QR-коды в транспорте: как это будет работать

Оперативный штаб сообщил о разработке двух законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте и публичных местах. В Татарстане коды в транспорте уже ввели по инициативе местных властей. Перевозчики и пассажиры критиковали подобную меру как неэффективную против коронавируса и разорительную для транспортных компаний

QR-код могут получить привитые от COVID-19 или недавно переболевшие, альтернатива — справка о медотводе от вакцинации. Прежде систему кодов в России использовали только как ограничение при посещении общественных мест. К ноябрю в таком виде QR-коды ввели во всех регионах (заработали они пока не везде, в последних регионах мера вступит в силу к середине декабря).

О введении QR-кодов в транспорте, конкретно для пассажиров самолетов, говорили еще летом, но применять ограничение на деле начали лишь с октября. Сперва — на уровне отдельных регионов.

Первыми требовать QR-код для проезда на междугородних автобусах стали в Волгоградской области. С 25 октября билеты на них продают только при наличии документа о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании. В ноябре ограничения для пассажиров объявили в Хабаровском крае, на Камчатке и в Татарстане. В Камчатском крае с 23 ноября код будут проверять при посадке на авиатранспорт по всем направлениям, а также на часть междугородных маршрутов автобусов. В Хабаровском крае QR-код с 7 ноября нужен пассажирам междугороднего транспорта. С декабря QR-коды будут требовать для входа в здание международного аэропорта Хабаровска, при продаже авиабилетов и у прилетающих в Хабаровск. Жителей Татарстана с 20 ноября перестанут пускать без кода в общественный транспорт.

Кремль 9 ноября пояснил, что в администрации президента не обсуждают введение кодов на транспорте, включая железную дорогу и авиацию, на федеральном уровне.

«В администрации [президента] не ведется никаких обсуждений. Вся вот эта поливариантность [возможных мер] находится исключительно в прерогативе правительственного штаба, правительственной комиссии», - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время стало известно, что в правительстве идет дискуссия о введении QR-кодов на транспорте, но решение об этом еще не принято. Источники РБК пояснили, что власти пытаются понять, насколько технически возможно запустить такую систему. «Госуслуги» сократили россиянам срок действия QR-кодов. Как власти объяснили это Утром 8 ноября, в то же время, когда был утвержден новый образец сертификатов о прохождении... 08 ноября 14:25

Очевидно, техническое решение проблемы нашлось, поскольку спустя несколько дней, 11 ноября, оперативный штаб заявил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте. Необходимые изменения в законодательство готовят вместе с профильными ведомствами, коды также введут для посещения кафе и магазинов. Другие подробности штаб не раскрыл, однако они стали известны от источников РБК.

С их слов, весь общественный транспорт изменения не затронут. QR-коды понадобятся в самолетах и при поездках на железнодорожном транспорте, как на междугородных, так и на международных направлениях. Проверять их будут при продаже билетов. Мера будет действовать до июня 2022 года. До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. После такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки. Иностранцы, привитые незарегистрированными в России вакцинами, смогут передвигаться на поездах и самолетах по отрицательному тесту. Будущий законопроект обяжет медицинские лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток, чтобы исключить задержки.

Как быстро введут коды на транспорте, точно сказать нельзя. Сначала законопроекты должны внести в Госдуму. В случае одобрения сроки вступления изменений в силу будут зависеть от готовности регионов.

«Это будет ад для всех»

Председатель Ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана Сергей Темляков заявил, что не представляет, каким образом в регионе будут проверять QR-коды в общественном транспорте. По его словам, власти не выдали на этот счет никакого плана действия.

«Кто будет проверять QR–коды? Должен ли это делать кондуктор, или к нему будет прикреплен сотрудник министерства транспорта Татарстана? Как должна проходить проверка – при входе в автобус или уже по ходу движения?» — поинтересовался он.

АТП также беспокоит, на кого ляжет финансовая нагрузка по организации таких проверок и при помощи каких средств будут проверять коды у пассажиров. Если для этого потребуется дополнительное оборудование, выдадут ли его за счет региона?

По мнению Темлякова, подобными проверками должна заниматься полиция, а не кондукторы. Он также отметил, что нередки случаи, когда люди не могут получить необходимый код на госуслугах из-за сбоев в системе.

Директор архангельской транспортной компании «Архтрансавто» Николай Карягин заявил, что проверка кодов в автобусе приведет к «столпотворению» и «бардаку»:

«Начнутся скандалы, все будут торопиться. <...> Это будет ад для всех: для водителя, кондуктора, для пассажиров».

По мнению Карягина, персонал станет массово увольняться из-за выросшей нагрузки, что сократит число автобусных рейсов до 50% и приведет к колоссальным затратам. Председатель правления ульяновской отраслевой организации «Транспортный экспертный совет» Виктор Сидоренко назвал введение кодов в общественном транспорте «благими пожеланиями без возможности реального исполнения». «Если выборочные проверки во время рейсов будут делать сами полицейские, это еще терпимо, но они этим заниматься не захотят»,— считает эксперт.

Пассажиры также недовольны новыми мерами. Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов направил жалобу вице-премьеру, председателю оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяне Голиковой. Он считает, что введение QR-кодов в транспорте, что в общественном, что для посадки в самолеты и поезда, не поможет справиться с распространением коронавируса. По оценкам Зотова, ограничения вызовут транспортный коллапс российских городов и банкротство тысячи транспортных предприятий. Объединение также указало, что в ряде регионов не хватает вакцин, поэтому запуск QR-кодов на транспорте в этих субъектах может поспособствовать распространению фиктивных справок о вакцинации.

Вместо этого объединение пассажиров предложило перераспределить пассажирские потоки, чтобы снизить количество людей в транспорте в часы пик. Для этого, например, можно изменить график работы крупнейших городских предприятий. Кроме того, для мотивации вакцинированным пассажирам можно предоставить скидку, а на вокзалах и аэропортах открыть пункты вакцинации.

Крупнейшие российские авиаперевозчики, «Аэрофлот» и лоукостер «Победа» поддержали введение кодов, но выступили против их проверки при покупке билета. Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что установить наличие QR-кода и срок его действия на стойке регистрации в аэропорту не проблема, а вот как отследить это при продаже билетов технически, непонятно. Представитель «Победы» добавил, что подобная проверка нарушит права граждан.