250 тысяч россиян в больницах, 7 тысяч — на ИВЛ. Новые цифры по коронавирусу

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на сегодняшний день порядка 258 тыс. пациентов с COVID-19 госпитализированы, 30 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии. Пиковые значения вакцинации от коронавируса в России составляют более 700 человек на 100 тыс. населения в сутки, добавил он. 10 ноября оперштаб сообщил об очередном максимуме по летальным исходам — за минувшие сутки от последствий заболевания умерли 1 239 человек. О ситуации с пандемией в России — в материале «Газеты.Ru».

Текущая волна коронавируса распространяется в России быстрее предыдущих. Об этом в среду, 10 ноября, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом фаза осложнения болезни также происходит быстрее, чем во время распространения уханьского штамма, добавил он. В России вновь зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19 За минувшие сутки в России скончались 1 239 пациентов с коронавирусной инфекцией, это... 10 ноября 13:08

«Поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения», — отметил чиновник в своем выступлении на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Порядка 1,33 млн россиян с коронавирусом находятся под наблюдением врачей в настоящее время, приводит его слова ТАСС.

«Это очень высокая цифра, высокая нагрузка на систему здравоохранения», — указал Мурашко.

Он добавил, что в общем по стране число пациентов с COVID-19 не прирастает. «Не во всех регионах пока, но наметилось снижение», — сообщил глава Минздрава РФ.

Министр привел данные, согласно которым около 258 тыс. пациентов с коронавирусом на сегодняшний день госпитализированы, 30 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии, из них 7 тыс. пациентов — на искусственной вентиляции легких.

Темпы вакцинации

Пиковые значения вакцинации от коронавируса в России составляют более 700 человек на 100 тыс. населения в сутки, проинформировал Мурашко.

«Мы приблизились к максимальным темпам вакцинации, они у нас были в середине июля. Сейчас этот показатель составляет где-то 742 человека на 100 тыс. населения в сутки», — рассказал он.

По его словам, удельный вес вакцинации составляет 400 человек на 100 тыс. населения.

Темп вакцинации в России хороший, прокомментировал Мурашко. «Конечно же, мы хотели, чтобы население услышало и сделало это как можно быстрее», — подчеркнул чиновник. Мурашко считает, что врачей-антиваксеров нужно привлекать к уголовной ответственности Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что врачей-антиваксеров нужно привлекать... 10 ноября 11:35

Как утверждает министр, первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 62 млн россиян, это 53% взрослого населения. «Но нужно помнить о том, что в связи с распространением нового штамма требуется, в том числе, и ревакцинация для того, чтобы обеспечить высокий уровень антител», — добавил он. Ревакцинировались уже около 4,5 млн человек.

Мурашко указал также на данные из Венгрии, где «Спутником V» привиты более 1 млн человек. «Количество заразившихся коронавирусной инфекцией среди вакцинированных не превышает 0,4%», — сообщил он, добавив, что

в России в условиях «дельта»-штамма число заболевших среди вакцинированных не превышает 3-4%.

За последние сутки в стране выявили 38 058 случаев заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Число смертей из-за коронавируса в России возросло за минувшие 24 часа на 1 239 (это новый максимум с начала пандемии). Условная летальность осталась на уровне 2,81%.