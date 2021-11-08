«Госуслуги» сократили россиянам срок действия QR-кодов. Как власти объяснили это

Утром 8 ноября, в то же время, когда был утвержден новый образец сертификатов о прохождении вакцинации, на портале «Госуслуги» привитым от COVID-19 пользователям сократили срок действия документа с 12 месяцев до полугода. У тех, кто привился более полугода назад, QR-код аннулировался. Власти объяснили произошедшее техническими работами на «Госуслугах» и подтвердили, что решения относительно срока действия сертификатов не принималось — они по-прежнему активны год.

С 8 ноября в России начал действовать новый единый стандарт сертификатов о вакцинации против COVID-19. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В обновленной версии несколько изменений. Теперь сертификат содержит более полную информацию о владельце, включая паспортные данные, СНИЛС и полис ОМС. Появится также новый раздел, в котором указаны сведения о наличии возможных противопоказаний человека к иммунизации. Там отражается статус и срок противопоказаний и наименование медицинской организации, выносившей это решение.

Сертификат доступен на двух языках — русском и английском. Его можно получить как в электронном, так и в бумажном виде.

С полным текстом приказа можно ознакомиться на сайте правовых актов.

Вместе с этим сегодняшним утром россияне столкнулись с другим необычным нововведением, которое власти ранее не анонсировали. Так, поступали массовые сообщения о том, что срок действия сертификатов автоматически был сокращен с года до полугода. Соответственно, у тех, кто прививался до лета, сертификаты были либо аннулированы, либо заканчивались через несколько дней. Последовала реакция региональных властей: например, Минздрав Хабаровского края обратился с запросом к Госуслугам о «просроченных» QR-кодах.

На фоне этого некоторое время сайт «Госуслуг» работал со сбоями.

Вскоре после этого стало известно, что никаких нормативных документов о сокращении срока действия документов о вакцинации не принималось. Минцифры и Минздрав официально подтверждают, что «обнуление» QR-кодов связано с техническими работами на «Госуслугах».

«Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерального оперативного штаба.

По состоянию на 11.00 мск «Госуслуги», как заявляют в Минцифры, работают в штатном режиме. Тем не менее некоторые пользователи портала все еще сталкиваются с неполадками, и их QR-коды по-прежнему не восстановлены. Также у части привитых на «Госуслугах» продолжает отображаться сокращенный срок действия сертификата, но при проверке QR-кода он вновь прежний.

Ожидается, что полное восстановление произойдет в течение дня, однако конкретные сроки власти не называют.

Вместе с тем «Газете.Ru» стало известно от своей читательницы, что во время сбоя со сертификатами также автоматически могло быть приостановлено действие транспортных карт. В Москве эта мера действует для лиц старше 60 лет, которые не прошли полный курс вакцинации или не переболели в течение последних шести месяцев. Собеседница издания рассказала, что прививалась чуть более полугода назад, но из-за сегодняшних неполадок ее QR-код фактически был аннулирован. Она смогла пройти по транспортной карте в Подмосковье, но при пересадке в московское метро ее карта уже не была активна.

Разговоры о возможном сокращении сроков действия QR-кодов были подкреплены недавними заявлениями представителей Минздрава. Главный внештатный специалист ведомства по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев ранее говорил в прямом эфире в своем Instagram о необходимости поменять срок сертификата на шестимесячный, а также добавил, что, «возможно, эта работа будет проведена».

«Сертификат все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм коронавируса, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять», — объяснял тогда эксперт.

Как заявил 8 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос в Кремле не обсуждается.

«Нет, ничего на этот счет (о сокращении сроков действия QR-кодов. — примечание «Газеты.Ru») не слышали, информацией не располагаем <...> На этот счет ничего не обсуждали», — заявил он.

Песков также отметил, что портал «Госуслуг» находится в процессе совершенствования и бывают сбои, но в этом нет ничего страшного.