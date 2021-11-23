«Стечение обстоятельств». Почему пенсионерке пришлось оперировать себя самой

В Ленинградской области пережившей блокаду женщине пришлось самой себе проводить хирургическую операцию. Она выжила, и сейчас получает медицинскую помощь. Тем временем следователи возбудили уголовное дело. Ответственным лицам грозит до двух лет лишения свободы. Проверки проводят и профильные ведомства. Подробнее о том, почему пенсионерка оказалась в такой ситуации, — в материале «Газеты.Ru».

В Выборге возбудили уголовное дело после сообщений СМИ о том, что женщина 1931 года рождения, не дождавшись помощи от врачей, самостоятельно провела себе операцию. Об этом во вторник, 23 ноября, проинформировали в региональном управлении СКР. Онколог назвал везением самостоятельно проведенную операцию пенсионерки из Выборга Онкобольной пенсионерке из Выборга, которая решила самостоятельно прооперировать себя для вывода... 23 ноября 13:21

«По данному факту была инициирована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в релизе ведомства.

В сообщении также указывается, что с учетом имеющегося онкологического заболевания пожилую женщину не госпитализировали в медицинский стационар, не осуществили хирургическое вмешательство и не оказали ей паллиативной помощи.

«Тем самым поставили под угрозу ее жизнь и здоровье. В результате 90-летняя пенсионерка была вынуждена самостоятельно провести себе полостную хирургическую операцию», — указали в СК. Онкобольная россиянка прооперировала себя, не дождавшись медпомощи В городе Выборге Ленинградской области пенсионерка самостоятельно сделала себе операцию. Она даже... 23 ноября 12:31

Там добавили, что продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. «Изъята медицинская документация. Назначен комплекс судебных экспертиз. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления», — следует из текста.

Ответственным лицам грозит штраф в размере до 300 тыс. руб. (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет), обязательные работы на срок до 360 часов, ограничение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на тот же срок либо до двух лет лишения свободы.

Что мы знаем про «бабулю»

О том, что пережившая Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда пенсионерка была вынуждена заняться «самолечением», вплоть до хирургического вмешательства, сообщила врач выборгской скорой помощи Виктория Шутова. В своем Instagram она опубликовала предсмертную записку этой женщины, сомневавшейся в успехе операции.

«…я со своими такими болезнями жить и терпеть больше не могу», — написала, в частности, блокадница, попросившая своих родных простить ее за «такой поступок».

Шутова в своем посте обратилась за помощью к докторам, так прокомментировав ситуацию: «Бабуля прошла войну и блокаду, восстанавливала страну из праха и на закате дней заболела онкологией, которая дала ей осложнение — асцит. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. Она не смогла получить своевременную помощь по классической причине — ковида же не существует, это сказки.

И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство — лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть — делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, с целью вывода жидкости. Власти Ленобласти объяснили ситуацию с прооперировавшей себя блокадницей Глава комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен заявила, что ситуация... 23 ноября 18:46

Только вот она не была уверена в этой операции, она же не врач, и потому написала предсмертную записку, что бы никто не подумал, что это не она. Старики являются лакмусовой бумажкой общества. И если в мирное время старики сами себя оперируют — это беда», — отметила медик.

Позднее она обновила запись, сообщив, что блокадница находится в больнице, с ней все хорошо на данный момент, но ей очень необходима достойная паллиативная помощь.

Кто помог

На пост врача откликнулся фонд «Вера», который с 2006 года борется за то, чтобы в России были хосписы и полноценная программа медицины для неизлечимо больных людей. Стало известно состояние блокадницы из Ленобласти, прооперировавшей саму себя Комитет здравоохранения Ленинградской области начал проверку сообщений о том, что 91-летняя пенсионерка... 23 ноября 11:47

«Надомная специализированная паллиативная помощь отсутствует от слова совсем. В Петербурге достаточное количество выездных служб, но они делают один-два выезда, не выписывают рецепты и чаще всего не могут обеспечить постоянные перевязки и другие медицинские манипуляции, которые так нужны в конце жизни. В Ленинградской области служб недостаточно, плюс обслуживаемые расстояния очень большие, поэтому большую часть времени врачи тратят на дорогу», — написала на странице в Facebook старший координатор фонда в Санкт-Петербурге Екатерина Овсянникова.

