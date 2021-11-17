«Чудовищные последствия». Сможет ли Россия полностью отказаться от метанола

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что необходимо полностью отказаться от продажи метилового спирта в стране. По мнению парламентария, последствия оборота метанола «чудовищны», а необходимость в его производстве давно отпала. Сегодня вещество широко используют в промышленности, отмечают эксперты в области химии: аналоги действительно существуют, но их применение скажется на удорожании продукции.

«Целесообразности производства и продажи метилового спирта нет»

Член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев обратился к кабмину с инициативой запретить продажу метанола в России. Соответствующее письмо (оно есть в распоряжении «Газеты.Ru») отправлено в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

«Действующие законодательные нормы по защите здоровья граждан, ограничения попадания яда, а метиловый спирт – это смертельный яд, не просто недостаточны, они не работают. Целесообразности производства и продажи метилового спирта, как это было 20-30 лет назад, нет. Есть разные заменители», — пишет депутат в своем обращении.

По его словам, профильные министерства не могут обеспечить безопасность населения в этой сфере.

«В связи с чудовищными последствиями от бесконтрольной реализации метилового спирта, а также наличием аналогов для промышленных, бытовых целей, предлагаю запретить продажу метилового спирта в Российской Федерации»,

— говорит Хамзаев в обращении к правительству.

Парламентарий подчеркивает, что с июня по октябрь 2021 года в Татарстане, Чувашии, Карелии, Ненецком автономном округе, Мордовии, в Кировской, Тамбовской, Ленинградской, Курганской Ярославской областях, а также в Санкт-Петербурге и на Алтае правоохранители возбудили 24 уголовных дела, связанных с оборотом метилового спирта.

Ранее, 16 октября, стало известно о 13 казанских студентах, которые отравились метанолом во время вечеринки – они употребляли алкоголь, купленный у знакомого.

«Метиловый спирт опасен тем, что может привести к летальному исходу. При этом отравиться можно малой дозой: 30-50 мл уже могут привести к необратимой атрофии зрительного нерва и судорожным припадкам», — рассказал нарколог Алексей Казанцев.

По его мнению, запрет продажи метанола, действительно, может оградить людей от опасности.

«Я считаю, что это помогло бы. На днях я участвовал в обсуждении метилового спирта с представителями рынка: и они подчеркнули, что утечки, в основном, происходят с производства. Его выносят оттуда на продажу», — пояснил он.

Однако эксперты в области фальсификации продуктов относятся к инициативе со скепсисом.

«Незаконный оборот этилового спирта (используется для производства алкоголя – «Газета.Ru») тоже запрещен, и тем не менее он есть. И его доля огромна. По некоторым данным, половина всего алкоголя в России находится в тени. При этом метиловый спирт – не предмет розничный торговли, это продукт химической промышленности. Он попадает к потребителю следующим образом: из-за длинной цепочки посредников в обороте незаконного алкоголя в какой-то момент всплывают емкости с метиловым спиртом – его невозможно отличить от этилового по цвету или запаху.

То есть один человек с производства украл, продал другому, тот продал третьему, кто-то смешал этот спирт с обычным, даже не зная, что это яд – никто не захочет травить людей по доброй воле. И все это поступает на прилавки»,

— рассказал эксперт по фальсификации напитков и продуктов питания Андрей Аленичев.

«Метанол – это не подарок»

Полностью запретить оборот метанола не получится, уверен директор клуба профессионалов алкогольного рынка Санкт-Петербурга Максим Черниговский.

«Метиловый спирт широко используется в промышленности: например, в лакокрасочной. Поэтому его полный запрет не представляется возможным. Другой вопрос, что нужно ужесточить контроль за его оборотом», — считает он.

В российском сегменте интернета, по его словам, сегодня работают 3 тыс. сайтов, с контрафактным алкоголем – часть его содержит метиловый спирт.

«Для оборота метилового спирта стоит ввести те же правила регулирования, что существуют для этилового. Под копирку просто. В первую очередь, все, что касается лицензированной торговли и регистрации в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) – она контролирует все этапы производства и продажи этилового спирта. Можно сделать то же самое для метилового», — уточнил он.

Метиловый спирт в промышленном производстве можно заменить, отметил кандидат технических наук, профессор кафедры общей и неорганической химии Губкинского университета Владимир Рыбальченко.

«Например, в лакокрасочной промышленности метиловый спирт используют как растворитель. И здесь, конечно, есть аналоги: любые другие спирты будут вести себя примерно так же. Но в отличие от метилового спирта, более высокомолекулярные спирты — этиловый, изопропиловый, менее токсичны. Ну, и в лакокрасочной промышленности сегодня есть тенденция перехода от токсичных веществ на водную основу», — объяснил он.

Метиловый спирт, добавил он, используется в газовой промышленности. Многие месторождения находятся в зоне вечной мерзлоты, и низкая температура способствует образованию газовых гидратов, когда один объем воды поглощает до 400 объемов газа. В итоге получается снегообразная масса – замершая вода и газ в ней.

«Добывают газ из гидрата при помощи метанола. Но метанол остается в природе, а это не подарок. Метанол проще всего и дешевле всего, но принципиально от этого надо отказываться, мы заливаем природу метанолом», — сказал Рыбальченко.

Найти аналоги для производства действительно можно, согласен Андрей Аленичев. Однако для промышленников это может обернуться огромными тратами на переоснащение предприятий. Кроме того, заменитель метилового спирта может оказаться дороже, чем он сам.