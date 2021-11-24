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Общество

В России предложили объединить паспорт с загранпаспортом, СНИЛСом и ИНН

В России предложили объединить основные документы гражданина в одно удостоверение личности

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»
В Общественной палате Ленобласти предложили объединить паспорт гражданина РФ с загранпаспортом и другими документами в удостоверение единого образца. Первый зампред палаты Владимир Попов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, указав на постепенный переход к цифровым документам и некий зарубежный опыт. Минцифры в октябре анонсировало выдачу электронных паспортов в трех регионах страны.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать единый документ нового образца. Об этом сообщает RT.

По словам Петрова, с течением времени менялся облик гражданских документов. Кроме того, сейчас в России физические носители информации начинают заменяться цифровыми.

Поэтому, считает общественник, стоит объединить в одном документе гражданский и заграничный паспорта РФ, удостоверения СНИЛС и ИНН.

«Все больше стран и государств приходят к практике облачного хранения данных о гражданах, а также введения единых носителей персональных документов», — добавил Петров.

Он также выразил мнение, что единый документ будет удобнее хранить и использовать.

В 2022 году в трех регионах России – скорее всего в Москве, Подмосковье и Татарстане – начнется эксперимент с выдачей паспорта гражданина в двух видах. Привычную книжечку будет сопровождать также электронная версия в виде смарт-карты или мобильного приложения с QR-кодом.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, до конца 2021 года будет выпущен проект указа о введении электронного паспорта. «У нас согласован системный проект, как электронный паспорт запускать. Готовы выходить на указ президента. Сейчас последние разногласия уже непринципиальные снимаются», — добавил глава ведомства. Официально пилотные регионы не были названы, но Шадаев упоминал их в сентябре.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении электронных паспортов в пилотных регионах не позже 1 декабря 2021 года, а в масштабах всей страны — не позже 1 июля 2023 года. Власти неоднократно отмечали, что переход на электронный тип документа для россиян будет исключительно добровольным.

Аналоги ID-карты в настоящее время действуют в Эстонии, США и Германии. Кроме фотографии владельца, пластиковые удостоверения содержат подпись гражданина, ряд личных данных и уникальные номера. На чип могут также быть внесены данные из налоговой и других государственных учреждений. По информации МВД РФ,

электронный чип российской ID-карты будет содержать биометрические данные гражданина, в частности, отпечатки пальцев.

Он будет состоять только из российских компонентов и работать на отечественном программном обеспечении. Безопасность в этом случае будет на порядок выше, считают в правительстве страны. К примеру, в случае потери карты, электронный паспорт можно будет заблокировать за считанные секунды.

В 2019 году электронного близнеца получил другой важный российский документ — СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования). Электронное свидетельство содержит такие сведения: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол.

Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете застрахованного лица, отметили тогда в ПФР.

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