«Обычные больницы не любят моих пациентов, потому что они портят статистику смертности. А еще потому что часто не знают, как им помочь», — добавила она.

Реакция властей

В свою очередь, комитет здравоохранения Ленинградской области начал проверку.

«Сейчас состояние женщины оценивается как стабильное, она находится под наблюдением медиков. Вопрос дальнейшего наблюдения будет решаться после улучшения состояния», — указали в ведомстве.

Пресс-секретарь правительства Ленинградской области по социальным вопросам Ирина Сафонкина сообщила, что об этом случае «властям известно». «Родственники обращались за помощью в онкоцентр в Песочном. В настоящий момент ей оказывается вся необходимая помощь, надеемся на скорейшее выздоровление», — заключила она.

В Росздравнадзоре также сообщили, что территориальный орган ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи» 90-летней женщине.

«Была рекомендована хирургическая помощь»

Глава комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен рассказала, что эта пациентка ранее дважды находилась на лечении в Выборгской межрайонной больнице. По поводу асцита ей была рекомендована хирургическая помощь, а дальнейшее уточнение онкологического диагноза и лечение предполагалось проводить в областном онкодиспансере. В Ленобласти возбудили дело после инцидента с прооперировавшей себя блокадницей В Ленинградской области возбудили уголовное дело после случая с 90-летней женщиной, пережившей... 23 ноября 20:39

«В ноябре к женщине была вызвана скорая помощь и медиками было принято решение госпитализировать ее в Выборгскую больницу. В приемном покое было проведено ПЦР-тестирование, результат оказался положительным. Женщине была предложена госпитализация в Тосненскую больницу, где оказывается срочная хирургическая помощь пациентам с COVID-19. Однако родственники пациентки отказались от госпитализации.

В дальнейшем женщина находилась на амбулаторном наблюдении, тест на коронавирус проводился еще дважды — оба раза результаты были положительными. Трагическим стечением обстоятельств стало то, что в момент резкого ухудшения состояния никого не было рядом с больной», — цитирует Путронен сайт правительства региона.

Она добавила, что угрозы для жизни женщины в данный момент нет. Путронен попросила также «воздержаться от обвинения как родных блокадницы, так и медицинских работников, именно в момент страшного решения не оказавшихся рядом с больной». «Выражаю надежду, что родственники пациентки и медики придут к соглашению в выборе учреждения, где ей будет оказана комплексная паллиативная помощь», — сказала она.

«Вообще это дичь какая-то»

Онкобольной пенсионерке из Выборга повезло, так как данное хирургическое вмешательство проводится только в стационарных условиях, отметил в беседе с «Газетой.Ru» врач-онколог Андрей Пылев.

«Напряженный асцит – это показание к экстренному вмешательству, и, естественно, это вмешательство должно проводиться только в условиях профильного стационара. Такие больные должны наблюдаться, и эвакуация жидкости должна быть не одномоментной, а в течение длительного времени, большими порциями на фоне сопроводительной, заместительной терапии.

Данная процедура всегда проводится не вслепую, а под УЗИ-навигацией.

Потому что, когда дренируется брюшная полость, есть риск повредить какой-то орган или проткнуть петли кишечника. Поэтому всегда врачом выбирается безопасное окно, и под контролем УЗИ дренируется брюшная полость», — пояснил доктор медицинских наук.

По его словам, самостоятельное выведение жидкости из брюшной полости может привести к инфекциям и перитониту. Около половины россиян уверены, что медицина в России выдерживает нагрузку в пандемию Около 46% российских граждан уверены, что система здравоохранения России справляется с нагрузкой... 23 ноября 16:49

«Вообще это дичь какая-то. То, что она сделала это самостоятельно, ей, видимо, просто повезло», — заключил Пылев.

Добавим, что во время зимовки в Антарктиде советский врач Леонид Рогозов сам себе удалил аппендицит – этот известный случай произошел в 1961 году.

Мнения россиян о том, справляется или не справляется российская система здравоохранения с высокой нагрузкой в условиях пандемии коронавируса, разделились практически поровну: 46% считают, что справляется, а 49% с ними не согласились. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ, результаты которого опубликованы 23 ноября.