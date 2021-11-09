«Доверчивые и наивные»: почему россияне проигрывают в битве с мошенниками

Меньше 1% россиян могут устоять перед уловками телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банка или правоохранительных органов, сообщили «Газете.Ru» в Visa по итогам тематического опроса. Дело в том, что большинство людей старшего возраста, заставших времена СССР, подсознательно ассоциируют банк с государством, и мыслей о том, что их могут обмануть, у них не возникает. К тому же эволюционно люди привыкли подчиняться — из-за это они легко ведутся на психологические манипуляции злоумышленников, подчеркивают психологи.

Большинство россиян готовы раскрыть данные мошенникам

Только 0,2% россиян смогут противостоять телефонным мошенникам, следует из опроса международной платежной системы Visa. У респондентов спрашивали, какие личные данные они готовы назвать третьим лицам, которые представляются сотрудниками банков, полиции, или представителями кредитного бюро.

54% граждан готовы назвать посторонним привязанный к карте номер мобильного телефона. Больше трети опрошенных согласны сообщить срок действия банковской карты; около 10% — подтверждающий код из СМС; 9% согласны раскрыть третьим лицам CVV/CSC-код с обратной стороны карты, а 7% респондентов — код доступа в мобильное приложение.

Вместе с тем, согласно данным Центробанка, за весь 2020 год телефонные мошенники украли около 9,8 млрд рублей. Только во втором квартале этого года злоумышленникам удалось похитить со счетов доверчивых россиян свыше 3 млрд рублей.

Подставные работники банка и МВД

По данным МВД, одна из самых распространенных схем — это когда мошенники выдают себя за сотрудников банка или правоохранительных органов.

Так, злоумышленник представляется следователем или другим сотрудником госструктур и сообщает, что на имя абонента пытались оформить подложный кредит или снять деньги со счета. После того, как жертва поддалась на уловку, ее переводят на якобы сотрудника банка, чтобы уточнить данные карты, в том числе CVV-код и срок действия. Затем происходит списание всех денежных средств.

По другой схеме раздается звонок, в котором банковский робот сообщает, что карта заблокирована в связи с подозрительной операцией. Человека переводят на «сотрудника», который в итоге, выясняет все важные данные и похищает деньги.

У этой уловки есть еще одна разновидность. На телефон приходит SMS-уведомление о блокировке счета и предложении перевести все средства на «безопасный» в течение 24 часов либо деньги заблокируют на долгое время.

В рамках еще одной популярной схемы человеку приходит сообщение о том, что кто-то просит перевести средства ему на карту, с уточнением — либо потерпевший должен отправить код подтверждения, либо платеж будет произведен автоматически через некоторое время. В этот момент звонит «сотрудник» банка и объясняет обстоятельства мошенничества и добивается, чтобы ему переслали код. В итоге жертва теряет все деньги со своего счета.

«Люди в своей основе иррациональны, не логичны»

Доверчивость россиян к телефонному мошенничеству связана с несколькими факторами, рассказал «Газете.Ru» психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский.

«Вера россиян связана с тем, что им регулярно не напоминают о том, как противодействовать таким преступникам, и постепенно эти знания забываются. Именно в тот момент, когда человек уже не готов, ему поступает такой звонок. Либо это происходит, когда человек в эмоционально-напряженном состоянии. В основном на уловки попадаются люди старше 50 лет — эта категория людей более доверчивая, наивная, с невысоким доходом, которая привыкла доверять банкам или другим госструктурам.

На советском подсознании они считают, что их не могут обмануть — это историческая специфика. Тем не менее тенденция в сфере противостояния телефонным мошенникам медленно, но улучшается, люди становятся более информированными», — сказал он.

С ним согласен и российский ученый, психолог, эксперт по социальному воздействию и критическому мышлению Евгений Волков. По его словам, зачастую люди страдают от свойственной им иррациональности, которая формировалась на уровне подсознания всю историю эволюции человека.

«Зарубежные психологи, проведя масштабное исследование, показали, что люди в своей основе иррациональны, не логичны, не могут достаточно простые вещи сопоставить. В рамках современной культуры и общества абсолютное большинство людей совершает нелогичные поступки. Люди фундаментально иррациональны. От природы они не приспособлены мыслить логически и критически — тем более, если речь идет о каких-то сложных вещах. Это не зависит от общего уровня образования, есть такие навыки, компетенции, которым не учили. Сопротивление искусному обману требует специальной подготовки», — сказал он «Газете.Ru».

К тому же люди на подсознательном и инстинктивном уровне приспособлены подчиняться — это основа общества, подчеркнул эксперт. «Есть психологическая теория, согласно которой люди стали людьми, когда начали делать попытки воздействовать друг на друга — для этого возник язык и речь, чтобы внушать и командовать», — пояснил он.

Вместе с тем мошенники часто используют агрессивные психологические манипуляции, перед которыми сложно устоять, пояснила психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.

«Поскольку воздействие часто идет сразу на сильные чувства — например, страх потерять все деньги — человек может очень быстро включиться в разговор и попытаться отреагировать максимально быстро, не успевая хорошо продумать свои действия», — уточнила собеседница «Газеты.Ru».

При этом сами злоумышленники регулярно меняют свои схемы и интегрируют новые навыки психологического воздействия на жертв, добавил Зберовский.

«Мошенники — это люди высокой профессиональной подготовки. Они постоянно совершенствуют свои скрипты. Телефонные преступники — это организации, они нанимают профессиональных психологов, которые их натаскивают на разговоры с людьми. Уровень психологической подготовки среднего мошенника в разы выше, чем среднего гражданина, которому звонят», — заключил психолог.