Что известно об отравлении топ-менеджера «Мособлгаза» и его семьи

Следствие выясняет обстоятельства острого отравления семьи заместителя генерального директора «Мособлгаза» Кирилла Егорова, накануне они вернулись из Египта. Сам мужчина пострадал серьезнее членов семьи и впоследствии скончался, его супруга и двое малолетних детей были госпитализированы в тяжелом состоянии. Криминалисты изъяли из дома продукты питания и напитки.

В Подмосковья семья, предварительно, отравилась неизвестным веществом, один человек скончался. Погибший — 34-летний заместитель генерального директора «Мособлгаза» Кирилл Егоров. Пострадали его супруга, работающая инженером в фармакологической компании, и двое детей-близнецов в возрасте пяти лет. Известно, что накануне они вернулись с отдыха в Египте, где находились в период с 5 по 15 ноября.

Тело мужчины обнаружили в его доме в деревне Вахромеево в Домодедовском городском округе Подмосковья. Рядом с ним лежала 34-летняя жена, а в соседней комнате двое детей. По информации из СМИ, Егоров скончался примерно за пять часов до прибытия медицинской бригады.

«Все в бессознательном состоянии, с признаками острого отравления. Состояние пострадавших было тяжелое, их госпитализировали в реанимацию. После оказания необходимой первой помощи лечащий врач принял решение о переводе матери и детей в одну из больниц столицы, где помощь им оказывают профильные специалисты», — приводит слова представителя здравоохранения kp.ru.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что на теле Егорова отсутствуют признаки насильственной смерти, аналогичная ситуация и с другими пострадавшими. В доме не обнаружено беспорядка, который мог бы указывать на незаконное проникновение или следы борьбы.

Точная причина смерти Егорова и недомогания у его близких пока не установлено, однако следствие склоняется к версии с отравлением.

«Первичный осмотр показал, что на теле нет следов насилия. Это может свидетельствовать о том, что причина смерти вызвана отравлением или болезнью. Однако последнюю версию быстро отмели», — пояснил собеседник издания.

Так, на месте происшествия, помимо бутылок из-под крепкого алкоголя, кальяна, табачной продукции и двух пачек пельменей, следственно-криминалистическая группа обнаружила продукт ненадлежащего качества.

«Возможно, взрослые курили кальян в своей комнате. Отравленным дымом надышались и родители, и дети, после чего потеряли сознание», — предполагают следователи.

По факту отравления семьи ведется проверка на предмет возбуждения уголовного дела, проинформировала старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

«На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, производится осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются продукты питания и напитки, планируется назначения ряда экспертиз», — добавила она.

Один из детей, пришедших в себя, рассказал, что первые признаки отравления в виде рвоты проявились у ребенка еще за границей, за несколько дней до отъезда. После этого, когда семья вернулась домой, стало плохо остальным. 16 ноября они перестали выходить на связь.

Кроме того, РЕН ТВ удалось узнать, что семья Егорова находилась в отпуске в Египте со своими знакомыми. Те улетели в Россию на один день раньше, однако у них также проявляются легкие симптомы кишечного расстройства.