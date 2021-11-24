«15 минут посидел и пошел». Как Путин испытал на себе назальную вакцину

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него опустился титр антител и специалисты порекомендовали ревакцинироваться от коронавируса, что глава государства и сделал. А в среду он также рассказал о своем опыте участия в испытаниях назальной вакцины, которая пока не зарегистрирована. Подробнее о деталях процедуры — в материале «Газеты.Ru».

24 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. Об этом глава государства рассказал на совещании с членами правительства, состоявшемся в среду. Гинцбург: интраназальная вакцина даст Путину дополнительную защиту от COVID-19 Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр... 24 ноября 16:47

«У меня ничего необычного нет, классический случай абсолютно, ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад», — проинформировал он.

Подробности процедуры

Президент также привел подробности процедуры. «Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем [Логуновым, замдиректора Центра им. Гамалеи] он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы», — сообщил российский лидер.

«Это просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции Логунов набрал порошок, попросил меня глубоко вдохнуть на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны.

15 минут я потом посидел, и все на этом закончилось», — рассказал Путин. «Категорически рано». Можно ли снимать в России ограничения из-за коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в некоторых регионах отменяют ограничительные меры, как... 23 ноября 22:20

Он отметил, что не испытал никаких неприятных ощущений. «Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было, просто ничего, просто 15 минут посидел и пошел. Сегодня после этих двух процедур, укола и назальной формы, я уже занимался спортом с утра, так что могу засвидетельствовать, что все развивается так, как наши ученые и специалисты говорят, все так и есть» — подчеркнул глава государства.

«Посмотрим, какой будет результат с точки зрения повышения этих защитных титров», — сказал он.

Путин встречался с Логуновым 21 ноября, — в воскресенье он сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса.

Дополнительная защита

Российский президент теперь получит дополнительную защиту от COVID-19 на уровне местного иммунитета, прокомментировал процедуру директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Конечно, не хотелось бы продлевать новогодние каникулы» В Кремле считают, что пока рано говорить о каких-либо ограничениях в связи с пандемией... 23 ноября 22:45

«Назальная вакцинация может дать дополнительную защиту на уровне мукозального иммунитета. Соответственно, появляются секреторные антитела, выстраивается второй барьер от коронавируса. Для это вакцина и делается», — пояснил он «Интерфаксу».

Люди, сделавшие интерназальную вакцину в дополнении к обычной, скорее всего, станут обладателями стерильного иммунитета, напомнил собеседник агентства.

По его словам, они будут не только защищены сами, но и не рискуют стать переносчиками заболевания.

Центру им. Гамалеи ранее выдали разрешение на клинические испытания назальной вакцины. Доклинические исследования препарата, в ходе которых подтвердилась его безопасность, успешно завершились, указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он сообщил, что испытания с участием добровольцев старше 18 лет продлятся 42 дня. «Это нужно, чтобы еще раз оценить безопасность, эффективность вакцины, подобрать правильную дозировку», — пояснил глава правительства.

Путин в свою очередь выразил желание лично поучаствовать в испытаниях в качестве одного из добровольцев.

Зарегистрировать назальную форму вакцины «Спутник V» и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде отмечал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Добавим, что в России на основе «Спутника V» разрабатывают две назальные вакцины.

Темпы вакцинации

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data, Россия по состоянию на 23 ноября 2021 года находится на 97-м месте в мире по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 36,82%. Путин рассказал, что испытал назальную вакцину в виде порошка Президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках ревакцинации привился и назальной вакциной от... 24 ноября 15:42

За последние сутки в России выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов возросло на 1 240, сообщили в федеральном оперативном штабе.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%. Условная летальность заболевания выросла до уровня 2,84%.

Коэффициент распространения коронавируса в целом по стране 10 дней подряд не превышает единицу. В Москве на фоне спада заболеваемости показатель снизился до 0,84, следует из подсчетов ТАСС.

Показатель оказался больше 1 только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся — в Подмосковье, где он вырос до 1,1. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.