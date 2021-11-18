«Увидел силуэт животного, выстрелил, силуэт упал». Рашкин рассказал всю правду

Член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин сделал признание об убийстве лося. По новой версии депутата, его подставили неизвестные люди, дезинформировавшие о том, что охота в том месте, где они находились, разрешена. Госдума в свою очередь рассмотрит представление генпрокурора о лишении парламентария депутатской неприкосновенности, но для дачи показаний его все еще не вызывали.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте, спустя три с половиной недели после задержания в Саратовской области выступил с публичным заявлением, представив новую версию событий. Коммунист утверждает, что в тот день находился в гостях у друзей, где планировал сходить на рыбалку и, если получится, на охоту. Знакомые депутата заверили его, что лицензия на отстрел парнокопытных есть, и не доверять этим словам «не было никаких оснований».

В дальнейшем Рашкин взял оружие и через бинокль на расстоянии примерно 250 м обнаружил цель, но ошибся.

«Из-за плохой видимости через прицел я увидел силуэт парнокопытного, напоминающий крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал <...> Дойдя до места, я обнаружил: на поляне среди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося», — говорит депутат в своем видеообращении на YouTube.

После этого Рашкин вернулся к друзьям, сумев разбудить только бизнесмена Александра Гношева, они вместе погрузили части разделанной туши в машину. Вскоре прибыли полицейские.

«В это мгновение я стал жертвой стечения обстоятельств», — говорит коммунист о встрече с правоохранителями.

По версии Рашкина, он оказался введен в заблуждение информацией о том, что все необходимые документы на конкретный вид охоты оформлены. Этим, как он считает, воспользовались неизвестные люди, участвующие «в провокации» против него. При этом сразу он не стал рассказывать об обстоятельствах истории, чтобы ненароком «никого не подставить».

«Также меня попытались изобразить пьяным, обосновывая это якобы исходящим от меня запахом алкоголя (на видео инцидента сотрудник МВД говорил Рашкину, что у того «неуверенная походка». — «Газета.Ru»). Хотя я не пил. А запах исходил от моего друга. На предложение инспектора пройти медицинское освидетельствование я отказался, так как опасался фальсификации его итогов, и намеревался сам пройти независимое обследование», — вспоминал коммунист. «На лося вообще вдвоем не ходят» За депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, которого подозревают в незаконной охоте... 02 ноября 09:08

66-летнего Рашкина, напомним, остановили сотрудники правоохранительных органов в Лысогорском районе ночью 29 октября. Вместе с ним в машине «Лада Ларгус» находился 49-летний Гношев, представившийся безработным. Полицейский и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили в багажнике машины тушу лося, а недалеко от этого места другие фрагменты животного. Тогда депутат заявил, что нашел тушу в лесу и решил забрать с собой, осознавая незаконность своих действий.

«Приехал к своим друзьям, пошел погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося», — говорил в тот момент парламентарий журналистам.

Региональным ГУ МВД было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота») на основании заявления Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области. Санкция по ней предусматривает штраф до 500 тыс. рублей, либо исправительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. «Можете присесть, Валерий». За что задержали коммуниста Рашкина Депутата Валерия Рашкина задержали в Саратовской области, куда он, по его словам, «приезжал... 29 октября 14:39

С позиции правоохранителей, поводом для реагирования стало поступившее в полицию сообщение о выстрелах в лесу. Впоследствии на Рашкина также был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

В настоящий момент в Госдуму поступило представление генерального прокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности члена президиума ЦК КПРФ Рашкина. Этот вопрос должен быть рассмотрен на пленарном заседании 25 ноября. Процедура лишения иммунитета выглядит следующим образом: если Госдума соглашается с представлением, а затем в ходе следствия вина депутата доказывается, то генпрокурор вторично обращается в палату и просит его лишить мандата для предъявления обвинений.

Уголовное дело передано в центральный аппарат СК России. Однако для дачи показаний представителя КПРФ не вызывали, рассказал его сопартиец Александр Ющенко.

«За это время следственные и правоохранительные органы так и не вызвали Рашкина для дачи показаний», — приводит слова депутата РИА «Новости».

Рашкин же, по его словам, в инициативном порядке обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору и проинформировал их о готовности участвовать в следственных действиях. Также депутат сообщил, что уже нашел хозяйство, где можно было бы приобрести лосей, чтобы «хоть как-то компенсировать невольно причиненный ущерб».

«Вот и вся правда. Вот так все и было на самом деле», — заключил коммунист в своем обращении.