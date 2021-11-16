Штурм закончился, мигранты отходят в лагерь

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию.
Мы продолжим освещать миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза, оставайтесь с нами.
О дальнейших действиях мигрантов пока нет информации. Однако известно, что сегодня 200 иракцев обратились в посольство своей страны в России с просьбой о репатриации из Белоруссии. Также некоторые люди, покидающие в последний час «Брузги», заявили о намерении вернуться на родину. В этой связи Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) уже констатирует, что десять человек на границе погибли в результате переохлаждения.
Итак, сегодняшний штурм мигрантов по направлению Польши не удался. Все решили водометы и слезоточивый газ. По сообщениям СМИ, нелегалы насквозь промокли и вскоре после первых атак снизили натиск, никаких средств для защиты или нападения у них не оказалось. Объявление Польши о готовности применить оружие после ранения своего офицера поставило на сегодня жирную точку в борьбе с мигрантами.
Ситуация на границе Польши и Белоруссии, 16 ноября 2021 годаbbbreaking/Telegram
Прямо сейчас в стихийном лагере возле КП «Брузги» остаются мигранты, в основном слышны крики детей. Нелегалы греются возле палаток и костров, при этом по-прежнему видно, как все большей людей собирают вещи и уходят. Предположительно, они направляются в прежней лагерь, где смогут спать в шалашах и в более комфортных условиях, чем на бетоне.
Министр обороны Мариуш Блащак также рапортует о сегодняшней победе. И попутно обещает польским солдатам с границы финансовые награды за достойную службу.
«Спасибо солдатам за то, что остановили сегодняшний штурм. Благодаря вам Польша все еще в безопасности. Все солдаты, несущие службу на границе, получат особые финансовые награды. Мы вам благодарны!» — написал глава ведомства в Twitter.
Dzikuj onierzom za powstrzymanie dzisiejszego szturmu. Dziki Wam Polska wci jest bezpieczna. Wszyscy onierze sucy obecnie na granicy otrzymaj specjalne nagrody finansowe. Jestemy Wam wdziczni! https://t.co/35lYRxrJbw— Mariusz Baszczak (@mblaszczak) November 16, 2021
Минобороны Польши не устает напоминать: атака мигрантов «проводится под строгим контролем сотрудников белорусских служб». Об этом ведомство пишет практически в каждом сообщении.
Dzisiejszy atak przebiega pod cis kontrol funkcjonariuszy biaoruskich sub.— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
-@Straz_Graniczna @PolskaPolicja #Kunica #granica pic.twitter.com/Q41UQ6W9XW
Польская сторона подтверждает, что на сегодня основные события завершены. С успехом для Варшавы.
«Наши солдаты и офицеры отлично справились со своей задачей. Первая волна атак на границе прекратилась. Спасибо за службу и эффективные действия», — пишет пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Жарин.
Nasi onierze i funkcjonariusze wykonali zadanie perfekcyjnie. Pierwsza fala atakw na granic zatrzymana.— Stanisaw aryn (@StZaryn) November 16, 2021
Dzikujemy za sub i skuteczne dziaania. pic.twitter.com/Dq3J9PoVgO
Госпогранкомитет Белоруссии расследует применение польскими пограничниками специальных средств против мигрантов. Речь идет о слезоточивом газе, водометах и светошумовых гранатах. Кроме нелегалов, ко всему прочему, пострадали несколько журналистов, сообщалось ранее.
Обстановка на границе действительно, кажется, стабилизируется. По крайней мере, на ближайшие часы. В стихийном лагере становится все меньше людей, попыток прорваться в Польшу нет — водометы отключены. Слышны лишь громкоговорители и видны люди, собирающие вещи и жгущие костры.
Пограничная служба Польши заявляет о готовности применить оружие, если это потребуется. Это произошло после того, как тяжело пострадал польский полицейский в результате столкновений. К слову, вскоре мигранты начали поспешно отходить от польской границы.
Группы мигрантов, судя по всему, планируют отходить в место прежнего лагеря. Они с вещами покидают границу.
По сообщениям РИА «Новости», белорусские пограничники усилили охрану границы, установив второй периметр оцепления.
Еще одно обращение польских силовиков к белорусским коллегам:
«Коллеги, откройте ваши бесстыдные глаза на боль и страдание бедных и несчастных людей. Отпустите их домой, чтобы вы могли посмотреть в глаза вашим близким, вашим детям. Одумайтесь, пока не поздно».
На границе работают громкоговорители. Звучит следующая цитата на русском языке:
«Коллеги, опомнитесь. Мы, славяне, так с людьми не поступаем. Что о вас подумают ваши дети, жены и матери, когда узнают, что вы так поступаете с невинными людьми? Бог на вас смотрит, и на то, что вы делаете. Перестаньте причинять боль невинным людям».
W stron polskich onierzy i funkcjonariuszy lec m. in. kostki brukowe. Cz migrantw dysponuje przygotowanymi w roboczych warunkach broniami do miotania kamieniami.— Stanisaw aryn (@StZaryn) November 16, 2021
Nasi funkcjonariusze i onierze #NaStrazyGranicy https://t.co/FDLzl5JKkJ
О том, что дети принимают участие в борьбе мигрантов, свидетельствуют и такие видео.
Мальчик восточной наружности сначала бросает камни в пограничников, после чего с улыбкой на лице убегает от водомета.
Пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин публикует кадры, как плачущих детей на границе фотографируют и инструктируют агитаторы, обкуривая при этом, чтобы у тех пошли слезы. Он предполагает, что драматичные кадры впоследствии используются для давления на польские власти.
