«Вероятный сценарий — ежегодная ревакцинация»

После ревакцинации препаратом Pfizer бустерную прививку от коронавируса можно будет сделать через год, считает глава одноименной фармацевтической компании Альберт Бурла. При этом он до конца не уверен, что третья доза препарата сможет защитить пациентов в течение этого времени. Так или иначе ученые настаивают: ревакцинацию должны пройти все, кто делал прививку более полугода назад.

Гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурла считает, что ревакцинацию от коронавируса людям придется проходить раз в год.

«Я думаю, что бустерная доза, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты», — подчеркнул он, выступая в вашингтонском Атлантическом совете. По его словам, «вопрос в том, как долго он [этот уровень] будет сохраняться».

Он добавил, что исследования показали снижение защиты от коронавируса через шесть месяцев после введения второй дозы препарата.

«Нам нужно последить в течение шести, семи, восьми, девяти месяцев после бустерной прививки», — сказал Бурла. Он считает, что после ревакцинации защита может длиться около года. Но пока это не точно, так как новые исследования могут изменить мнение ученых.

«Нам нужно подождать и последить. Но вероятный сценарий — это ежегодная ревакцинация», — подчеркнул глава фармацевтической компании.

В сентябре регулятор при Министерстве здравоохранения и соцслужб США разрешил применять бустерные дозы вакцины от Pfizer и германской компании BioNTech среди наиболее уязвимых групп населения: граждане «в возрасте 65 лет и старше», лица «от 18 до 64 лет, подверженные значительному риску тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания», а также американцы, которые подвержены заражению коронавирусом из-за рода своей деятельности.

Россия

В России врачи считают, что ревакцинацию следует проводить через полгода после двух прививок. Такое мнение ранее выразил глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Но если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даст другие рекомендации, российские специалисты вернутся к вопросу о сроках ревакцинации от коронавируса.

«У нас есть методические рекомендации Минздрава. Прописано, что мы должны ревакцинироваться с той периодичностью, которая указана. Но я хочу сказать о том, что эта тема обсуждается во всем мире, и пока других данных, очевидных данных, нет», — сказала 1 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Специалисты в России считают, что для ревакцинации хорошо подходит отечественная однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». В то же время для первичной вакцинации этот препарат использовать нецелесообразно, считает главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Для первичной вакцинации, для ранее не болевших рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных», — рекомендовал он.

Его коллега, врач-вирусолог Евгений Тимаков выражал уверенность, что больший уровень защиты может выработаться, если человек пройдет ревакцинацию другим препаратом.

«Комбинация вакцин для ревакцинации разнообразна, и работы показывают, что различные комбинации различных платформ зачастую даже более эффективны, чем вакцинация одной платформой. Но и так, и так делать можно», — говорил он.

Медик подчеркивал, что платформы, на которых созданы препараты, должны быть исследованы и эффективны. «Если мы сделаем в РФ прививку одной вакциной, то за рубежом можно сделать другую платформу», — пояснял Тимаков и отмечал, что можно сделать прививки и препаратами на одной платформе.

Он также напоминал, что введение одной дозы вакцины защищает от коронавируса не дольше, чем 6 месяцев. «Работает схема только: прививка плюс ревакцинация или переболел плюс ревакцинация», — сообщал врач.

Мировое сообщество

К ревакцинации от коронавируса призывают многие мировые специалисты. Например, председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери 2 ноября призвал всех людей, которые сделали прививку полгода назад, пройти процедуру вновь. «Поскольку иммунная защита снижается через шесть месяцев, мы как общество должны быть заинтересованы в том, чтобы защита оставалась стабильной», — подчеркнул глава WMA.