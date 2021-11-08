Как нерабочие дни отразились на заболеваемости

В Кремле пока не готовы делать выводы об эффективности прошедших нерабочих дней. Власти считают, что о первых итогах можно будет судить не ранее чем через неделю после того, как люди и учреждения вернутся к работе. Некоторые регионы, где заболеваемость не снижается, при этом продлевают дополнительные выходные.

Итоги нерабочих дней

Выводы об эффективности нерабочих дней пока делать рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Для оценки первых результатов потребуется время.

«Он будет понятен как раз где-то только через неделю — реальный вывод», — пояснил представитель Кремля, добавив при этом, что полный эффект «можно будет все-таки осознавать в более длинной перспективе».

Песков вместе с этим дал понять, что основания для непродления федеральных нерабочих дней были. В этой связи он напомнил слова глав регионов, включая мэра Москвы Сергея Собянина, который также говорил, что реальная картина будет понятна уже после того, как жители столицы вернутся на работу.

«Мы с вами живем в Москве, и как раз наш мэр сказал, что ситуация в этом плане стабилизируется — с распространением и с уровнем заболеваемости — в Московском регионе. Собственно, это дало основания для того, чтобы не продлевать этот режим здесь, в Москве», — подчеркнул пресс-секретарь.

Каким получился локдаун

В соответствии с указом президента Владимира Путина нерабочие дни прошли в регионах России в период с 30 октября по 7 ноября, причем регионам предоставили право самостоятельно сдвигать их сроки в зависимости от эпидемиологической обстановки. В итоге региональные власти, в том числе московские и подмосковные, объявили нерабочие дни еще 28 октября. Самарская и Нижегородская области дали старт первыми — 25 октября. Проезд по QR-кодам. Татарстан ужесточает антиковидные меры Татарстан на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки через две недели ограничит проезд... 06 ноября 16:22

«Ковидный отпуск» стал частичным локдауном. В это время закрывались непродовольственные магазины, общепит, досуговые и культурные учреждения, фитнес-центры, парикмахерские и прочее. Исключение на проведение мероприятий, например, в столичном регионе было сделано только для музеев и театров, которые можно было посещать при предъявлении QR-кода. Кроме того, некоторые школы сдвинули плановые каникулы на эти дни, часть вузов перешла на дистанционный формат обучения. В регионах же, где эпидемиологическая ситуация тяжелая, закрылись практически все заведения и учреждения за исключением больниц, аптек и магазинов с товарами первой необходимости. В более «стабильных» регионах, напротив, ограничения были с послаблениями.

Наряду с этим подавляющая часть регионов ввела обязательное предъявление QR-кодов для посещения доступных мест.

Воспользовались возможностью продлить нерабочие дни в итоге регионы, где обстановка с коронавирусом выглядит наиболее серьезно. Ограничения разной продолжительности будут действовать в Иркутской, Курской, Новгородской, Томской, Брянской, Челябинской, Смоленской областях и Хабаровском крае.

О чем говорит статистика

Введение нерабочих дней мотивировалось стремительным ростом заболеваемости на федеральном уровне в целом и в отдельных регионах в частности. В оперативном штабе также разъяснили, что продолжительность «ковидных каникул» обусловлена тем, что инкубационный период «дельта»-штамма, который является доминирующим в России, составляет пять дней. Соответственно, разобщение контактов между гражданами на десять и более дней покроет по меньшей мере два таких периода, что поможет стабилизировать обстановку. QR-коды на полеты, удаленка для 45-летних: оригинальные меры регионов России Во многих российских регионах принимают дополнительные меры для борьбы с распространением... 04 ноября 19:43

Новая волна заболеваемости в РФ наблюдается еще с лета, при этом существенный прирост инфицированных был зафиксирован в конце сентября. 25 октября выявили более 35 тыс. новых заболевших, в период нерабочих дней этот показатель возрос до 40 тыс. больных ежесуточно.

Накануне же впервые за неделю было выявлено менее 40 тыс. заболевших за сутки — 39 165 случаев. Максимальным за все время пандемии, напомним, оказалось 6 ноября, когда зафиксировали 41 335 новых больных. По данным оперштаба, за прошедшие 24 часа коронавирус диагностирован у 39 400 человек, скончались за это время 1 190 пациентов.