Kolejne nagranie wygldajce jak "przygotowania" dzieci do dziaa propagandowych.— Stanisaw aryn (@StZaryn) November 16, 2021
Obrazki z paczcymi dziemi s wykorzystywane do wywierania dodatkowej presji na Polsk. pic.twitter.com/eVFmZLJ1JG
Польский полицейский получил серьезные травмы в результате попадания предмета в голову. Предварительно, у него перелом черепа. Правоохранителя везут в больницу. Полиция Польши подчеркивает, что нападение совершено «вдохновленными белорусской стороной» людьми.
Niestety - w wyniku ataku osb inspirowanych przez stron biaorusk jeden z policjantw zostal do powanie ranny, aktualnie udzielana jest mu pomoc, karetka pogotowia przewozi Policjanta do szpitala, prawdopodobnie doszo do pknicia koci czaszki po uderzeniu przedmiotem. pic.twitter.com/IejViW6LjK— Polska Policja (@PolskaPolicja) November 16, 2021
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявляет, что страна готовится к «нескольким месяцам» миграционного кризиса.
А вот чем мигранты решили бросать в силовиков. Разбирают бордюры и дорожную плитку, которая потом летит в пограничников.
Вид с полицейского вертолета на пограничный переход. Большинство мигрантов находится возле шлагбаумов, стихийный лагерь пустеет.
Сзади, где располагается белорусская территория, также видна цепочка из силовиков, оградивших мигрантов. Нелегалы перед КПП практически зажаты.
Ministry of Internal Affairs of Poland: Kunica now. View from a police helicopter https://t.co/RPQ89oWtHW via @MSWiA_GOV_PL #Belarus pic.twitter.com/Kok2kpqxpO— Liveuamap (@Liveuamap) November 16, 2021
Журналисты с места событий сообщают, что поляки применяют водомет в направлении их группы. Белорусский союз журналистов в это время информирует, что в результате распыления слезоточивого газа пострадали двое репортеров.
Мигранты под радостные крики соорудили из части забора и пакета некий щит от водомета. Не сработало — его без проблем снес напор воды.
Свою помощь Польше предлагают союзники по НАТО, Варшава рассматривает этот вариант, говорится в сообщении канцелярии президент. Накануне, напомним, на белорусско-польскую границу своих солдат отправил Лондон.
Изобретательные мигранты надели на голову ребенку пакет, чтобы тому не попадала в лицо вода. Кстати, можно заметить, что лишь меньшая часть из нелегалов использует медицинские маски, хотя социальная дистанция, судя по кадрам, явно не соблюдается. При этом у большинства лица закрыты шарфами.
ТАСС уточняет, что приехавшие белорусские службы пока не вмешиваются в происходящее. Польская сторона использует четыре водомета — это вынудило мигрантов отойти от границы на территорию Белоруссии примерно на 50 метров.
Сотрудники польских погранслужб прибыли к польской границе, где сейчас развиваются основные события, пишет РИА «Новости».
На этих кадрах из сети четко видно, как группа мигрантов из более чем десяти человек кидает предметы в сторону пограничников.
Koczujcy przy przejciu granicznym w Bruzgach po stronie biaoruskiej, od ok. godziny atakuj polskie suby.Wobec agresywnych cudzoziemcw uyto armatek wodnych.#zgranicy pic.twitter.com/ydXw8ZfNNc— Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021
Польское Минобороны называет мигрантов «очень агрессивными», они продолжают бросать камни в офицеров и солдат. Так со стороны погранперехода выглядит «полив» из водометов:
Atak migrantw na przejciu granicznym w Kunicy. Migranci s bardzo agresywni, rzucaj w kierunku polskich funkcjonariuszy i onierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
На фоне применения водометов стоит вспомнить, что, как заявляли сегодня белорусские пограничники, ближневосточные мигранты жалуются на простудные симптомы. В их числе как взрослые, так и дети. Помощь заболевшим оказывают присутствующие на месте медики.
Тем временем на трансляции с места событий слышно, как проходящие мимо камеры люди кашляют. Судя по сводке погоды, сейчас в Кузнице +4° и облачно, ближе к вечеру ожидается дождь, а ночью — заморозки и снег.
Массовые скопления людей вновь приближаются к забору. Они покидают свои палатки и собираются в большую толпу.
Прямо сейчас прямых столкновений не наблюдается, судя по трансляции. Мигранты находятся в десятках метров от заграждения. Их отогнали водометами, которые продолжают «поливать» одиночек, пытающихся подойти ближе. В стихийном лагере люди укутываются в пледы и разводят костры.
Мигранты предприняли попытку атаковать забор с помощью бревна. Но пройти к заслону не сумели — их сбил напор водомета.
А вот видео, на котором слышны восторженные крики мигрантов, когда на стороне польских пограничников взрываются светошумовые гранаты.
Минобороны Польши показывает кадры, на которых видно, как мигранты бросаются камнями в силовиков, слышны удары о щиты.
Kunica: agresywni migranci wci rzucaj kamieniami w stron naszych onierzy i funkcjonariuszy. Polskie suby odpieraj atak pic.twitter.com/ESHN155vkf— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
На польско-белорусской границе мигранты, пытающиеся пройти в Евросоюз, второй день штурмуют заграждения в надежде попасть на территорию Польши. Прямо сейчас нелегалы вступили в новую стычку с польскими пограничниками, в ответ на что военные применили слезоточивый газ, водомет и светошумовые гранаты.