Пожарных взяли под стражу в зале суда. Итоги первого дела «Зимней вишни»

Фигуранты первого дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» получили от 5 до 14 лет лишения свободы. Среди них — двое пожарных, Андрей Бурсин и Сергей Генин, их взяли под стражу в зале суда. Главными причинами трагедии названы отсутствие оповещения посетителей о пожаре, заблокированные пути эвакуации, неработающие системы пожаротушения, дымоудаления и автоматического отключения вентиляции.

Заводский районный суд Кемерова завершил в среду оглашение приговора по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Фигуранты получили от 5 до 14 лет лишения свободы. Пожар в «Зимней вишне». Какой приговор вынес кемеровский суд Фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» вынесли приговор. Осужденные получили от... 29 октября 10:13

«Нами рассмотрено уголовное дело. Текст приговора насчитывает более 1 тыс. листов. Суд попытался рассмотреть уголовное дело в наиболее кратчайшие сроки», — отметил судья.

Обвинительный приговор фигурантам дела вынесли 29 октября. Все они будут отбывать наказание в колониях общего режима.

В среду четверо осужденных, в том числе пожарные Андрей Бурсин и Сергей Генин, были взяты под стражу в зале суда, передает ТАСС.

По мнению суда,

к преступлению, в котором обвиняются Бурсин и Генин, привело отсутствие системной подготовки подразделений пожарных в России и слабое взаимодействие между различными спасательными ведомствами.

Суд обратил внимание врио главы МЧС России Александра Чуприяна на выявленные недостатки системы и вынес частное представление, потребовав сообщить о принятых мерах суду.

Оценки гособвинения…

Как сообщил старший прокурор 1-го отдела управления гособвинителей Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Александр Коробейников, гособвинение удовлетворено приговором суда.

«Суд назначил наказания, близкие к максимальным», — указал он.

…и адвокатов

Адвокаты пожарных, в свою очередь, не согласны с решением. Они намерены добиваться полного оправдания своих подзащитных. «В апелляционной жалобе мы будем просить только оправдания», — сообщила представляющая интересы Генина Светлана Тарасюк.

По ее словам, никаких доказательств виновности пожарных в приговоре нет.

«Тем удивительнее обвинительный приговор и наказание, назначенное Бурсину и Генину: шесть и пять лет колонии соответственно. Он является несправедливым и незаконным», — отметила она.

По словам юриста, она более трех лет изучала это дело и пришла к убеждению, что пожарные «действовали на пределе своих возможностей и сделали все, что смогли в тех обстоятельствах», и никаких норм не нарушали. Кемеровчанин, потерявший семью в пожаре в «Зимней вишне», осудил поддержку пожарных-фигурантов дела Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» жену, троих детей и сестру... 08 ноября 16:49

Доказательства следствия с юридической точки зрения не имеют силы, так как свелись к представлению должностных инструкций, копий нормативных актов, которые не определяют состав преступления, указал Александр Полковников, адвокат Бурсина.

«Кроме этих документов и утверждения следствия, что пожарные виноваты, никаких доказательств не было», — подчеркнул он.

Суд расценил доказательства защиты как способ избежать уголовной ответственности, но при этом не опроверг их, добавил Полковников.

«Суд также не принял во внимание и показания свидетелей из числа специалистов в области пожаротушения, которые подтвердили, что пожарные действовали в строгом соответствии с боевым уставом пожарной охраны и другими нормативными актами. Суд расценил их как «ведомственный сговор», при этом доводов своей правоты также не привел», — пояснил адвокат.

Он добавил, что следствие «указало не все основные пожарные машины, прибывшие на место трагедии, чтобы подтвердить версию, что Бурсин как первый руководитель тушения пожаром неправомерно понизил ранг сложности пожара». Осужденный пожарный объяснил, почему не получилось открыть двери в кинозале «Зимней вишни» Руководивший тушением пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Андрей Бурсин, получивший шесть... 10 ноября 12:19

В то же время ни следствие, ни суд не ответили на вопрос, каким образом, исходя из указанного в заключении времени гибели людей, прибывшее количество пожарных (а это всего лишь шесть звеньев газодымозащитной службы) могли спасти 60 человек, заявил Полковников.

Адвокаты также обратили внимание, что и следствие, и суд установили, что

главными причинами гибели людей стали отсутствие оповещения посетителей ТРЦ о пожаре, заблокированные пути эвакуации, неработающие системы пожаротушения, дымоудаления и автоматического отключения вентиляции, которая работала в обычном режиме и нагнетала дым в кинозал.

«В приговоре указано, что другими подсудимыми были созданы условия, которые усложнили эвакуацию. Но если осложнена эвакуация, значит, осложнен и процесс спасения. Эти обстоятельства также не учтены при вынесении приговора Бурсину и Генину», — отметил Полковников.

Помимо пожарных, приговор вынесли руководителям торгового комплекса и компании, обслуживающей противопожарную систему: гендиректору «Зимней вишни» Надежде Судденок, руководителю компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко, сотруднику той же компании, инженеру противопожарной системы Александру Никитину, сотруднику ЧОП Сергею Антюшину, техническому директору «Кемеровского кондитерского комбината» Георгию Соболеву, гендиректору комбината Юлии Богдановой.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, среди них — двое пожарных.