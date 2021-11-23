«Уже уничтожил сим-карту»: чем осложняется борьба с телефонными аферистами

В Госдуме обсуждают вопрос о том, чтобы предоставить правоохранительным органам право досудебного установления контроля за номерами телефонных мошенников и блокировки их сим-карт. Однако такие меры не способны решить вопрос глобально, считают эксперты: аферисты имеют в своем распоряжении множество разных номеров и умеют обходить запреты.

Руководители в составе органов внутренних дел, следователи или прокуроры могут получить право на установление контроля за телефонными звонками мошенников и блокировки номеров до вынесения решения суда, заявил «Газете.Ru» зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Яркий пример – снятие средств с банковской карты. Когда человек понимает, что попал в ловушку мошенника, он пишет заявление в органы внутренних дел. Дознаватель, следователь берет это заявление, направляет вышестоящему начальству, затем их передают в суд, и пока человек получит решение суда об установлении контроля за телефонными звонками, проходит около трех суток. А мошенник за это время уже совершил преступление и уничтожил сим-карту. Нам необходимо сокращать этот разрыв по времени.

Я не исключаю, что в будущем мы придем к выводу, что сокращать разрыв стоит за счет того, чтобы вышестоящему руководителю или следственному подразделению или прокурору давать право оперативно принимать решение о блокировке, предоставлять доступ к телефонным переговорам, устанавливать местонахождение», — сказал он.

На данный момент депутат обсуждает вопрос с экспертным сообществом, правоприменителями и представителями судебной системы.

«Если мы достигнем консенсуса, то может быть разработан и внесен соответствующий законопроект», — уточнил Выборный.

Телефонное мошенничество – вид преступлений, которые требуют новых законодательных подходов, уверен глава благотворительной организации «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

«Законодательство не всегда успевает за мошенниками и преступниками, которые зачастую бывают на шаг впереди. И, на мой взгляд, это эффективная мера, которая поможет бороться с мошенничеством и не допускать совершения преступлений с того номера, с которого осуществилась попытка мошенничества», — отметил он.

Однако, добавил эксперт, даже быстрая блокировка вредоносного номера глобально проблему не решит: мошенники используют IP-телефонию, которая дает возможность использовать огромное количество номеров, и злоумышленник продолжит звонки. Что касается блокировки по IP-адресу, его можно сменить при помощи VPN.

«Также из сложных моментов можно назвать то, что многие мошеннические колл-центры находятся за пределами досягаемости российских правоохранительных органов. Я имею ввиду, прежде всего, страны Балтии, Восточной Европы. Тут могут возникнуть сложности с блокировкой этих номеров», — пояснил Иванников.

Бывший следователь, адвокат Максим Калинов, в свою очередь, считает, что сотрудники правоохранительных органов, которые получат право на блокировку номеров или IP-адресов, могут злоупотреблять им.

«Во-первых, это противоречит презумпции невиновности — пока вина человека не доказана, он считается невиновным, а здесь получается, что вина еще не доказана, а номер уже заблокировали», — сказал он.

Кроме того, сами граждане могут жаловаться на какие-то номера в своих интересах, добавил он.

«Я думаю, что давать такие полномочия не нужно», — заключил он.

Член адвокатской палаты Москвы и полковник МВД в отставке Евгений Черноусов инициативу, наоборот, поддержал. Тем не менее, считает он, мошенничество — настолько распространенное явление, что точечная борьба с ним бесполезна. По его мнению, необходимо создать рабочую группу в правительстве с участием всех причастных ведомств и решать вопрос сообща.

Согласно исследованию компании BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ, только за прошлый год телефонные аферисты и онлайн-мошенники похитили у россиян почти 150 млрд рублей.