Россияне недовольны качеством медицины

Пандемия обострила проблемы российского здравоохранения. Более 50% пациентов жалуются на ухудшение качества и доступности медпомощи. И пока основной независимой инстанцией, куда пациенты могут обратиться за оперативной помощью в защите своих прав при оказании некачественного или несвоевременного лечения остаются страховые медицинские организации. В проблеме и ее решениях попыталась разобраться «Газета.Ru».

В России в прошлом году произошло рекордное за пять лет падение численности населения. По данным Росстата высокая предотвратимая (которую можно было избежать) смертность и упавшая при этом на пятую часть за последние 4 года рождаемость привели к убыли населения в 2018 году более чем на 250 тысяч человек, в прошлом году – уже 688 тысяч. В этом году ситуация явно усугубится из-за пандемии и отложенного лечения у многих пациентов. Врачи заявляют об увеличении случаев обострений хронических заболеваний, что связано с недостатком профильных врачей, задействованных для лечения больных COVID-19 в «красной зоне».

Кроме того, во многих регионах даже специализированные кардиологические и онкологические клиники перепрофилированы под борьбу с пандемией. Впрочем, пандемия лишь обострила давние проблемы российского здравоохранения с доступностью медицинской помощи. Первичное звено (амбулатории, где должны вовремя выявлять болезни, не допуская их осложнений) планировалось начать реформировать еще в прошлом году. Это задача не одного года, поскольку предстоит восполнить дефицит как врачей узких специальностей, так и терапевтов, отремонтировать здания более трети всех поликлиник и снабдить их диагностическим оборудованием.

Пока этого нет, удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи год от года снижается. В июле этого года на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко вернуться к реформированию первичного звена.

«Деньги очень приличные там (в программе восстановления первичного звена. - Прим. «Газеты.Ru») — свыше 500 миллиардов, и нужно, чтобы показатель удовлетворенности [медпомощью] все-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы», — отметил президент.

В частности, его обеспокоили результаты проведенного Федеральной службой охраны социологического опроса, который показал, что «не наблюдается повышение удовлетворенности граждан системой здравоохранения». В противном случае без учета всех факторов достичь национальной цели по повышению ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) с нынешних 73,2 лет до 78-ми будет крайне сложно.

О том, что на фоне пандемии более 50% пациентов жалуются на ухудшение качества и доступности медпомощи, в частности столкнулись со сложностями доступа к профильным врачам, говорят и последние данные Всероссийского союза пациентов.

«Многие пациенты, например, с онкологией, систематически испытывают трудности с получением медпомощи: 48% ждут подтвержденный диагноз более месяца, 39% узнают о своем диагнозе слишком поздно – на 3 и 4 стадии болезни, 57% не могут получить информацию о диагнозе, льготных лекарствах и лечении, — говорит президент Всероссийской общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова. – Именно поэтому очень важно иметь защитников в системе здравоохранения, которые осуществляют независимый контроль, находятся на одной стороне с пациентами и имеют реальные полномочия добиваться соблюдения прав пациента».

Пока основной независимой инстанцией, куда пациенты могут обратиться за оперативной помощью в защите своих прав при оказании некачественного или несвоевременного лечения остаются страховые медицинские организации. По данным Всероссийского союза страховщиков, если количество обращений в Росздравнадзор исчисляется тысячами, то «за 9 месяцев 2021 года свыше 4 млн застрахованных обратились в СМО за помощью, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года». — говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. – «Разумеется, сюда входят самые разные случаи и виды обращений, но важнейшая составляющая обращений касается нарушений доступности и качества оказания медицинской помощи, для выявления и устранения которых СМО проводят до 37 млн медицинских экспертиз в год».

По данным ВСС, нарушения, выявленные в ходе экспертных мероприятий СМО в первом полугодии 2021 г., показали, что в 78,9% речь идет о несоблюдении порядков и стандартов оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и в 16,9% - с условиями оказания медпомощи, в том числе сроками ее ожидания.

В таких случаях пациенты в основном и обращаются в СМО, которые выстроили многоканальную структуру помощи застрахованным. К ним можно обратиться по телефону, прийти лично для составления жалобы и запроса на проведение экспертизы качества медпомощи, и что чаще всего востребовано в последние годы и стало особенно актуально в прошлом – подать обращение через онлайн-сервисы.

Например, компания ООО «АльфаСтрахование – ОМС» предложила застрахованным на своем сайте онлайн-приемную «Линия помощи», которая помогает застрахованным более оперативно решать возникающие с медицинскими организациями проблемы, причем на той стадии, когда права пациента еще не нарушены и можно заранее решить вопрос с медицинской организацией о надлежащем лечении или своевременной госпитализации. Сервис подсказывает, как правильно сформулировать суть проблемы, какие сведения внести, какие документы следует прикрепить и какая помощь страховой медицинской организации может понадобиться в каждом конкретном случае.

По данным мониторинга обращений «Линии Помощи»: 30% застрахованных не согласны с выставленным диагнозом и не довольны назначенными методами диагностики и лечения, 29,2% – жалуются на нарушение сроков и долгое ожидание медицинских услуг, 13,8 % – на отказ в предоставлении медицинских услуг в целом.

При этом 57% – требуют проведения экспертизы качества оказанного лечения и диагностики, нуждаются в экспертном мнении и рекомендациях СМО. 43% застрахованных просят содействия «АльфаСтрахование-ОМС» в вопросах плановой госпитализации, получения диагностических процедур и записи на прием к врачу.

«Мы даем обратную связь участникам системы здравоохранения, решаем проблемы с доступностью и повышением качества медицинской помощи, — поясняет генеральный директор «АльфаСтрахование – ОМС» Андрей Рыжаков. – Для повышения удовлетворенности населения качеством медицинской помощи и достижения целевых показателей по увеличению продолжительности жизни населения важно работать с каждым пациентом. Не оставляя его наедине с проблемой в получении медицинской помощи, помогая ему с решением, при этом – мы в целом системно работаем над задачей государственной важности».

Если пациент сомневается в диагнозе и назначенном лечении, то специалисты проводят экспертизу качества оказанной медицинской помощи, дают рекомендации пациентам о дальнейших действиях.

«Очевидно, что такая система контроля напрямую повышает качество оказания медпомощи, а значит, институт страховых представителей СМО доказал свою эффективность. Случаи исправления с их помощью врачебных ошибок, обеспечения своевременности госпитализации или приема и прочие – исчисляются миллионами», — говорит Дмитрий Кузнецов.

Он считает, что на фоне поставленных президентом задач по повышению удовлетворенности населения качеством медицинских услуг, необходимо распространить полномочия СМО по сопровождению и защите прав застрахованных на всех этапах оказания им медицинской помощи.

«Цель экспертиз - выявление и устранение дефектов, над которыми надо работать и руководству медорганизаций, и органам управления здравоохранением.Экспертные заключения СМО необходимо воспринимать по аналогии с предписаниями госорганов. При таком подходе, убежден, ситуация начнет меняться в нужном направлении», — говорит Дмитрий Кузнецов.