Когда Москву ждут морозы. Два прогноза

Зима в Москве должна наступить через неделю, заявил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, в середине ноября начнутся снегопады, похолодает до -5°C. В Гидрометцентре в свою очередь сообщили, что первые морозы начнутся на следующей неделе, уже во вторник должно похолодать до минус двух. Дожди уже послезавтра сменит мокрый снег, а наутро эта каша замерзнет — дороги затянет льдом.

Зимняя погода в Москве наступит с опозданием на несколько суток, 15 ноября. Об этом заявил ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА «Новости».

«Осадки [15 ноября] будут идти только в твердой фазе — снегопады, похолодает до 0…- 5°C, сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров: в Москве около двух-трех, в Подмосковье местами до трех-восьми сантиметров», — сказал синоптик.

При этом уже на следующей неделе москвичей ждут заморозки — днем до -2…-4°C, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются в севера. 8 ноября днем и ночью будет +2…+4°C, по области — от 0 до +5°C. При этом заметное понижение температуры произойдет уже во второй половине дня вторника», — передает его слова ТАСС.

Среда, 10 ноября, станет самым холодным днем недели, добавил Вильфанд. Ночью в городе похолодает до -6°C, а днем — от -2°C до +3°C. Еще в понедельник осадки пройдут в виде дождя, но во вторник можно ждать мокрого снега. Заморозки в среду будет сопровождать солнце.

Роман Вильфанд также заявил в интервью «Москве 24», что грядущей зимой температура будет выше нормы, однако погода будет изменчивой. «Это не такая супертеплая зима, как была в 2019–2020-х годах. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой -20...-25°C», — отметил он.

При этом, по словам метеоролога, научные методы пока не дают точно сказать, будет ли предстоящая зима снежной или бесснежной.

«В предстоящую неделю погода в Центральной России поменяет статус с глубокой осени на предзимье. Впервые среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля. Землю припорошит неустойчивым снежным покровом, дороги покроются коркой льда»,

— предупредил в свою очередь Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

По его словам, вторник, 9 ноября, станет настоящим испытанием для дорожных служб, автомобилистов и пешеходов. Ранним утром после ночного дождя начнется снегопад, снежно-водяная каша должна вскоре замерзнуть. Будет также северный ветер до 10-12 м/с, из-за которого ноябрьские 0°C будут ощущаться как декабрьские -5°C, отметил Тишковец.

Синоптики утверждают, что грядущая зима будет холодной. Это связано с тем, что полярные шапки в этом году приостановили таяние — об отмене глобального потепления говорить пока рано, однако сохранение значительного объема льда отразится на погоде на всем северном полушарии.