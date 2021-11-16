Паспорт не нужен. Сертификаты о вакцинации могут дополнить фотографиями

В России рассматривают возможность дополнения сертификатов о вакцинации фотографиями пользователей. Предполагается, что это поможет в борьбе с очередями в общественных местах — при наличии изображения человека не будет необходимости сверять данные QR-кода с паспортными. Эта мера обсуждается Минцифры и Минздравом.

Российские сертификаты о вакцинации могут быть дополнены новым идентификационным пунктом — фотографиями. В Минцифры предполагают, что эта мера позволит сделать удобнее процесс проверки QR-кодов: если сейчас в местах, где для посещения необходимы сертификаты, вместе с персональным кодом у гражданина требуют паспорт, то с введением фотографий это не потребуется. Пока в сертификатах при проверке отображаются лишь первые буквы ФИО, дата рождения и часть серии и номера паспорта.

Нововведение поможет избежать очередей и скопления людей в общественных местах, где QR-коды уже необходимы или станут такими в ближайшее время, удалось узнать газете «Известия» от высокопоставленного федерального чиновника. Инициатива, по его словам, на прошлой неделе обсуждалась представителями Минцифры и Минздрава.

С помощью какого механизма это будет осуществлено, неизвестно. Вопрос остается открытым. При этом существует несколько вариантов: фотография (селфи) может быть добавлена пользователем самостоятельно на «Госуслуги», или взята из Единой биометрической системы (ЕБС).

Это, впрочем, не единственная мера, которую власти и профильные ведомства рассматривают с целью избежания очередей. Так, обсуждается возможность проверки QR-кодов на стадии покупки билетов на международный и междугородный транспорт, утверждает источник. «Неизбежные и эффективные». Что власти говорят о QR-кодах Госдума рассматривает законопроекты о введении QR-кодов на федеральном уровне. Если их примут, коды... 15 ноября 18:08

В Минцифры возможные нововведения пока не комментируют.

Фотографии в сертификатах необходимы для удобства граждан, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он подчеркнул, что если такая мера будет задействована, то необходимо учесть вопрос защиты персональных данных, при этом россиян нельзя принуждать к этому.

«Это предложение нужно обсуждать. Здесь важный критерий – это добровольность. Желает человек загрузить фото, чтобы не показывать параллельно паспорт с QR-кодом, он загружает», — считает собеседник.

В то же время с полярным мнением выступил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. С его слов, фотографии в сертификатах — «избыточная мера».

«QR-кодов достаточно, они же оригинальные и только для данного человека. Зачем фотографии? Потом отпечатки пальцев и биометрические данные?» — сказал чиновник в разговоре с RT. «Госуслуги» сократили россиянам срок действия QR-кодов. Как власти объяснили это Утром 8 ноября, в то же время, когда был утвержден новый образец сертификатов о прохождении... 08 ноября 14:25

В Россия кампания по вакцинации населения от COVID-19 стартовала в январе. С введением соответствующих сертификатов увеличился рост продаж поддельных медицинских документов, свидетельствующих, что человек якобы привился. Официальной статистики по количеству нелегальных продаж сертификатов нет, но, как заявлял ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, примерно 80% переболевших коронавирусом в тяжелой форме свой сертификат купили.

С 8 ноября на территории РФ действует новый единый стандарт сертификатов о вакцинации. В обновленной версии появилось несколько изменений. Теперь документ содержит более полную информацию о пользователе, включая паспортные данные, СНИЛС и полис; также появилась графа о наличии возможных противопоказаний, их сроке действия и текущий статус гражданина. Сертификатом можно пользоваться как в электронном, так и в бумажном варианте. Он доступен на русском и английском языках.

Срок действия сертификата — один год. Система QR-кодов введена во всех 85 российских регионах.