«Ковидные пальцы». Как обнаружить коронавирус

Ложное обморожение конечностей может свидетельствовать о заражении коронавирусом, выяснили врачи, назвавшие это явление «ковидные пальцы». COVID-19 не является кожным заболеванием, однако с дерматологическими проявлениями болезни сталкиваются почти 20% заразившихся. Обычно «ковидные пальцы» встречаются у детей и подростков.

Российские медики обнаружили новый симптом заражения коронавирусной инфекцией — так называемый эффект «ковидных пальцев», ложное обморожение конечностей. Соответствующий признак специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии совместно с главврачом Коммунарки и другими медиками включили в статью «Поражения кожи и ее придатков при COVID-19», пишет газета «Известия».

Врачи установили, что, судя по статистике, примерно 20% инфицированных коронавирусом сталкиваются с кожными проявлениями болезни.

При симптоме «ковидные пальцы» заболевшие, в частности, жалуются на общую картину обморожения, хотя сам факт получения подобной травмы категорически отрицают: участки кожи краснеют и отекают, возможно также возникновение гнойников и пузырьков, изменение цвета кожи, зуд и боль. Однако по большей части это не приносит дискомфорта пациенту, отмечают эксперты, но может свидетельствовать о заражении COVID-19 на ранней стадии. Известны случаи, когда эти симптомы после перенесенного заболевания сохранялись у человека до нескольких месяцев. Спутанность сознания и сыпь: названы редкие симптомы COVID-19 Симптомами COVID-19 – помимо широко известных – могут быть спутанность сознания, тяжелый подъем по... 26 декабря 22:57

«Пациенты обращаются с дерматологическими заболеваниями и не понимают, откуда они. При этом, когда берут анализ на коронавирус, он у них не подтверждается. Но через несколько дней, мазок слизистой носа и горла показывает наличие вируса у пациента», — заявила врач дерматолог, трихолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима.

Поражение кожи, как правило, происходит из-за того, что «ковидные пальцы» можно отнести к ангиитам, то есть к группе заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление сосудов. Например, вен, артерий и капилляров.

Со слов руководителя Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместителя главного врача КДЦ «Медси» Марии Петиной, наиболее часто «ковидные пальцы» диагностируют у детей и подростков, но в последнее время они встречаются и у взрослых. В России, напомним, в прошедшие месяцы число заразившихся коронавирусом среди детей значимо увеличилось.

«В основе развития «ковидных пальцев», с одной стороны, лежит реакция иммунной системы: антивирусный белок интерферон первого типа и антитело, которое по ошибке атакует не только вирус, но и клетки кожи. С другой стороны, дисфункция эндотелия — клеток, выстилающих внутреннюю оболочку сосудов. Эндотелиальные клетки создают барьер между кровью и тканями, синтезируют и выделяют большое количество биологически активных веществ», — цитируют «Известия» Петину.

В целом же специалисты констатируют, что кожные заболевания при заражении COVID-19 хоть и случаются, но не так часто. Однако в действительности верно, что коронавирус иногда становится пусковым механизмом для развития таких болезней, соглашаются медики.

«Мы сталкиваемся с хроническими заболеваниями (псориаз, атопический дерматит, пузырчатка истинная, экзема), часть из которых после перенесенного COVID-19 обостряются и протекают очень тяжело. Кроме того, нередко кожные заболевания дебютируют после этой инфекции, — пояснила заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского Университета Ольга Олисова. «В этом случае следует немедленно обратиться к врачу» Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что одышку можно считать самым грозным симптомом коронавируса... 08 сентября 14:58

О том, что дерматологические проявления могут свидетельствовать о заражении человека коронавирусом, впервые сообщалось еще в прошлом году, когда пандемия только набирала обороты. Тогда врачи предупреждали, что, пусть COVID-19 и не является кожным заболеванием, но оказывает огромное влияние на дерматологию. Помимо России, такие данные приходили из США, Англии и Китая. В большинстве случаев пациенты замечают у себя сыпь неизвестного происхождения, а также волдыри, пузырьки и пятна. В результате дерматологи все чаще присоединяются к диагностике COVID-19.