Синоптики рассказали, какая зима ждет россиян. Спойлер: снега будет много

Нынешний зимний сезон в России пройдет мягко и с большим количеством снега, считают специалисты центра «Фобос» Евгений Тишковец и Елена Волосюк. Примерно такое же мнение в октябре этого года выражал и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, погода, в целом, будет соответствовать нормам — или будет немного теплее.

Этой зимой москвичей ждет снежная зима, считает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он заметил, что 10 ноября среднесуточная температура в столице впервые оказалась ниже нуля. Это совпало с началом климатической зимы, сказал он в комментарии РИА «Новости».

Что касается осадков, высота снежного покрова в Москве будет колебаться от 10-15 см в начале зимы до 30-35 см к концу сезона. При этом количество осадков прогнозируется, по словам Тишковца, в пределах многолетней нормы. В декабре будет немного больше осадков, в январе их количество будет в норме, а в феврале прогнозируется недобор.

При этом синоптик подчеркнул, что оправдываемость долгосрочного прогноза составляет всего 60-70%.

Вместе с тем специалист метеорологического центра «Фобос» рассказал о прогнозах метеорологов относительно зимы по всей России. Тишковец заметил, что эксперты скорректировали ожидания в сторону более теплого сценария, близкого по своим показателям к «еврозиме».

«Раньше зима вроде бы прогнозировалась около нормы [климатической], но то, что я сейчас вижу, — декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы», — сказал он.

Тишковец предположил, что «будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега». «В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее «еврозиму»», — пояснил специалист.

Так, в азиатской части страны (особенно в Восточной Сибири), согласно прогнозам метеорологов «Фобоса», зима будет теплее нормы на 2-4 градуса, в Якутии — на 5-7 градусов.

Но здесь есть исключения. В феврале на Урале и в Западной Сибири «будет немного морознее многолетних показателей», а осадки выпадут в 100% значении.

В средней полосе страны будет та самая комфортная для россиян «еврозима». Этой зимой на большей части Европейской России будут преобладать циклоны, которые принесут пасмурную погоду и снег.

«Причем из них примерно в 60 — 70% случаев будут господствовать циклоны с северо-запада, что указывает на сильный зональный (широтный) перенос, который и обеспечит Среднерусскую равнину достаточным количеством теплых и влажных воздушных масс североатлантического происхождения», — пояснил Тишковец, отметив, что именно на этом фоне средняя температура воздуха будет на 2 градуса ниже нормы.

При этом, если в декабре и феврале ожидается более теплая погода, то погода в январе не сильно будет отличаться от климатической нормы. В 30-40% случаев причиной тому станет восточный отрог студеного сибирского антициклона.

«Одновременно с этим нужно понимать, что характер метеоусловий будет крайне неустойчивым, и умеренные морозы с 80-процентной вероятностью время от времени будут сменяться оттепелями. Вероятность 30-градусных морозов оценивается как малая — не более десяти процентов», — подчеркнул специалист центра «Фобос».

Ранее и его коллега Елена Волосюк замечала, что нынешняя зима может пойти по мягкому сценарию. «Последние расчеты говорят о том, что зима может стать не такой холодной, как прогнозировалось полтора месяца назад», — сказала она.

В октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что в этом сезоне периоды сильного похолодания будут сменяться оттепелями. Вместе с тем он замечал, что температура воздуха зимой будет в пределах нормы или немного выше.