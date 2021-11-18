Растление детей, порнография. Экс-министру Гнедышеву вынесли приговор

Бывший исполняющий обязанности главы Минобрнауки Архангельской области Юрий Гнедышев приговорен к пяти годам лишения свободы за растление несовершеннолетних. 49-летний экс-чиновник был признан виновным в том, что вел переписки интимного характера с тремя школьницами и отправил одной из них порнографическое видео. Свою вину он признал частично.

Октябрьский суд Архангельска вынес приговор по делу бывшего исполняющего обязанности министра и образования Поморья Юрий Гнедышеву. Экс-чиновник признан виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и распространении порнографических материалов, ему назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Обвинение настаивало на восьми годах заключения.

Также судом были удовлетворены гражданские иски потерпевших к экс-чиновнику на сумму 195 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — подчеркивается в релизе суда.

49-летний Гнедышев, частично признавший свою вину, дожидался итогов расследования под домашним арестом. Сегодня он был взят под стражу в зале суда.

Карьеру Гнедышев начинал в качестве преподавателя информатики в школе №29 в родном Северодвинске, позже перешел на работу в лицей №17, а затем стал директором гимназии №14. В 2017-м перебрался в министерство на одну из руководящих должностей, а в августе 2020-го стал и.о министра образования региона.

Дело экс-министра берет свое начало в октябре прошлого года, а основанием стали оперативно-разыскные мероприятия спецподразделения УМВД России по Архангельской области. За день до задержания он подал заявление об отпуске с последующим увольнением. Развратные действия: задержан и.о. главы Минобра Архангельской области Правоохранители задержали и.о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева. Он подозревается в... 09 октября 15:40

Задержание проходило во взаимодействии с региональными правительством и администрацией губернатора. В кабинете чиновника прошли обыски и были изъяты электронные устройства.

В дальнейшем следствию удалось установить, что в декабре 2019-го Гнедышев в социальной сети с фейковых страниц вел переписку интимного характера с тремя школьницами в возрасте от 12 до 14 лет, «оказывая на них развращающее влияние». Одной из несовершеннолетних он также отправил ссылку на порноролик. Версия о том, что Гнедышев присылал свои фотографии в обнаженном виде, не подтвердилась.

По данным СК, пострадавшие родом из Северодвинска, Республики Алтай и Владимирской области. Их имена и личности родителей не разглашаются в соответствии с законом.

Порталу 29.ru стали известны подробности дела чиновника. Так, внимание правоохранителей привлекло обращение одной из матерей пострадавших, когда та обнаружила на странице дочери «ВКонтакте» переписку на интимные темы с пользователем »Константин Черкашин». Полицейские установили, что фейковый аккаунт принадлежал Гнедышеву.

Что интересно, переписывался со школьницами чиновник с использованием рабочих ресурсов. Он зарегистрировал страницы с IP-адреса, принадлежащего Минобрнауки Поморья. Указанный им номер телефона также принадлежал министерству, утверждает 29.ru.

На допросе Гнедышев рассказал следователю, что фейковые аккаунты создавал для неформального общения. С течением времени он начал просматривать профили несовершеннолетних и переписываться с ними. При этом о возрасте девочек Гнедышев знал — они сами ему об этом говорили.

«Нельзя сказать, что девочки провоцировали его на развратные действия. Это обычные школьницы из обычных семей, и у них не было размещено на страницах какой-либо информации вызывающего характера. Инициатива переписки по всем трем девочкам исходила от Гнедышева», — уточнял следователь по особо важным делам Александр Максимов.

То, что аккаунты принадлежат Гнедышеву, у СК сомнений не возникло. При анализе переписок обнаружилось, что другим пользователям он отсылал свои фото и говорил о месте работы.

В октябре 2020-го сообщалось, что у Гнедышева есть жена и двое детей. О текущем семейном положении бывшего и.о министра неизвестно.