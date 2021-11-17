«Демонстрировал ребенку предмет интимного характера». Что известно о деле приморского депутата

Во Владивостоке задержали депутата Законодательного собрания от КПРФ Артема Самсонова. Его обвиняют в том, что при общении с 11-летним ребенком он демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении. Дело возбудили по статье о совершении «иных действий сексуального характера». Парламентарию грозит до 20 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В отношении депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в совершении «иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». СК возбудил против депутата от КПРФ Самсонова дело о педофилии Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело против депутата Законодательного... 17 ноября 13:38

Помощник депутата Юрий Кучин сообщил, что правоохранительные органы задержали Самсонова, в его квартире проводится обыск.

«На обыск никого не допустили. С депутатом находится адвокат Наталья Касилова. Ему предъявлено обвинение по статье 134 УК РФ. Об этом сказала его супруга», — приводит ТАСС слова Кучина.

Помощник Самсонова также сообщил, что возле дома парламентария собрались депутаты Заксобрания края и Владивостокской городской думы от КПРФ, общественники и представители СМИ. На месте событий находится в том числе первый секретарь комитета приморского краевого отделения партии, руководитель фракции коммунистов в региональном парламенте Анатолий Долгачев.

«Документы никакие не предъявляли. Подъехал адвокат. Жену Самсонова в квартиру не пустили, забрали его самого. Зашли внутрь люди с нашивками СОБР», — рассказал он РИА «Новости».

Долгачев предположил, что обыски могли быть начаты из-за сообщения одной женщины, которая писала, в том числе ему самому, о «развратных действиях со стороны Артема Самсонова». Делом подозреваемого в педофилии депутата Самсонова занимаются юристы КПРФ Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил «Газете.Ru», что делом... 17 ноября 11:59

Сам задержанный депутат, проходя после обыска под конвоем мимо сотрудников СМИ, заявил о «надуманном деле»:

«Забирают меня из-за выборов, чтобы не допустить выборов в Думу города Владивостока, чтобы победили коммунисты. Надуманное дело, типа трехлетней давности», — сказал он.

Источник местного издания PrimaMedia утверждает, что следствие уже провело допрос свидетелей на «детекторе лжи».

«Специалисты не выявили обмана в их утверждениях. Все трое допрошенных дали обвинительные показания. Самсонов от прохождения полиграфа отказался. Потерпевший отправлен на психолого-лингвистическую экспертизу», — говорится в публикации.

Версия следствия

Позднее в следственном управлении СКР по региону уточнили, по какой именно статье возбуждено уголовное дело. В Госдуме ожидают скорого запроса о лишении Рашкина неприкосновенности В Госдуму может поступить представление генерального прокурора России о лишении депутатской... 11 ноября 09:29

«Депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке,

при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении. В квартире задержанного по подозрению в педофилии депутата от КПРФ Самсонова идут обыски В Приморье задержан депутат регионального заксобрания от КПРФ Артем Самсонов, в его квартире... 17 ноября 15:25

В настоящее время подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск, допрашиваются свидетели и потерпевший. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Санкция этой части данной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил «Газете.Ru», что делом Самсонова занимается юридическая служба партии. «Можете присесть, Валерий». За что задержали коммуниста Рашкина Депутата Валерия Рашкина задержали в Саратовской области, куда он, по его словам, «приезжал... 29 октября 14:39

«Нет пока никаких комментариев. Нужно сначала фактуру узнать. Будем выяснять. У нас там занимается юридическая служба: что, чего и как, на основании каких обвинений и какие материалы есть», — сказал Ющенко.

Самсонов родился в 1974 году во Владивостоке. С января 2009 года состоит в КПРФ, является секретарем владивостокского местного отделения партии. С 2011 года является депутатом Законодательного собрания Приморского края.

По последним данным ВЦИОМ, уровень поддержки КПРФ в целом по стране оценивается в 17,7%, за минувшую неделю ее рейтинг снизился на 1,7%.