Страшный снегопад и «барическая пропасть». Что ждет Москву в ближайшие дни

Один из сильнейших за последние 73 года снегопадов накроет Центральную Россию в субботу, предупреждают синоптики. Начнется формирование устойчивого снежного покрова, в том числе – в Москве и Подмосковье. Кроме того, столица «рухнет в барическую пропасть» — давление упадет до 716 мм ртутного столба. Добавится к этому и очень сильный ветер.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможном метеорологическом рекорде. Его слова передает РИА «Новости».

В грядущую субботу в центральных регионах страны выпадет до 25% месячной нормы осадков. Этот сильнейший снегопад вполне может побить рекорды предыдущих лет.

«Ныряющий циклон… в условиях слабо оттепельной погоды еще принесет с собой и аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя – до 14-16 мм, что составляет одну четвертую от всего месячного объема», — заявил Тишковец.

По его словам, в столице погодная статистика ведется только с 1948 года, когда на ВДНХ была создана главная московская метеостанция. Поэтому точные цифры, указывающие на силу осадков, можно привести лишь за последние 73 года.

Для конца ноября столь мощные снегопады нехарактерны, их фиксировали трижды – в 1954 году, 2004 и 2010 годах. Самым мощным был снегопад 2004 года, тогда выпало 15,2 мм осадков.

Кроме того, с субботы начнется формирование устойчивого снежного покрова. В Москве атмосферное давление в этот день, 20 ноября, «рухнет в барическую пропасть», до 716 мм ртутного столба. Такое низкое давление вкупе с резкостью падения также является рекордом.

На этом неприятные погодные новости не заканчиваются – ближе к субботнему вечеру порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду. Это штормовые показатели, нагрузка на квадратный метр поверхности составит до 30 кг. Поэтому из-за ветра можно ждать падения деревьев, рекламных щитов и других конструкций.

Смесь ливня и снега, которая выпадет на крыши, может быть слишком тяжелой для кровли, предупредил Тишковец.

На дорогах в воскресенье из-за заморозков ожидается гололед.





Некомфортная погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Европейской России ожидается погода безрадостная и некомфортная.

«В субботу жителей центра европейской территории России ждет нерадостная погода: низкая облачность, заметные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 17 м/с. Температура ночью около 0, днем повысится до плюс двух-четырех градусов. Ветер будет западным и северо-западным», — отметил синоптик.

При этом в понедельник в центральные регионы страны придет похолодание. По ощущениям из-за ветра температура будет казаться морознее, чем на самом деле.