В России маловероятна японская ситуация с «исчезновением» COVID-19

Американский профессор университетской школы Анча Баранова считает, что полное исчезновение «дельта» -штамма может привести к распространению других более опасных штаммов коронавируса. В то же время она выразила мнение, что в России невозможна японская ситуация, когда у них снизились показатели заболеваемости с нескольких десятков тысяч до порядка сотни человек в день.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила в интервью «Ленте.ру», что сокращение заболеваемости в Японии с 26 тыс. в сутки до приблизительно 150 — это «почти чудо».

«Но оно действительно обусловлено тем, что страна изолирована. Есть теория монофилетического происхождения вируса именно в Японии. Проще говоря, в Японии был один занос дельты, от которого все пошло. А в Европе таких заносов было много», — обратила внимание специалист.

Ранее стало известно, что в Японии сократилось число заболевших, а смертность пришла практически к нулю. Предполагается, что дело в генетических изменениях коронавируса. Значительная часть изменений происходила в неструктурном белке, который отвечает за исправление ошибок, возникающих при репликации. Ученые считают, что, пытаясь исправить ошибки, вирус утратил способность размножаться.

В Роспотребнадзоре не поверили в такую интерпретацию снижения заболеваемости. Специалист Роспотребнадзора Камиль Хафизов сказал в комментарии РИА «Новости», что «новость из Японии» похожа «на чудо, которое предзнаменовало бы скорое окончание пандемии».

«Боюсь, реальность выглядит совсем иначе. Пока мы отмечаем то, что линия «дельта» во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии, которые потенциально могут стать даже более опасными. Недавний пример — подлиния дельты AY.4.2, вероятно, немного заразнее, чем «исходная» дельта, и в той же Великобритании она сейчас выявляется в 18% всех новых случаях заражений», — подчеркнул Хафизов, отметив, что скорее всего в ликвидации штамма сыграла свою роль вакцинация и строгое соблюдение противоэпидемических правил.

На вопрос о скептицизме некоторых ученых по поводу японской ситуации Баранова заметила, что после Хиросимы изучение мутаций стало «вопросом национальной безопасности». «И все это дало мощные всходы, там образовалось сильное научное сообщество биологов-мутационщиков. Сейчас их называют «молекулярные эволюционисты», — добавила биолог, подчеркнув, что японские специалисты «обладают большим опытом интерпретации молекулярных событий».

В России, как считает профессор, вряд ли такой, как в Японии, шанс реален. «Единственный признак, по которому мы можем сказать, что в России доминирует дельта, а других штаммов нет, — это информация о секвенированных вирусах, которая приходит из Роспотребнадзора. Но этих сиквенсов крайне мало», — сказала она в разговоре с изданием.

«А поскольку в России мы ищем довольно мало, говорить о том, что здесь такая же картина, как и в Японии, — некорректно», — считает она. Баранова отметила, что если из центральных регионов поступает много данных, то в отдаленных уголках России мало кто знает, какой штамм вируса доминирует.

Вместе с тем она считает, самоликвидация коронавируса невозможна. «Даже если вы получите ситуацию, что дельта вдруг исчезнет, то не факт, что это хорошо», — подчеркнула ученый.

Биолог обратила внимание, что самый быстрый штамм по распространению — дельта — «сидит везде и как бы «держит поляну», другие штаммы вируса не пускает».

Из-за того, что дельта быстро передается, то другим штаммам не остается шанса заразить кого-нибудь. «Есть штаммы более зловредные, среди них и те, кто уклоняется от антител, а значит, их хуже берет вакцина. А потому, если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже», — добавила профессор.

В последние два дня в Японии фиксировали не более 150 случаев коронавируса. При этом всего в стране выявлено более 1,7 млн зараженных, свыше 18 тыс. японцев умерли.

В России дела обстоят хуже. Здесь ежедневно выявляют более 30 тыс. зараженных и свыше 1 тыс. умерших. Всего с момента начала пандемии в России выявили почти 9,5 млн случаев заражения инфекцией.