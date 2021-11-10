«Распил спиртные напитки, закусывая плотью убитых»

Владимир Ядне, больше известный как «газсалинский каннибал», приговорен к пожизненному лишению свободы. Суд признал его виновным в убийстве трех человек. Сначала он зарезал двух знакомых, а затем частично съел их, запивая водкой. Потом он отправился к третьей жертве. На допросе он рассказал, что убить людей его попросили мертвая кошка и черный ангел.

Каннибала Владимира Ядне из села Газ-Сале, что расположено в Ямало-Ненецком автономном округе, приговорили к пожизненному сроку, сообщает «Ямал-медиа». Его признали виновным в убийстве трех человек.

Преступление, как пишет издание, были совершены 6 марта этого года. Агентство ЕАН уточняет, что тела жертв были найдены в Газ-Сале. «Там в одной из квартир были обнаружены тела 51-летнего мужчины и 59-летней женщины. Через несколько часов в другой квартире силовики нашли тело 52-летней жертвы. Все они были зарезаны», — сказала в комментарии ЕАН старший помощник руководителя СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

Как пишет «Ямал-медиа», после того, как Ядне зарезал своих знакомых, он ел их сырую плоть, запивая водкой. Отмечается, что он был задержан спустя несколько часов.

Сначала мужчина признался в убийствах, но потом начал симулировать психическое расстройство. Ядне рассказал правоохранителям, что его толкнуло на убийство. По его словам, первых двух знакомых — мужчину и женщину — он зарезал из-за мертвой кошки — именно она якобы попросила его убить людей. Третьего человека мужчина убил по просьбе «черного ангела». Но экспертиза показала, что он вменяем.

Одно из заседаний суда Владимир Ядне сорвал из-за того, что в зале появились журналисты. Свое поведение он объяснил тем, что не хочет видеть представителей СМИ в зале суда.

Установлено, что Ядне сначала был в гостях у мужчины и женщины. Хозяйка квартиры дала ему деньги и отправила в магазин за алкоголем и цветами. Когда Владимир Ядне вернулся, то застал пару в объятьях друг друга. Застигнутые врасплох, они выразили свое недовольство, чем задели осужденного. Сначала он убил женщину, а затем мужчину.

«Он написал, что решил попробовать плоть недавно убитого человека. Спиртные напитки, которые он принес — распил, а закусывал плотью убитых», — рассказала начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры ЯНАО Инна Носова.

После этого он решился на еще одно убийство и отправился к следующей жертве. О том, что есть и третья жертва, Ядне сам рассказал правоохранителям на допросе.

Помимо убийств, его обвиняют еще по нескольким статьям: «Кража», «Грабеж» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», добавила Носова. Как пишет ЕАН, во время расследования выяснилось, что в 2020 году мужчина совершил три кражи. В частности, похитил ноутбук из муниципального учреждения.

Свой пожизненный срок, отмечает агентство, Ядне будет отбывать в колонии особого режима. По данным «Ямал-медиа», последний раз такой приговор на Ямале выносили пять лет назад.