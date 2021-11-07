«Днем там полно людей»: взрыв в Казахстане попал на видео

В казахстанском городе Актау произошел мощный взрыв в здании рядом со строительным рынком — в качестве предварительной причины в экстренных службах называют утечку газа. Первоначально сообщалось, что взрыв произошел в кафе «Аянат» — позже стало известно, что взорваться мог цех по производству самсы и плова по соседству со столовой. На месте работают специалисты, данных о пострадавших или погибших нет, кафе было закрыто на ночь.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана, информация об инциденте по адресу «микрорайон 29А» поступила спасателям в 7 ноября в 22.25 (19.25 мск).

«При неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

Как рассказал начальник управления по ЧС города Актау, на месте находятся сотрудники спецслужб, полиция, представители акимата города Актау (региональные власти), оперативные отряды. «Проводятся работы по расчистке частично обрушенного здания», — добавил он.

По его словам, уже состоялся разговор с хозяином кафе, которое пострадало при взрыве. «Хозяин утверждает, что он в шесть часов закрыл столовую и там не было людей. В скорую помощь никто еще не обращался. Мы сейчас уточняем, от чего взрыв произошел. Там имеется столовая, СТО, швейная фабрика, склад. Радиус взрыва примерно 200 кв. м», — рассказал представитель экстренных служб.

На месте работают 60 человек и одна собака, которая помогает в поисках людей. Региональные СМИ также сообщали, что на месте имеется шесть единиц техники. По другим данным — 18.

Предварительно, причиной взрыва могла стать утечка газа, об этом сообщил замглавы областного департамента по ЧС Бекболат Абдикадыров, передает ТАСС.

Аким города Актау Нурдаулет Килыбай рассказал журналистам, что в поисках «задействованы все» — они пока не нашли пострадавших.

Как сообщили казахстанскому порталу Tengrinews.kz в МЧС, взрыв произошел в здании двухэтажного кафе «Аянат» при неизвестных обстоятельствах. «Аянат» находится рядом со строительным рынком «Сак» и автовокзалом. Отзывы у кафе в сервисе 2ГИС, в основном, положительные: пользователям нравятся «свежие блюда» и «хорошая еда с отличным караоке». Работает заведение с 9.00 до 18.00.

Блогер Азамат Сарсенбаев, который приехал на место происшествия, вспомнил, как «будучи полицейским, часто там ужинал во время ночной смены, хорошая была кафешка, спасала от головной боли в ночную смену многих страж порядка».

Позднее он опубликовал пост, где рассказал, что взорвался «цех по продаже самсы и плова» и показал вход в кафе «Аянат» — судя по кадрам, столовая не пострадала, взорвался соседний подъезд.

Пользователи в комментариях к постам Сарсенбаева отмечают, что «днем там полно людей — страшно представить, сколько могло быть жертв». Подписчица kaspiyskaya.tati написала: «Хоть бы никто не пострадал». Другая девушка — faiaragimova — отметила, что «главное, чтобы люди не пострадали». «Так переживаем», — заключила она.

В СМИ уже появилось видео с моментом взрыва — на нем видно, что мимо проезжали автомобили, у них выбило стекла.

«Страшно подумать, что с людьми, которые ехали в ней», — пишут в соцсетях.