В России могут ввести QR-коды на транспорте. Что об этом думают перевозчики

Профильные ведомства вместе с участниками транспортной отрасли обсуждают, насколько технически осуществимо введение проверки QR-кодов о вакцинации и наличии антител у пассажиров самолетов и поездов. В «Аэрофлоте» и «Победе» не видят проблем с введением подобных мер, но указывают, что проверять документы следует при посадке, а не при покупке билетов. В РЖД готовы поддержать решение властей, когда оно будет принято. В S7 считают, что инициатива требует «детальной проработки».

Власти и транспортные компании обсуждают технические возможности проверки QR-кодов об отсутствии заражения и наличии иммунитета у пассажиров самолетов и поездов. Об этом РБК сообщили два чиновника федерального уровня и несколько источников в транспортной отрасли.

При этом в Кремле рассказали, что в администрации президента введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте не обсуждают. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос на эту тему лучше адресовать оперштабу.

«Вся вот эта поливариантность находится исключительно в прерогативе все-таки правительственного штаба, правительственной комиссии и, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами», — сказал он журналистам.

По словам источника РБК, в настоящее время власти только пытаются понять, насколько технически возможно запустить такую систему при необходимости. «Возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации», — сказал собеседник издания.

«Собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение», — подтвердил РБК эксперт из транспортной отрасли, знакомый с ходом обсуждения.

Источник в РЖД также подтвердил изданию, что дискуссия на тему введения QR-кодов на транспорте идет в правительстве. Но окончательное решение еще не принято, так как следует учитывать и мнение оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. По одному из сценариев, QR-коды будут вводить постепенно, мера может начать работать после январских праздников в 2022 году.

В свою очередь, гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что в компании не видят проблем во введении подобных мер.

«Мы с соответствующим программным обеспечением, которое должно быть в ближайшее время разработано, на стойке регистрации сможем проверить наличие QR-кода и срок его действия. Никаких проблем с этим я не вижу», — приводит его слова РБК.

При этом он выступил против того, чтобы граждане предъявляли документы о коронавирусе во время покупки билетов на самолет. «Я даже не понимаю, как это технически можно сделать. Мало ли когда человек летит», — пояснил он.

При этом в «Аэрофлоте» считают, что пока рано говорить о каких-либо технических составляющих. «Если решение регулятором будет принято, мы его реализуем в полной мере», — сообщил РБК официальный представитель компании Михаил Демин.

Идею введения QR-кодов считает разумной и представитель «Победы». В этом вопросе он также выступил против проверки документов при покупке билетов, так как считает, что «это нарушит права граждан».

«Может получиться, что те люди, кто решится вакцинироваться перед полетом, будут вынуждены покупать билеты накануне вылета и, соответственно, платить больше. К тому же это не достигнет цели противодействия распространению вируса: человек с действующим QR-кодом сможет купить билет на дальнюю дату, когда его прививочный сертификат уже не будет действовать», — предположил он.

Пресс-секретарь авиакомпании S7 Group Ирина Дунькова в комментарии РБК сказала, что «возможное требование о проверке QR-кодов при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки».

По поводу введения QR-кодов на транспорте высказался и замглавы РЖД Евгений Чаркин. Он заверил, что компания имеет технологические возможности для обеспечения этой процедуры.

«Нас пандемия очень многому научила, мы очень много сделали, поэтому — какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним», — пишет ТАСС, цитируя Чаркина.

В то же время официальных комментариев от представителей ведомств не было: в пресс-службе Минцифры отказались говорить по этому поводу и посоветовали обратиться в Минтранс. В Минтрансе и в Росавиации не стали разъяснять ситуацию, отмечает РБК.

При этом есть регионы, которые запустили проверку QR-кодов при внутрирегиональных перелетах. Так, в начале ноября такое требование ввели власти Хабаровского края и Камчатки. Пассажиры самолетов должны предъявить документ о вакцинации при посадке на лайнер.

С декабря в Хабаровске также начнут проверять QR-коды в здании международного аэропорта и при продаже авиабилетов. По словам зампредседателя регионального правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, этот документ потребуется и гостям региона.

Есть похожие правила и для международных перелетов. В столичном аэропорту Домодедово путешественникам напомнили, что для поездок в ряд стран при регистрации на рейс по-прежнему необходимо показать QR-код или результат ПЦР-тестирования.

«Для оценки возможности внедрения подобных процедур на всех рейсах внутренних воздушных линий необходимо детально ознакомиться с возможными подходами к регулированию этого вопроса», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.