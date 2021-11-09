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Общество

Бедствие в Японском море: как Россия спасала китайских моряков

МЧС завершило операцию по спасению китайских моряков в Японском море

Спасатели МЧС завершили эвакуацию экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Приморья, с помощью вертолета Ми-8. Спасены 14 человек. Моряков-китайцев поднимали на лебедке – у судна нет вертолетной площадки. Подойти к треснувшему панамскому сухогрузу по морю было невозможно — в Японском море бушует шторм с пятиметровыми волнами. На борту судна — 300 тонн топлива и более полутора тысяч тонн груза.

Вертолетчики МЧС РФ на Ми-8 эвакуировали экипаж судна Rise Shine, терпящего бедствие у берегов Находки. Спасены 14 человек.

«Поскольку на борту судна нет вертолетной площадки, людей поднимают на лебедке», — сказал собеседник ТАСС в экстренных службах. Чтобы поднять матроса на вертолет, спасатель на лебедке опускался на борт и пристегивал к себе человека.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в свою очередь заявил, что экипаж находится в безопасности.

Контейнеровоз перевозит 199 контейнеров общим весом 1630 тонн, в том числе 721 тонна находится на палубе. Экипаж контейнеровоза – 14 человек, это моряки из Китайской народной республики (КНР).

«В корпусе судна имеются пробоины, есть трещины, по имеющимся данным, но судно не развалилось», — заявил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Разлива топлива вокруг Rise Shine также не замечено, но спасатели на всякий случай решили установить вокруг судна периметр из бонов — чтобы не допустить загрязнения акватории. Откачивать топливо — его на борту около 300 тонн — начнут вечером, когда шторм поутихнет.

Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России инициировали проверку после инцидента в Японском море.

«Предварительно установлено, что 8 ноября 2021 года контейнеровоз Rise Shine в связи с приближением глубокого циклона был направлен штормовать в залив Восток, где встал на якорь. В этот же день судно стало проводить смену якорной стоянки, в результате чего судно село на мель в районе мыса Козино Японского моря»,

— говорится в сообщении пресс-службы управления СКР. Проверка покажет, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Изначально китайских матросов решено было спасать на катере. Вскоре после подачи радистом судна сигнала SOS отряд российского МЧС попытался подойти к борту сухогруза с моря. «Спасатели прибыли на место, но там сильная волна, невозможно подобраться, там перехлестывает судно волной четыре метра. Они [волны] не позволяют подойти к судну», — отметили ранее в МЧС. Поэтому вывозить людей начали по воздуху.

Однако вертолет тоже не сразу смог вылететь из-за плохих погодных условий. Вчерашний циклон принес в Приморье штормовой ветер и дождь.

Построенный в 2000 году контейнеровоз Rise Shine шел из китайского Нинбо в российский порт Восточный в бухте Врангеля.

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