«Мама, папа, я 20 лет в неволе. Помогите!»

Полиция Казахстана расследует дело об удержании в рабстве гражданина России местным жителем. Это выяснилось после того, как в сети оперативники обнаружили видеообращение мужчины, представившимся Алексеем Котовым. Он признался, что последние 20 лет находится в рабстве, и попросил о помощи. Пожилые родители узника нашлись: они долгие годы искали сына. Российское посольство изучает инцидент.

Полиция Казахстана совместно с посольством России разбираются в обстоятельствах возможного удержания гражданина РФ в республике в течение 20 лет. События начали развиваться после того, как в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, на котором мужчина, представляющийся россиянином, утверждает, что последние два десятилетия провел в Казахстане. Он просит о помощи.

«Мама, папа, я 20 лет уже в неволе. Помогите, если сможете, помогите выбраться», — говорит человек, запечатленный на ролике.

Мужчина представился Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области. На видео виден человек средних лет, в рабочей робе. Он говорит,

что находится в Шетском районе Карагандинской области в поселке Акжал, где он пробыл в рабстве последние десятилетия. Сейчас его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области, пояснил мужчина.

Поселок Акжал располагается в степной зоне, в 116 км находится село Аксу-Аюлы, а ближайшая железнодорожная станция — в 120 км. Рядом с поселком также проходит автомагистраль, но расстояние до нее около 12 км. Пользователи казахстанских СМИ предполагают, что мужчина вряд ли мог самостоятельно бежать с фермы, где работал, поскольку без транспорта и по лесам в одиночку добираться сложно и опасно.

Как заявили РИА «Новости» в пресс-службе российской дипмиссии в Казахстане, в Карагандинскую область были направлены сотрудники профильных подразделений посольства. При этом до этого пресс-служба департамента полиции Карагандинской области подтвердила, что факт незаконного удержания россиянина установлен.

Полицейские сумели обнаружить Котова, ему оказалось 44 года. Мужчина подтвердил правоохранителям, что на протяжении 20 лет он подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя.

Подозреваемый рабовладелец задержан, с ним проводят следственные действия. Казахстанской полицией возбуждено уголовное дело ст. 126 Уголовного кодекса «Незаконное лишение свободы.

О дальнейшей судьбе найденного россиянина дополнительно пока не сообщается.

«Судя по его внешнему виду, мужчина не видел никаких благ цивилизации. Только работал-работал-работал. Денег ему 44-летний хозяин зимовки не давал, на просьбы отпустить не реагировал», — пишет newtimes.kz.

Родственники Котова, к которым он обращался, как оказалось, проживают в Ярославской области, сообщил РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин. Отцу мужчины 80 лет, матери — 70, также у него есть сестры. Семья, как и говорил узник, живет в Гаврилов-Ямском районе.

Они, в частности, рассказали о Котове, что тот закончил училище и в 1995-м был призван в армию. Изначально нес воинскую службу в России, позднее — в Казахстане. После демобилизации вернулся домой, но вскоре отправился служить в Казахстан по контракту. В дальнейшем мужчина намеревался вернуться домой, однако, по их словам, его избили на вокзале, похитили и передали в рабство местному владельцу фермерского хозяйства.

Причем родня узника ранее предпринимала попытки найти пропавшего сына. Сначала писали женщине, ухаживавшей за ним в больнице, но та не ответила. После этого перешли к нестандартным способам поискам.

«В начале 2000-х годов обращались в программу «Жди меня», ходили к гадалкам, экстрасенсам и так дальше. Но не обращались в правоохранительные органы. Они верили, что он жив, и им эти гадалки тоже это подтверждали. И вот так вот это дело тянулось», — заявил Бабуркин.

История Котова — не единичный подобный случай.

В октябре был опубликован в российских СМИ случай уроженки Уфы Гульбины Гильвановой. В возрасте 18 лет, в 1990 году, она отправилась в Лебапскую область Туркмении для знакомства с семьей своего жениха. Изначально она писала родственником, что с ней все в порядке, однако после распада СССР связь с Гильвановой ее близкие потеряли — и вскоре начали считать погибшей. Жительница Уфы вернулась на родину из Туркмении после 30 лет в рабстве Жительница Уфы, Гульбина Гильванова, вернулась на родину из Туркмении после 30 лет, проведенных... 03 октября 08:08

В 2020-м одна из жительниц Туркменистана разыскала и написала в социальных сетях сестре Гильвановой, рассказав, что та жива и находится фактически в рабстве. Оказалось, что с приехавшей в гости женщиной брак так и не было заключен, она бежала, но незнакомая женщина привезла ее к себе домой, в результате чего россиянка сожительствовала с ее сыном, который страдал алкоголизмом и бил женщину. После того, как его посадили, Гильванова попала к третьему сожителю — тот спрятал ее паспорт и заставил работать на других людей. Ее удерживали в качестве бесплатной рабочей силы, систематически подвергая избиениям и голоду. Так продолжалось 12 лет, в местной полиции на ее просьбы о помощи не реагировали. Российская сторона, узнав об этом, вскоре освободила женщину и вывезла из страны, но та была в очень тяжелом морально-психологическом состоянии и практически забыла родной язык.

«Вы не представляете, какими глазами Гульбина смотрела на прилавки с хлебом, когда после возвращения пошла со мной в магазин. Не могла поверить, что бывает столько сортов. За обедом съела полбуханки. А когда увидела на рынке халву, на полном серьезе спросила, хватит ли у нас денег грамм хотя бы на двести. Оказывается, сладкого она не ела очень давно. Шоколад — наверное, ни разу за последние десять лет», — рассказывала позднее сестра пленницы Рашида Судакова.