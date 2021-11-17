Собянин попросил заменить мигрантов на стройках людьми «другого качества»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на столичных стройках должно работать меньше мигрантов и больше россиян. По словам градоначальника, сегодня в строительной сфере Москвы и так трудится «достаточно много» приезжих. Вместо них нужно привлекать жителей ближайших российских регионов с помощью хорошей зарплаты и адекватных условий труда. Ранее столичные власти признали, что из-за пандемии на московских стройках не хватает до 40% рабочих

В первую очередь Собянин призвал сократить число мигрантов на стройках по программе реновации. Свое мнение мэр высказал гендиректору строительной фирмы «Крост» Алексею Добашину во время осмотра нового дома.

«Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — заявил Собянин.

Добашин ответил, что за последний год количество иностранных рабочих на стройках компании сократилось на 15%. По его словам, сейчас строители с хорошей квалификацией получают около 120-150 тысяч рублей. Собянин отметил, что «это зарплата для москвичей, не для мигрантов».

Мэр также заявил, что в Москве нужно возводить «более индустриальное» жилье «с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных работ, инженерных, чтобы это можно было делать не на строительной площадке, а на заводской площадке». По мнению Собянина, такие инновации увеличат производительность труда, и в строительстве будет требоваться меньше людей.

Столичная программа реновации запущена в 2017 году. Власти города хотят переселить по ней более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. На сегодня по программе в столице сдан 161 дом общей площадью 2 мнл кв. м.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов поспешил заверить журналистов, что массового отказа от мигрантов на стройках по программе реновации в Москве пока не предвидится. Он пояснил, что подобные изменения можно вводить только плавно. Кроме того, городские власти не могут напрямую диктовать подрядчикам, каких рабочих им привлекать к строительству.

«Когда мы заключаем контракты с подрядчиками, мы не можем диктовать, где и какие материалы покупать и какими силами строить объект. Должен быть плавный и поэтапный переход, есть поручение — будем двигаться», — сказал Загрутдинов.

По его словам, власти города будут работать над тем, чтобы увеличить зарплаты в сфере строительства. Чтобы улучшить производительность труда, как попросил Собянин, создадут заводы по производству комплектующих для строительства домов.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что заменить мигрантов на стройках Москвы рабочими из российских регионов практически нереально. «Это утопия. <...> Если позвонить любому застройщику, он вам скажет, что 70% чернорабочих на стройках — это мигранты. Поэтому я не представляю, как Собянин будет это менять, и где он найдет народ, который поедет на стройки», — сообщила она в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

По словам Радченко, дело не только в зарплатах, но и в том, что россияне не будут «жить в вагончиках», как мигранты. Она поинтересовалась, кто будет предоставлять жилье российским строителям, которые потребуют лучших условий. Эксперт указала, что снять комнату в Москве в современных реалиях для рабочего будет стоит столько же, сколько он получит на стройке. «Плюс они [мигранты] в большинстве непьющие. А что будет, если заселить в вагончик десять жителей Самары или другого российского города?» — добавила Радченко. Не хватает рабочих рук: мигрантов возвращают на стройки России Мигрантов из стран СНГ надо привлекать на российские стройки в упрощенном порядке, считает президент России... 19 января 10:34

Общественный омбудсмен по вопросам строительства Дмитрий Котровский пояснял, что российские фирмы с большей готовностью привлекают мигрантов, а не россиян, потому что они обходятся значительно дешевле. За российских граждан приходится платить налоги и взносы в социальные фонды, а это до 45% дополнительных затрат к их окладу. Кроме того, работодатели не могут расторгнуть договор с такими работниками без предупреждения. С иностранцами все проще — они получают фиксированную плату, работодатель оформляет патент на определенный срок. «При таких действующих законах выгодно нанимать мигрантов не только коммерческим застройщикам, но и государству для выполнения работ по госзаказу, объемы которого весьма значительны», — сообщил Котровский.

Директор бюро Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции в Москве Абусаттор Эсоев уверен, что отказ от мигрантов нанесет ущерб российской экономике. Он заявил, что это уже доказал опыт пандемии, когда российские границы были полностью закрыты. В итоге строительным компаниям пришлось отправлять специальные чартерные рейсы для завоза строителей, чтобы восполнить нехватку рабочих рук. «Экономика России в данный момент не сможет без иностранной рабочей силы существовать, и особенно в строительной и сельскохозяйственной отраслях», — считает директор. По его оценке, сейчас строительство относится к такому виду работ, на которые очень трудно привлекать граждан России. «Когда кто-то приезжает в чужую страну, то у него больше мотивации, больше готовности», — считает эксперт.

Столичные власти ранее признали, что на городских стройках, в том числе по программе реновации не хватает рабочих. Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев в начале ноября в интервью РБК оценил нехватку трудовых ресурсов в 40%. Иными словами, отрасли требуется еще около 80 тысяч человек. По словам Бочкарева, если до пандемии на стройках в Москве трудились до 120 тысяч рабочих, то теперь их осталось не более 40 тысяч, «почти все» мигранты разъехались по домам.

«Не хватает ни рабочих, ни инженеров. <...> Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тыс. руб. А была 30 тыс. Но многие уже и за 80 тыс. не хотят работать», — указал вице-мэр.

Бочкарев пояснил, что пандемия коронавируса неудобно наложилась на реновацию, по плану которой нужно быстро вводить большое число новых домов. «Так массово в Москве никогда не строили. Программу реновации можно было бы реализовывать лет за 25–30. Но проблема в том, что не все существующие объекты (Бочкарев имеет виду старые дома, которые нужно расселить по программе — прим. ред.) просто доживут до этого срока. Мы находимся в гонке со временем», — разъяснил вице-мэр.

Он добавил, что сейчас на стройках стало больше жителей Подмосковья. Однако, уточнил Бочкарев, на стройку «нельзя просто прийти», отрасль нуждается в грамотных специалистах.

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — считает Бочкарев. По его мнению, нужно технологически улучшить процесс строительства, и создать современные образовательные программы в этой сфере. «Пример — оштукатуривание стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену. У нас в отрасли есть большой резерв эффективности», — отметил он.

По словам вице-мэра, он поставил задачу коллегам в стройкомплексе и подрядчикам «разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах Москвы».

В то же время гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов говорил «Известиям», что последние 20 лет производительность труда в строительстве практически не получается улучшить, несмотря на все технологические новшества, причем не только в России, но и во всем мире. По мнению Выломова, пока не совсем ясно, как власти хотят ее резко нарастить в относительно короткие сроки.

«Ты не можешь сказать компаниям: ребята, вчера у вас над этим работало три человека, а теперь нанимайте одного — таких специалистов, полноценно работающих за троих, нет на рынке труда», — указал гендиректор РАСК. Он пояснил, что те же изменения в сфере образования смогут принести видимый результат не раньше чем через пять, а то и десять лет. Отдельным большим вопросом Выломов назвал невосприимчивость российской строительной отрасли к инновациям. По его словам, например, BIM-технологии (инновационное моделирование зданий) в России «уже внедряют лет десять, и до сих пор нельзя сказать, что отрасль к ним готова».