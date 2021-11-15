Пандемия осложнила перемещения между странами — особенно тяжело пришлось тем, кто планировал эмигрировать. Россияне, у которых все же получилось уехать из страны в разгар эпидемии, рассказали «Газете.Ru» о том, с какими сложностями им пришлось столкнуться.

«Зачем жить там, где холодно, когда можно жить там, где тепло?»

Гала Абрамова, 29-летняя специалист по обучению банковских сотрудников, решилась на переезд в Барселону в 2019 году: в августе ее будущему мужу Антону, специалисту IT-сферы, предложили там работу, переезд был намечен на апрель 2020 года.

«Мы захотели переехать после многочисленных путешествий в Барселону. В какой-то момент нам открылось: зачем жить там, где холодно, когда можно жить там, где тепло? Барселона, на наш взгляд, была идеальна с точки зрения сосредоточения культуры, моря, гор, цивилизации и размера города», – рассказала девушка.

Пара готовилась пожениться и отправиться жить в Европу, но из-за пандемии переезд отложили до августа 2020 года.

«Пока мы собирали документы, грянул гром пандемии. Однако все было решено заранее, и отступать было бы странно.

Оформить документы было сложно – очереди были большие, госорганы то работали, то нет, у нас прокисла справка о несудимости», – уточнила она.

Абрамовы поторопились зарегистрировать отношения для переезда: ее жених Антон сделал визу как высококвалифицированный специалист, а Гале нужно было оформить визу по воссоединению семьи.

«Расписались мы до того, как начали подавать документы в посольство, но сразу решили, что это – ненастоящая свадьба. У нас все вышло наоборот: расписались в 2020 году, предложение мне сделали в феврале 2021-го, а свадьбу-праздник перенесли на сентябрь», – поделилась историей Абрамова.

close 100% Гала и Антон Абрамовы Из личного архива

Квартиру нашли быстро благодаря рабочему контракту мужа. Гала работает удаленно в российском банке. Самым сложным при смене страны для жизни оказалось подтянуть испанский язык, так как языковые школы работали только по Zoom.

«Мне было трудно адаптироваться к онлайн-формату при изучении языка. А в работе с российскими проектами в условиях пандемии удаленка перестала быть проблемой», – вспоминает Абрамова.

Она отметила, что в Испании в 2020 году «можно было почти все» до ноября: началась вторая волна и закрыли кафе и рестораны до января 2021-го. Летом этого года супруги Абрамовы вакцинировались препаратами Pfizer и Moderna.

«После вакцинации у нас была та самая отложенная свадьба. Мы специально полетели в Россию, чтобы 3 сентября 2021 в Санкт-Петербурге в кругу семьи и друзей отметить событие», – подытожила девушка.

В свадебное путешествие уже год как женатые Абрамовы поехали во Францию осенью 2021-го: ждали, когда ограничений станет меньше. По словам девушки, с карточкой нерезидента Испании (называется NIE, своего рода ID для нерезидентов, дает право на проживание в стране) и QR-кодом о вакцинации путешествовать по Европе проще.

close 100% Гала и Антон Абрамовы Из личного архива

Пара планирует еще год прожить в Барселоне, взвешивая плюсы и минусы.

«Здесь более, чем в России, развита бюрократия, лютый холод в квартирах зимой: почти нет отопления в старых домах, приходится утепляться. Но важнее то, что море поблизости, развитая культура, возможность путешествовать по Европе», — резюмировала Абрамова.

«Уехала к бойфренду на праздники и осталась жить в Испании»

Еще одна девушка, Любовь Егорова, поехала в Испанию незадолго до пандемии — осенью 2019 года. Тогда она и подумать не могла, что менее чем через год переедет в другую страну насовсем в самый разгар эпидемии.

Давний знакомый Денис Москалец, который уже три года был экспатом в Барселоне, следил через Instagram за ее перемещениями и предложил встретиться.

«Я не могла вспомнить, откуда мы знакомы. Оказалось, встретились в 2006 году в Филевском парке, он меня фотографировал и до сих пор хранил снимки. Одно время мы переписывались в ICQ, но так и не решились пойти на свидание тогда», — пояснила девушка.

После 13-летнего перерыва в общении он стал ее бойфрендом, и у них началась жизнь на две страны. На мартовские праздники 2020 года Егорова полетела в Барселону.

«Это была запланированная поездка. Он предлагал переехать насовсем, но я отказывалась, ведь мы еще мало встречались, да и я любила свою работу в еженедельном журнале. Уже когда я была в самолете, [мэр Москвы Сергей] Собянин объявил двухнедельный карантин. Я подумала: раз придется работать удаленно, то неважно, где я буду — в Москве или в Барселоне, поэтому осталась в Испании», — поделилась девушка.

close 100% Любовь Егорова @darndreamer/instagram.com

Вскоре границы закрыли, в Испании ввели жесткие ограничения.

«У меня просто не осталось причин возвращаться в Москву, где я прожила 30 лет. Мама очень переживала, предлагала сесть на последний самолет, на котором МИД вывозил всех граждан России. Но я решила остаться», — рассказала Егорова.

Эпидмеры в Испании были жесткими. Из дома можно было выйти только в продуктовый и аптеку.

«Однажды мы вместе вышли выкинуть мусор — нас тут же остановил полицейский и объяснил, что так делать нельзя. Я сослалась на то, что не знаю испанского и плохо поняла правила. Нам повезло — отпустили без штрафа, а так бы €600 пришлось заплатить. Можно получить и до €30 тыс. — все зависит от тяжести нарушения. С этого момента мы больше не выходили из дома без острой необходимости», — поделилась журналист.

