Уголовка, увольнение, лишение диплома: как предлагают наказывать медиков-антиваксеров

На прошлой неделе Росздравнадзор начал сообщать СК и прокуратуре о врачах-антиваксерах. 10 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко призвал применять к таким специалистам уголовные статьи. Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко предложил лишать их дипломов. В профсоюзе работников скорой помощи утверждают, что врачей-антиваксеров в принципе не существует.

Утром 10 ноября глава российского Минздрава Михаил Мурашко, выступая на заседании профильного комитета Госдумы, фактически призвал применять уголовное наказание к противникам вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Есть несколько путей, в том числе в уголовном законодательстве есть статья, которые могут быть применены к тем, кто сам создает угрозу», — сказал министр, отвечая на вопрос о мерах борьбы с антипрививочниками с медицинским образованием. В то же время он добавил, что не призывает «к каким-то резким движениям».

Позже помощник Мурашко Алексей Кузнецов объяснил, что глава ведомства предлагал не вводить какую-то новую уголовную ответственность для врачей-антиваксеров, а использовать уже существующие законодательные нормы, которые предусмотрены для людей, пропагандирующих отказ от вакцинации.

«На предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами», — подчеркнул Кузнецов. Врачей-антиваксеров сдадут следователям и прокуратуре Борьба с противниками вакцинации от коронавирусной инфекции в России продолжается. Очередным ее... 04 ноября 11:40

Полемика вокруг наказания для медиков, которые отказываются прививаться от COVID-19 и распространяют подобные идеи среди населения, ведется на протяжении последних пары недель. Ранее Росздравнадзора сообщил, что будет направлять информацию о врачах-антиваксерах в следственные органы и прокуратуру. Уже на прошлой неделе было известно, что подобные случаи наблюдались в Ростовской области.

Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко на фоне слов Мурашко о наказании для медиков-антипрививочников заявил, что таких специалистов нужно лишать диплома.

«C медиками-антиваксерами, если они не являются специалистами в этой области, а в медицине больше 50 специализаций, нужно поступать очень жестко Не знаю, уголовное ли это преследование, но то, что их наказывать надо, вплоть до лишения диплома», — сказал он.

Врачей-антиваксеров по большому счету не существует, заявил «Газете.Ru» председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру», фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков. «Врачи не против прививок, они против необдуманного подхода к прививкам. К этой вот вакханалии «прививайтесь только тем, что мы вам дадим, и никак больше». Вот только это», — объяснил он.

По его мнению, привлекать к уголовной ответственности следует не медиков, а чиновников от здравоохранения, которые реформировали систему таким образом, что отечественная медицина оказалась не готова к пандемии коронавирусной инфекции. А также тех, кто в целом дискредитировал прививочную систему. «Они потом благодарить будут, если их заставят это сделать» Сын основателя центра иммунобиологии Михаила Чумакова — Петр Чумаков — признал, что обязательная... 07 ноября 14:06

Беляков напомнил, что он подписывал петицию против обязательной вакцинации, но в то же время не выступает против прививки в целом. «Я говорил, что прививать надо людей, тем более, в такое сложное время ,как эпидемия, нужно это делать очень осторожно, очень ответственно. Должны быть государственные гарантии, должны быть разъяснения», — продолжил медик.

С ним согласен зампред комитета по охране здоровья Госдумы Сергей Леонов. «Что касается врачей-антиваксеров, то, честно, я таких не видел и не встречался с ними. Есть недоученые, которые высказывают свои позиции по некоторым вопросам, иногда очень радикальные, и действительно вводят в заблуждение большое количество людей», — рассказал он.

В случае распространения таких заблуждений в интернете есть закон о фейковой информации и Роскомнадзор, обратил внимание депутат. По его словам, существующих норм законодательства уже достаточно, и их нужно применять вне зависимости о того, кто является автором фейка: медики или человек, не имеющий отношения к системе здравоохранения.

В то же время Леонов напомнил о деонтологии (раздел этики о морали и нравственности — «Газета.Ru»), присущей медработникам. «Любой врач, который имеет медицинское образование, понимает, что вакцинация — это единственный способ борьбы с инфекционными заболеваниями. Поэтому врачи, стремящиеся, чтобы было как можно меньше случаев заболеваемости и летального исхода, в любом случае обязаны рассказывать и объяснять людям, насколько важна вакцинация, заниматься ее пропагандой», — заявил парламентарий. Чем отличаются «антипрививочники» в США и России. Сравнили их «портреты» Чаще всего прививаться от коронавируса не хотят американцы с низким доходом, работающие вне дома, не... 05 ноября 20:38

По словам юриста Василия Воробьева, привлекать врачей к уголовной ответственности за отказ от вакцинации и распространения своего мнения будет сложно.

«Врач имеет право говорить, что считает возможным не прививаться. Он не имеет права сообщать заведомо ложную информацию о прививках. Например, рассказывать, что вакцина от ковида неэффективна, она вызывает аутизм. Если есть заведомо ложная информация, когда врач знает наверняка, но говорит обратное, это уже можно подтянуть под распространение заведомо ложной информации», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

Воробьев отметил, что за мнение «я не хочу и вам не советую» уголовной ответственности нет. Однако может последовать дисциплинарная вплоть до увольнения. В то же время юрист не исключает, что с учетом той политики относительно вакцинации, которую сейчас проводит государство, в будущем могут появиться новые уголовные статьи, под которые попадут медработники, не согласные с необходимостью прививки.