«Это было очень глупо. Обязуюсь и каюсь, что такого больше не повторится»

18-летний блогер из Прикамья принес публичные извинения за пранк, в котором он в центре Москвы пробежался по полицейской машине с зажженной дымовой шашкой. Суд назначил молодому человеку административный арест на срок 15 суток — по статье «Мелкое хулиганство».

Тверской суд Москвы назначил административный арест 18-летнему блогеру Дмитрию Разбакову. Он признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В аккаунте в Instagram-stories вскоре появилось видео, в котором Разбаков приносит извинения, а также кадры из суда.

«Обязуюсь и каюсь, что такого больше не повторится. Это было очень глупо и для снятия пранка... И вам не советую. Всем добра», — объясняет он.

Знакомая блогера Алена П. в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что он ничего плохого не сделал, поэтому не заслужил ареста на 15 суток.

«Несправедливо его осудили. Просто он хороший парень, ничего плохого не сделал. Лучше бы сажали настоящих хулиганов», — рассказала девушка. «Он не таджик, не мусульманин». Что ждет блогера за имитацию секса на фоне храма Таджикскому блогеру Руслану Бобиеву и его подруге, устроившим эротическую фотосессию на фоне собора... 28 октября 20:01

Разбаков — житель города Чайковский в Прикамье. Молодой человек получил известность в последние дни — после публикации ролика в Instagram и резонанса в СМИ. Совместно с несовершеннолетним приятелем, который родом из Зеленограда, 13 ноября он зажег дымовую шашку в центре Москвы и пробежал по капоту и крыше машины ДПС, внутри которой находился сотрудник правоохранительных органов. Позднее автор опубликовал ролик на своей странице в социальной сети.

Видео начинается с дисклеймера «Не повторять». Затем показано, как двое молодых людей встречаются и здороваются неподалеку от московского Кремля под фрагмент повествования из мультфильма «Три богатыря». После этого в кадр попадает та самая машина ДПС, а блогеры дают старт съемке, при этом они явно напуганы. В дальнейшем с двух камер запечатлено, как Разбаков зажигает дымовую шашку и пробегает по автомобилю. Его товарищ в это время бежит рядом. Заканчивается запись тем, что оба они убегают в неизвестном направлении. Фото в трусах у Исаакия довело до уголовного дела Модель из Санкт-Петербурга Ирина Волкова еще в прошлом году сфотографировалась с оголенными... 30 октября 21:07

У Разбакова в Instagram свыше 126 тыс. подписчиков, первый ролик он опубликовал летом 2019 года. Молодой человек снимает провокационный контент в жанре пранк, некоторые ролики носят откровенно деструктивный характер. Например, на них он кидается снежками в незнакомых людей, приносит в общественные места сексуальные игрушки и записывает неловкую реакцию продавцов, поджигает свою одежду и прыгает в фонтан, обливается продуктами питания и бегает по улице в нижнем белье, а также пьет энергетики в магазине и требует продать их ему. В чем заключается смысл и мораль таких видео, Разбаков не поясняет.

При этом скандальный московский ролик — далеко не самый просматриваемый (13,8 тыс.) у него на странице.

Так, больше 30,4 тыс. человек посмотрели видео из магазина, где он в образе футболиста мячом бьет по витринам с алкоголем и разбивает бутылки, а на попытки сотрудников и клиентов супермаркета остановиться упорно не реагирует, но в конечном итоге посетителям все-таки удается скрутить Разбакова. Эти кадры он, впрочем, не опубликовал, а доступны они стали после публикации в СМИ очевидцев случившегося. После прибытия полицейских на место блогера заставили за собой убирать — мыть пол и подбирать осколки. По информации СМИ, на основании этого на него также составили административный протокол, ущерб составил 6 тыс. рублей.

Судя по реакции в комментариях Разбакова, большей части его публики видео импонируют — они смеются и хвалят автора. Однако как минимум ближайшие 15 дней новых роликов блогер снимать и выкладывать из спецприемника не сможет.