопросу спецслужбы, чтобы искать «зачинщиков и провокаторов».

Глава Чечни также написал, что искать «виновников» разжигания межнациональной розни нужно как можно скорее — пока «не совершит преступление, защищая свою честь и достоинства, оскорбленный до предела человек».

«Мне не впервой критиковать соплеменников»

Симоньян в ответ решила обратить внимание Кадырова на то, что она «всегда проверяет информацию перед заявлениями». Она отметила, что все задержанные после драки в Ватутинках действительно оказались кавказцами. Но есть нюанс.

«По необъяснимым причинам многие, очевидно, не понимают, что Кавказ — это не только Чеченская республика, Дагестан, Осетия и др. Хотела бы напомнить, что Кавказ — это и Азербайджан, и Армения, и Грузия, и много чего еще», — добавила Симоньян.

Она также заявила, что не упоминала в своем первом посте Северный Кавказ, где расположена Чечня. Кроме того, главред RT вновь подчеркнула, что она «такой же кавказец с точки зрения классической географии».

Коснулась Маргарита Симоньян и вопроса об упоминании в прессе национальности преступников.

«Когда-то я сама считала, что этого делать не надо. Меня тоже, как «лицо кавказской национальности», обижали и возмущали такие упоминания. Но с возрастом для меня стало очевидно, что, замалчивая публично те вещи, о которых люди сейчас говорят в вотсап-чатах, а раньше — на кухнях, мы не решаем проблему, а усугубляем ее»,

— заявила медиаменеджер.

Она отметила, что Кадыров всегда жестко пресекал проступки своих соплеменников-чеченцев и не скрывал их происхождения. По словам этнической армянки Симоньян, нападавшие также могли оказаться армянами, и это не помешало бы ей критиковать своих соплеменников «за неправильное поведение».

Наконец, Маргарита Симоньян заявила, что «история всех рассудит».