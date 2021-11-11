Новое в деле о смерти Картрайта: он мог быть жив в момент расчленения

Обнародованы данные очередной судмедэкспертизы по делу о смерти рэпера Энди Картрайта. Специалисты считают, что он был расчленен, еще будучи живым. Кроме того, стала известна причина смерти музыканта — гипоксия, или кислородное голодание. Таким образом, это опровергает версию вдовы Картрайта Марины Кохал о том, что он умер из-за передозировки.

Рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) умирал несколько часов, к такому заключению пришла судебно-медицинская экспертиза. Предполагается, что расчленять его стали, пока он был жив. Его тело нашли в июле прошлого года в квартире в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, где 29-летний музыкант жил вместе с женой и ребенком.

«Темп развития патологических процессов у Юшко А. К., вероятнее всего, медленный (6-12 часов), в чем убеждают, прежде всего, изменения со стороны головного мозга в виде нейронофагии, цитолизиса и глиальных узелков, образующихся в результате длительной гипоксии», — говорится в заключении гистологического исследования.

«Наличие очаговых скоплений эритроцитов по краю срезов указывает на то, что они произошли незадолго — несколько минут, десятков минут — до наступления смерти, но не исключено, что и в короткий срок — несколько минут, десяток минут — после», — добавили специалисты.

Следствие предполагает, что рэпера убила его жена Марина Кохал.

Как считают следователи, она могла совершить преступление в ходе конфликта, а затем расчленила тело и расфасовала его по пакетам. При этом Кохал опровергает эту версию. По ее словам, супруг умер из-за передозировки наркотиков. Она посчитала такую смерть постыдной и решила расчленить тело и избавиться от него, чтобы все подумали, будто рэпер пропал.

Новая экспертиза показала, что Юшко умер из-за гипоксии — кислородного голодания. «Выраженное малокровие фрагментов тела и некоторые признаки централизации кровообращениях в связи с шоковым состоянием (интоксикация, кровотечение и др.) организма. Таким образом, перед смертью Юшко А. К. находился в состоянии выраженной гипоксии», — цитирует документ РИА «Новости».

Защитница Кохал Ирина Скурту сказала «Газете.Ru», что не может ничего сказать об «одном абзаце, вырванном из экспертизы». Вместе с тем она отметила, что ее не ознакомили с итогами этой экспертизы. «Мы имеем другое заключение первой экспертизы. Для начала защита ознакомится с данной экспертизой. Подано официальное ходатайство», — добавила она.

При этом Скурту подчеркнула, что сомнения в виновности Кохал «толкуются в пользу обвиняемой» — согласно ч. 3 ст. 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ, когда «все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК, толкуются в пользу обвиняемого».

В свою очередь адвокат семьи Картрайта Антон Кобит подчеркнул, что эта экспертиза затянулась. «Обращаю внимание, что проведение третьей экспертизы началось 15 февраля, а закончилось 26 июня. Медики под надуманными предлогами результаты следствию не предоставляли и сделали это только 6 октября», — сказал юрист, предположив, что в этом может быть «коррупционная составляющая».

Кобит подчеркнул, что специалисты опровергают слова Кохал о передозировке. Предполагается, что она могла убить своего мужа из ревности. У рэпера якобы была любовница, к которой он хотел уйти.

«У них был брачный договор. Согласно ему, все деньги за концерты поступали на счет Кохал. Александр ходил по городу с 50-100 рублями в кармане. Марина старше его на шесть лет. Она возлагала на него большие надежды, что он станет известным артистом и начнет зарабатывать крупные гонорары», — добавил адвокат потерпевшей стороны.

Ранее суд постановил освободить Марину Кохал из-под стражи. Вместо этого до 30 января следующего года ее поместили под домашний арест, отметив «затяжной характер» следствия. Но семья Картрайта не согласна с этим решением. Защита родственников рэпера обжаловала решение суда. Адвокат обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой о личном приеме, «чтобы донести до него обстоятельства данного уголовного дела».

«В связи с прозвучавшим в эфире одного из федеральных каналов обращением к руководству СК России с критикой расследования обстоятельств убийства Александра Юшко (Энди Картрайта) в Санкт-Петербурге председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А. Д. доложить о ходе расследования уголовного дела, проведенных следственных действиях и результатах экспертиз», — говорится в сообщении СК.