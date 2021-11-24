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Общество

QR-коды станут более доступными. Кто войдет в новую категорию

В правительстве обсуждают введение QR-кодов для неофициально переболевших

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
В России обсуждают возможность внедрения QR-кодов для неофициально переболевших, правительство разрабатывает этот вопрос, стало известно СМИ. Предполагается, что этой категории граждан будут присвоены QR-коды на основании высоких значений антител. Соответственно, для них не будут действовать ограничения. Некоторые регионы уже запустили пилот такого алгоритма.

Наличие антител к COVID-19 не должно быть препятствием или основанием отказаться от прививки, заявляли официальные лица российских профильных ведомств с начала кампании по вакцинации. Однако уже в ближайшее время это может измениться.

Как стало известно РБК от двух источников, на федеральном уровне сейчас обсуждается вопрос присвоения неофициально переболевшим, то есть людям с высоким количеством антител, QR-кода. Это позволит разграничить соответствующую группу людей с теми, кому необходима вакцинация или ревакцинация, и, соответственно, не распространять на них действующие ограничения.

Правительство в настоящий момент «работает над этим вопросом», пишет издание. Конкретные сроки, детали и механизм все еще обсуждаются, но уже в скором времени решение может быть «формализовано».

В этом контексте также важно, что претендовать на статус «неофициально переболевшего» смогут не только те, у кого высокий уровень антител, но и привившиеся иностранными вакцинами. Источник РБК пояснил, что свой голос «за» присуждение QR-кодов «неофициально переболевшим» отдали в том числе «представители российской элиты», ревакцинировавшиеся препаратами, которые Россия не признает.

Сейчас система QR-кодов введена во всех 85 регионах страны. Они доступны в нескольких вариантах — для полностью вакцинированных сертифицированными в РФ препаратами; для официально переболевших; для обладателей медотвода.

О том, что, возможно, будет введена четвертая категория, уже сообщалось ранее. Так, на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что «по антителам вопрос значимый», и правительство находится в стадии обсуждений. С ее слов, власти рассчитывают найти наиболее приемлемый и оптимальный вариант.

Еще раньше о необходимости разграничивать тех, кому не нужна ревакцинация, говорил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. Он выражал позицию, согласно которой людей, у которых уровень антител 300 единиц и выше, не стоит в чем-либо ограничивать.

Речь идет о международном стандарте измерения, утвержденном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он называется First WHO International Standard for anti-SARS-CoV-2 immunoglobulin (human), с единицей измерения BAU — «binding antibody units» («единицы связывающих антител»).

Там говорится, что о максимальном уровне защиты от COVID-19 говорит показатель 500 и выше, а порог для положительной оценки иммунного статуса начинается с 10,0 BAU /мл. В России при этом провели свое исследование и выяснили, что от «дельта»-штамма защищают 300 и более единиц, при показателе в 500 и выше фиксируется идеальная защита от коронавируса.

На вопрос о пороговом уровне антител в связи с новой категорией QR-кодов собеседник РБК дал понять, что, по всей видимости, ориентироваться будут на тезисы, выдвинутые ранее Гинцбургом — то есть про 300 единиц.

На региональном уровне власти уже неоднократно заявляли о готовности и необходимости QR-кодов для людей с высоким значением антител.

Накануне губернатор Приамурья Василий Орлов на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 выдвинул инициативу проработать порядок выдачи QR-кодов тем, кто переболел в легкой форме и не обращался в медицинское учреждение, но не может из-за этого получить QR-код, хотя у них титр антител высокий. Глава кабмина Михаил Мишустин пообещал, что этот вопрос будет принят во внимание.

А на Камчатке, например, с 23 ноября официально работает специальная комиссия по выдаче справок о наличии или отсутствии антител к коронавирусу, с такой идеей выступал глава региона Владимир Солодов. На первых порах справка будет действительна один месяц и приравнена к сертификату о вакцинации.

Сегодня также Минздрав Чувашии отчитался, что в регионе проработали алгоритм выдачи сертификатов переболевшим COVID-19 с необходимым количеством антител. В пилотном режиме, как ожидается, систему запустят в ближайшие дни.

Другие регионы пока не представляли подобные проекты. Напротив, 19 ноября петербургские власти заявили, что будут следовать правилам о QR-кодах для неофициально переболевших в случае введения их на федеральном уровне. Санкт-Петербург пока считает, что решать этот вопрос на уровне региона преждевременно, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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