Выйти за вином в магазин тоже было нельзя, только за необходимым. Курьеры доставляли посылки так: звонили по домофону и клали коробки в лифт, а получатели забирали их на своем этаже.

«Каждый день в 20.00 люди выходили на балконы и аплодировали врачам — в этот момент чувствовалось единение», — подчеркнула Егорова.

Позднее она прочла в Telegram-канале русскоязычных экспатов в Барселоне, что каждый по-своему трактовал острую необходимость покинуть жилище. Например, одну женщину оштрафовали за то, что она отправилась в локдаун к Черной Мадонне на улице Монсеррат — считается, что она исполняет желание. Женщина уверяла полицейских, что ее сын не сдаст экзамен без помощи Мадонны, поэтому это «острая необходимость». Полицейский с ней не согласился.

Плюсами самоизоляции было то, что ее парень начал бегать по коридору и по лестнице, а Люба занялась спортом в квартире. Вечера они проводили за поиском новых рецептов испанской кухни и совместным приготовлением блюд.

Когда локдаун закончился, туристическая виза Егоровой — тоже. Ее сократили на работе, потому что журнал закрылся – не пережил ковид.

«Пришло время что-то решать. Мы обсудили это и решили пожениться. 15 июля мы расписались в российском консульстве в Барселоне — целовались в масках на фоне красных советских ковров. Спасибо коронавирусу, благодаря нему мы смогли устроить свадебную фотосессию в парке Гуэль, где обычно столько туристов, что невозможно просто пройтись, не оказавшись на чьем-то селфи», — пояснила девушка.

close 100% Любовь Егорова и Денис Москалец @darndreamer/instagram.com

Летать из России в Испанию было нельзя, поэтому пара осталась Барселоне.

«Это удивительный город, где есть все для хорошей жизни: море, горы, парки, много музеев, концертов, почти каждый день фиесты, очень много вкусных и дешевых баров, прибрежных ресторанов и очень спокойные, культурные и счастливые люди», — поделилась собеседница «Газеты.Ru».

Единственный раз, когда удалось вырваться на Родину — весной 2021 года, когда понемногу открывались границы: пара решила прививаться «Спутником V», потому как в Европе за вакциной выстроились очереди, а российская уже была проверенной и доступной.

Юридических проблем поначалу не возникло: Денис присоединил жену к своему виду на жительство.

«Позже документ истек. Подали на продление. И уже полгода ждем ответ по поводу продления. Для работы на территории Испании нужен особый тип ВНЖ, поэтому работаю я из дома, удалено – пишу в русскоязычные СМИ», — уточнила она.

Девушке непросто, но она с удовольствием занимается изучением испанского и установлением социальных контактов в новой стране. С одногруппниками из языковой школы Егорова общается и вне занятий.

«Моя интернациональная группа испанского: японец Хироми, англичанка Надин и каталонка-преподаватель Чель. Недавно устроили пикник в парке, каждый принес еду из своей страны: Японец – нигири, мы с Алиной блины, кастрюлю оливье и лимонад тархун, британка – пончики, американец – попкорн», – завершила рассказ журналистка.

Пока Любовь Егорова и Денис Москалец планируют продолжать жить в Испании, но допускают переезд в другие страны, в том числе – возвращение в Россию на какое-то время.

«Побег в Черногорию обошелся более чем в 600 тыс. рублей»

Московский 31-летний художник, номинант международной премии имени Сальвадора Дали Александр Кожухов в пандемию совершил побег. Он заранее планировал уехать жить к морю, и когда в апреле 2020 года стали закрывать границы, не стал отказываться от планов.

«Побег в Черногорию в разгар ограничений обошелся значительными финансовыми тратами. Но самые большие проблемы были с визой, так как границы закрывали, прямых рейсов не было. Лишь благодаря тому, что я выставлялся в зарубежных музейных экспозициях, один из сотрудников посольства помог мне сделать визу», – рассказал он.

По словам художника, сбор документов оказался самой легкой частью квеста, через который пришлось пройти на пути в Черногорию. Так как она не относится к странам Шенгенского союза, пересечение некоторых границ на тот момент уже было закрыто и приходилось искать обходные пути. Отдельной проблемой стала сдача ПЦР-теста.

«Вырваться из драматургично затягивающей карантинный пояс родины удалось в начале мая. ПЦР-тест на выезде в тот момент удавалось получить, лишь будучи мерзавцем. Летел до Белоруссии, через границу на перекладных, потом полет до Румынии, там ожидал несколько дней, и только после прямым рейсом добрался до Тивата», – пояснил Кожухов.

close 100% Александр Кожухов Из личного архива

С жильем проблем не возникло, в Черногории художник снял квартиру у местного жителя ближе к побережью и, отдохнув немного, начал работать дистанционно. Он посчитал, во сколько ему обошелся переезд: 600 тыс. рублей ушло на билеты, оплату пошлин и на расходы в первый месяц жизни, включая аренду жилья и закупку материалов для работы.

«Помимо работы на заказ, я преподаю рисование. Продолжил обучать по Skype и давать консультации. Позже проник в творческий круг страны, где уже скоро работал над полотнами на холстах, купленных напрямую с местной фабрики. Меня прекрасно понимали здешние ценители изящных искусств», – поделился он.

Российские клиенты при этом терпеливо дожидались своих заказов, поэтому проблем с транспортировкой и документами на вывоз произведений у него не возникло.

close 100% Александр Кожухов Из личного архива

Ближе к осени все изменилось: художник осознал, что скучает по родственникам и друзьям, оставшимся в России. Обдумав окончательное решение, Кожухов вернулся в столицу «загоревшим и спокойным».

В дальнейшем он планирует много путешествовать и допускает, что по несколько месяцев будет жить в других странах. При этом молодой человек хочет всегда иметь возможность возвращаться на родину.