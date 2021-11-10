«Думаю, это дело еще всплывет»

Прокуратура Саратовской области отменила уголовное дело против Сергея Савельева, который передал правозащитникам архив видеозаписей с изнасилованиями и пытками над осужденными в тюремной больнице. Его обвиняли в неправомерном доступе к служебной информации. Его адвокат уверена, что это не «конец эпопеи», и Савельева еще будут преследовать в России. Сам он сейчас во Франции, где просит убежища.

Уголовное дело против программиста Сергея Савельева — бывшего заключенного, который передал правозащитникам видеоархив с пытками, издевательствами и другими нарушениями в больнице ФСИН в Саратове — прекращено. Об этом сообщил правозащитный проект Gulagu.net.

К посту в Telegram сотрудники проекта прикрепили фотографию решения прокуратуры Саратовской области, в котором прокурор региона Сергей Филипенко отменяет постановление Октябрьского районного суда от 18 октября о возбуждении уголовного дела в отношении Савельева и его заочный арест.

31-летний Савельев — гражданин Белоруссии. Несколько лет отбывал наказание сначала в Краснодарском крае, а затем в Саратовской области за распространение наркотиков. Мужчина не отрицал, что приехал в Россию на заработки и связался с преступным бизнесом. Когда он отбывал наказание, то полуофициально работал в саратовской тюремной туберкулезной больнице ОТБ-1 системным администратором и имел доступ к видеозаписям с фактами пыток и издевательств над заключенными со стороны сотрудников ФСИН.

К 2021 году, когда Савельев освободился по УДО, он смог вынести с собой флешку с десятками записей, которые после этого передал правозащитникам и нескольким российским СМИ. В архиве объемом около 40 Гб были видео пыток, издевательств и изнасилований не только в Саратове, но и в учреждениях ФСИН из других регионов. Gulagu.net раскрыл эти данные только осенью, после того, как экс-заключенный смог перебраться во Францию, где он сейчас ожидает политического убежища.

30 сентября, уже после того, как видео с издевательствами и пытками над заключенными стали достоянием общественности, против гражданина Белоруссии в России завели уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). Полиция объявила его в федеральный розыск.

Адвокат Савельева Снежана Мунтян после сообщений о прекращении уголовного преследования рассказала РБК, что материалы этого дела для дальнейшей проверки будут отправлены в ГСУ СК России. Она не исключила, что постановление прокурора не является конечной точкой в деле Савельева, и в будущем эти материалы еще «всплывут».

Мунтян отметила, что решение прокурора об отмене заочного ареста выглядит логично на фоне отмененного уголовного дела. Кассационный суд по этому поводу пройдет 16 ноября, и фактически до этого дня мера пресечения в отношении Савельева остается в силе. «Если до 16 ноября Савельев приедет в Саратов, то его заключат под стражу. И в дальнейшем ГСУ СК, вероятно, возбудит дело. Хочется верить в будущее, и дело об аресте забудется как недоразумение», — пояснила адвокат. «Кто ты по жизни? — Теперь никто» В тюремной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области пытали русских, чеченцев... 10 ноября 20:42

После публикации данных о пытках Генпрокуратура начала проверку этой информации, ФСИН, в свою очередь, начала внутреннее расследование. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по факту применения пыток к осужденным. Руководителя ОТБ-1 Саратова Павла Гаценко отправили в отставку. 10 ноября исполняющий обязанности начальника УФСИН Антон Ефаркин рассказал, что 18 сотрудников службы были уволены по отрицательным мотивам, еще 11 понесли строгое дисциплинарное наказание.

Параллельно 10 ноября Gulagu.net показал новые видеозаписи, на которых насчитывается, как минимум, девять эпизодов из саратовской тюремной больницы, относящихся к периоду 2015-2020 годов. На них запечатлены сцены сексуального насилия над заключенными и другие издевательства над ними. Правозащитники также назвали имена предполагаемых насильников из числа сотрудников ФСИН.

По данным проекта, садистские видеозаписи под грифом «секретно» передавались в ГОУ ФСИН и ФСБ с отчетом о проведенном «спецмероприятии» по «дискредитации объекта разработки». После этого правоохранительные органы либо вербовали жертв и использовали их в качестве негласных агентов, либо разглашали информацию об изнасилованиях среди других заключенных, тем самым опуская их статус в тюремной иерархии.