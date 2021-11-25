«Я еле вышел из шахты — был черный, как уголь»

В одном из штреков угольной шахты «Листвяжная» в Кузбассе произошло ЧП — началось задымление и пожар. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали, под землей остаются 35 шахтеров. Трагедия произошла в результате взрыва метана, рассказал «Газете.Ru» один из сотрудников. По его словам, руководство пренебрежительно относилось к мерам безопасности и игнорировало жалобы горняков.

ЧП в Кемеровской области на шахте «Листвяжная», расположенной близь рабочего поселка Грамотеинский города Белово, произошло из-за взрыва метано-воздушной смеси, рассказал «Газете.Ru» один из сотрудников предприятия Олег (имя изменено по просьбе спикера).

«Я приехал в первую смену, остановился в конвейерном здании, посидел маленько и подумал — пойду на улицу. Начал надевать свой рюкзак, самоспасатель — в это время произошел хлопок. Не возгорание, как заявляют. Всего несколько минут задержки спасли мою жизнь. Я еще такого не видел. Произошел взрыв метано-воздушной смеси. Мы часто фиксировали там превышение, а проверок условий и безопасности работы за последний год точно не было», — заявил он.

После того, как пришел в себя, он побежал помогать своим коллегам и друзьям, которые были ближе к взрыву.

«Я еле вышел оттуда — был черный, как уголь. Потом начали передавать мужиков, с которыми мы работали, они были просто невменяемыми. Повсюду крики — это очень страшно.

Они тоже все черные, только одни глаза видны, даже опознать, кто есть кто, нельзя было. Там работают обычные мужики, которые идут на риск ради своих семей, чтобы их прокормить», — сказал Олег.

При этом сотрудники регулярно сообщали о превышении допустимой нормы метана, но руководство игнорировало их жалобы и заставляло спускаться в шахту. «Руководство очень пренебрегает мерами безопасности своих сотрудников, они не следят, а шахтеров заставляют идти туда», — отметил мужчина.

Знакомый Ксении, проживающей в Белово, уже несколько лет трудится на шахте — взрыв метана он застал впервые.

«Очень страшная новость, у меня там знакомый работает и был на смене в это время. Сейчас с ним все хорошо, он дома — отпустили из больницы. По его словам, сперва был хлопок, а потом начался пожар», — рассказала она «Газете.Ru».

Ее приятель живет с супругой и воспитывает двоих детей. «Он долго искал место, но в итоге выбрал работу в шахте, потому что это одна из самых прибыльных профессий на Кузбассе», — добавила она.

Напомним, что 25 ноября около 08.30 по местному времени (4.30 мск) произошло задымление на шахте «Листвяжная». Под землей находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали, в шахте остаются 35 горняков.

На место аварии вылетел губернатор Сергей Цивилев и врио главы МЧС Александр Чуприян.

По словам главы региона, из 40 км участков горных выработок спасатели исследовали 18 км, газовая обстановка не представляла угрозы, а задымленность была слабой. Однако позже работы пришлось остановить, поскольку концентрация метана в отдельных местах превысила 6%, оксида углерода — более 0,25%, что является взрывоопасной концентрацией.

Он также добавил, что оставшиеся горняки, предположительно, находятся в двух дальних штреках (горизонтальных ответвлениях шахты, — «Газета.Ru») — связи с ними пока нет.

Генпрокурор Игорь Краснов в связи с произошедшим поручил проверить безопасность на шахтах Кузбасса. «Сегодня, 25 ноября, около 08.30 в пгт Грамотеинский г. Белово произошло задымление на шахте «Листвяжной», работники предприятия выводятся на поверхность. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее гибель человека».

Региональное управление Ростехнадзора в 2021 году выявило 139 нарушений на «Листвяжной». Среди них — отсутствие датчиков обнаружения ранних признаков возникновения пожара (контроля оксида углерода) в одном из вентиляционных штреков, неисправные двери вентиляционного шлюза, неполную комплектацию противопожарного щита, неисправность аппаратуры громкоговорящей аварийной связи и оповещения. Часть нарушений была исправлена, на работу с прочими руководство шахты получило время.

Последняя проверка, проведенная 19 ноября, нарушений не выявила.

По данным СМИ, в 2005 году в шахте уже происходил взрыв метана — тогда погибли 13 горняков.