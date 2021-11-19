«Изверги в форме довели девочку до истерики и избили»

Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий в отношении полицейских, грубо проведших задержание несовершеннолетней. У 14-летней девочки, которой вменяли переход улицы в неположенном месте, диагностированы ушибы. По версии сотрудников полиции, она оказывала активное сопротивление, однако теперь будут рассматривать действия самих правоохранителей.

В отношении полицейских из Санкт-Петербурга, нанесших травмы 14-летней девочке во время задержания, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Расследование находится на особом контроле ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, сообщается в релизе ведомства.

Основанием для разбирательства стало распространившееся по сети видео. На нем присутствуют кадры жесткого задержания несовершеннолетней сотрудниками полиции на территории Калининского района Санкт-Петербурга. Доследственная проверка это подтвердила и послужила поводом к возбуждению дела региональным СК.

«В рамках уголовного дела следственным путем будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте СК.

В полиции заявили, что школьница вместе со своей подругой переходила дорогу в неположенном месте. Это произошло 17 ноября в районе Гражданского проспекта примерно в 14.30. Подростки передвигались по дублеру (карману) проспекта, на узкой улице не были установлены светофоры.

В дальнейшем их остановили правоохранители и, как рассказала мать пострадавшей, ее дочь довели до истерики и избили. На видео, снятом очевидцами, ребенка насильно пытаются посадить в полицейскую машину и скручивают ей руки.

В это время девочка громко кричит и просит не трогать ее. На просьбу прохожих остановиться сотрудники полиции не реагируют и продолжают заталкивать ребенка в автомобиль.

«Они впятером пытались затолкать ее в полицейскую машину и только благодаря неравнодушным обычным людям, которые отогнали извергов в форме, всю эту историю удалось стормозить до приезда отца девочки. Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребенок не может пошевелить руками. Это не преувеличение», — рассказала мать пострадавшей.

Как оказалось, полицейские пытались задержать школьницу — с целью доставить ее к инспектору по делам несовершеннолетних, поскольку только он может составлять административный протокол на детей. Однако в силу возраста пострадавшей не могут грозить даже санкции в виде штрафа.

В итоге на место происшествия приехал отец девушки. Протокол в итоге был оформлен, однако затем родители отвезли дочь к врачу для снятия побоев. Впоследствии у нее были диагностированы ушибы правого и левого предплечий, несовершеннолетняя находилась в шоковом состоянии.

«Мы написали заявление в прокуратуру», — сообщили в семье пострадавшей.

По версии полиции, задержанная была доставлена в отдел за «грубое нарушение ПДД», которое «могло привести к аварии». Она отказалась сообщать правоохранителям свои данные и ехать в отделение, оказав тем самым сопротивление. В полиции девушка все-таки оказалась — там установили, что она является несовершеннолетней, и после профилактической беседы с отцом ее отпустили. Жалоб не поступало, сообщили в ведомстве.

В то же время мать ребенка написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что у ее дочери требовали сесть в машину и проехать в отдел двое мужчин в форме, но без каких-либо опознавательных знаков.

«Дочь позвонила мне, и я по громкой связи запретила ей садиться в неизвестную машину с неизвестными людьми, пусть и одетыми в форму. Сама позвонила мужу, и он срочно выехал на место, благо был рядом. Туда же побежала мама одноклассницы дочери, она же и сняла это на телефон», — утверждает Елена Валицкая.

Уже после того, как на общение двух полицейских с девушкой обратили внимание прохожие, был вызван наряд, приехавший на служебной машине. Они принимали участие в задержании несовершеннолетней.

Валицкая также поблагодарила местные СМИ за то, что показали место, где девочки якобы грубо нарушили правила дорожного движения. По асфальтовой дорожке люди идут к остановке, к проезжей части — и там нет пешеходного перехода.

«Я позвонил ей и попросил включить телефон на громкую связь. Я слышал, что происходило: как ее тащили, как она орала, просила не делать ей больно. И они ее запихнули в машину… Неравнодушные граждане вытащили ее из машины. Они [полицейские] стали ее запихивать обратно, заламывать руки. Ребенок был просто в истерике, она и сейчас в шоковом состоянии», — рассказывал отец девочки.

С позицией МВД семья пострадавшей не согласна. Они намерены добиваться наказания для виновных.