250 тысяч россиян в больницах, 7 тысяч — на ИВЛ. Новые цифры по коронавирусу

Текущая волна коронавируса распространяется в России быстрее предыдущих. Об этом в среду, 10 ноября, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом фаза осложнения болезни также происходит быстрее, чем во время распространения уханьского штамма, добавил он.
«Поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения», — отметил чиновник в своем выступлении на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Порядка 1,33 млн россиян с коронавирусом находятся под наблюдением врачей в настоящее время, приводит его слова ТАСС.
«Это очень высокая цифра, высокая нагрузка на систему здравоохранения», — указал Мурашко.
Он добавил, что в общем по стране число пациентов с COVID-19 не прирастает. «Не во всех регионах пока, но наметилось снижение», — сообщил глава Минздрава РФ.
Министр привел данные, согласно которым около 258 тыс. пациентов с коронавирусом на сегодняшний день госпитализированы, 30 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии, из них 7 тыс. пациентов — на искусственной вентиляции легких.
Темпы вакцинации
Пиковые значения вакцинации от коронавируса в России составляют более 700 человек на 100 тыс. населения в сутки, проинформировал Мурашко.
«Мы приблизились к максимальным темпам вакцинации, они у нас были в середине июля. Сейчас этот показатель составляет где-то 742 человека на 100 тыс. населения в сутки», — рассказал он.
По его словам, удельный вес вакцинации составляет 400 человек на 100 тыс. населения.
Темп вакцинации в России хороший, прокомментировал Мурашко. «Конечно же, мы хотели, чтобы население услышало и сделало это как можно быстрее», — подчеркнул чиновник.
Как утверждает министр, первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 62 млн россиян, это 53% взрослого населения. «Но нужно помнить о том, что в связи с распространением нового штамма требуется, в том числе, и ревакцинация для того, чтобы обеспечить высокий уровень антител», — добавил он. Ревакцинировались уже около 4,5 млн человек.
Мурашко указал также на данные из Венгрии, где «Спутником V» привиты более 1 млн человек. «Количество заразившихся коронавирусной инфекцией среди вакцинированных не превышает 0,4%», — сообщил он, добавив, что
в России в условиях «дельта»-штамма число заболевших среди вакцинированных не превышает 3-4%.
За последние сутки в стране выявили 38 058 случаев заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Число смертей из-за коронавируса в России возросло за минувшие 24 часа на 1 239 (это новый максимум с начала пандемии). Условная летальность осталась на уровне 2,81%.