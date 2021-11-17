«На очередном витке имущественного спора ее находят мертвой»

В Лондоне умерла жена осужденного экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. В последние годы Ирина Изместьева участвовала в имущественном споре. Ее супруг отбывает пожизненное тюремное заключение в России — в 2010 году его признали виновным в заказных убийствах, терроризме и покушениях на убийство. Его семья перебралась в Великобританию еще до ареста бывшего члена Совфеда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Лондоне скоропостижно скончалась Ирина Изместьева — супруга Игоря Изместьева, экс-сенатора от Башкирии, приговоренного в России к пожизненному лишению свободы. Об этом на своей странице в Instagram сообщила близкая подруга умершей Миранда Мирианашвили.

«Скоропостижно, внезапно умерла моя подруга. Очень близкая и любимая Ира Изместьева.. Мало на свете таких светлых, верных, сильных, да еще и красивых таких женщин. Ира всегда была рядом, когда чувствовала, что может помочь, без слов и просьб делала точно нужное..

Кашляла, сказали, принимала антибиотики, неважно себя чувствовала несколько дней.. Не ковид..

Нашли ее спящей на диване у себя дома в Лондоне. То есть уже не живой нашли...» — говорится в публикации.

В свою очередь, проживающий в Лондоне предприниматель Евгений Чичваркин сообщил, что Изместьева в последние годы была активным участником имущественного спора, детали которого не раскрыл. По его словам, она была найдена мертвой еще в прошлую пятницу, 12 ноября.

«И на очередном витке этого имущественного спора ее находят мертвой. Я очень надеюсь, что специальные службы Великобритании расследуют это дело как следует, с должной тщательностью и, может быть, мы когда-нибудь узнаем, что на самом деле произошло. От себя могу сказать, что это был очень здоровый, позитивный, крепкий и жизнерадостный человек», — написал он.

У Ирины Изместьевой остались дочери-близнецы. В Лондон семья бывшего сенатора перебралась еще до того, как Игорь Изместьев был задержан в Киргизии в 2007 году сотрудниками ФСБ, после чего доставлен в Москву.

«Мы с семьей приехали в Лондон в 2008 году, и с 2009 по 2013 год были соседями с семьей Изместьева. Уезжая из России, он вывез часть капитала и постарался сделать так, чтобы этот капитал стал недоступен для советской власти. В 2007 году по феноменально выполненной операции ФСБ то ли через Феликса Кулова, то ли через другого сотрудника КГБ СССР Изместьева по какому-то бизнес-поводу выманивают в Бишкек, и там прямо из самолета сажают на другой самолет в Россию и осуждают пожизненно за организацию убийств», — пишет Чичваркин.

Дело Изместьева

С 2001 по 2006 год Игорь Изместьев представлял в Совете Федерации Башкирию. Затем его лишили парламентских полномочий за то, что он совмещал ведение бизнеса с политической деятельностью.

«Изместьев владел крупной нефтяной компанией «Корус», имел несколько активов в пароходстве, активно участвовал в политике с 1999 года, например в создании «Отечество — Вся Россия» <...>. Был сенатором от Башкирии пять лет, потом участвовал в президентской кампании и вступил в конфликт с четой Рахимовых, которые искренне считали Башкирию своей», — утверждает Евгений Чичваркин.

По его словам, в 2005 году осужденные на очень длительные сроки и пожизненные сроки члены кингисеппской ОПГ «вдруг дают показания, что в какой-то из моментов они перешли под влияние Изместьева, и он стал по сути основным заказчиком множества убийств».

«На Изместьева заводят уголовное дело, он приезжает в Лондон. Понятно, как и любое судебное преследование, количество ошибок, странностей, несовпадений в этом деле абсолютно зашкаливающее.

Например, Людмила Алексеева, чья репутация, наверное, здесь не вызывает никаких сомнений, на последней своей встрече с Путиным попросила об одном — отпустить человека, который сидит ни за что, Игоря Изместьева. Путин пообещал это сделать, и этот эпизод с поцелуем рук, как благодарность ему за это обещание, еще долго обсуждался. Обещания своего Путин не сдержал: несмотря на то, что было еще несколько судов, и несколько раз из пожизненной колонии Изместьева привозили в Москву, пожизненная оставалась в силе», — написал Чичваркин.

Как предполагает бизнесмен, «те деньги, которые были выведены и которые недоступны для советской власти, он не пожелал отдавать, и потому находится до сих пор в тюрьме вот уже 15 лет».

Пожизненное заключение

В 2010 году сенатора признали виновным в руководстве кингисеппской ОПГ, в заказных убийствах нескольких человек, связанных с нефтяной отраслью, в покушении на сына президента Башкирии Урала Рахимова и в терроризме. Изместьев был приговорен к пожизненному заключению — он отбывает наказание в колонии особого режима «Белый лебедь».

Он просил о помиловании, но получил отказ.

По версии следствия, в конце 1992 года Изместьев и еще 12 человек объединились в группировку «для нападений на граждан». Установлены 24 эпизода преступной деятельности банды, в том числе два теракта, 14 убийств, пять покушений на убийство.

Одним из потерпевших по делу является представитель Feyline Limited в России Юрий Бушуев. На бизнесмена было совершено три покушения, его жену убили. Сам предприниматель просил прекратить дело в отношении Изместьева, однако следователи считают, что экс-сенатор причастен и к этим преступлениям.

В 2017 году правозащитница Людмила Алексеева рассказала, что побывавший у нее в гостях президент РФ Владимир Путин согласился помиловать Изместьева. «Я, говорит, обещаю. Я говорю: «Я знаю, Владимир Владимирович, что, когда вы обещаете, вы обязательно выполняете». Он сказал: «Да»», — заявила Алексеева в ходе заседания Совета по правам человека.