Отставка главы ФСИН связана с пытками в колониях

Отставка Александра Калашникова с поста главы ФСИН связана со скандалом вокруг пыток в СИЗО и колониях. Вместо экс-ФСБшника Калашникова службу исполнения наказаний возглавил бывший замглавы МВД Аркадий Гостев, начинавший милицейскую карьеру в 1981 году в Москве. В Совфеде заявили, что рассчитывают на продолжение совместной работы с новым главой ФСИН по вопросу ответственности за истязания в тюрьмах. Правозащитники надеются, что ситуация с пытками изменится.

Отставка директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова связана с резонансными пытками в российских тюрьмах. Об этом со ссылкой на информированный источник передает агентство «Интерфакс».

«Получившие широкий общественный резонанс инциденты, связанные с пытками в колониях и СИЗО Саратовской области и других регионах, стали основной причиной отставки Калашникова», — сказал собеседник издания.

Президент Владимир Путин отправил 25 ноября в отставку директора ФСИН Александра Калашникова, сообщение об указе опубликовано на сайте Кремля. Причины отставки там не указаны.

Одновременно с этим главой ФСИН назначен заместитель министра внутренних дел Аркадий Гостев.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в верхней палате парламента РФ рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с ФСИН – по вопросу ужесточения ответственности для виновных в пытках. Ранее в Совфеде была создана рабочая группа по разработке законопроекта, предусматривающего вынесение в отдельный состав уголовного преступления пытки в колониях и СИЗО со стороны сотрудников правоохранительных органов и органов системы наказания.

В начале октября проект «Гулагу.нет» сообщил о получении более 1000 видеозаписей из ФСИН, подтверждающих системный характер пыток, избиений и изнасилований в российских колониях и СИЗО, расположенных в Саратовской, Иркутской и Владимирской областях. Ряд видео был опубликован, подтвердив заявления правозащитников.

В Следственном комитете возбудили уголовные дела по фактам сексуального насилия (ч. 2 ст. 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным Генпрокуратуры, всего по стране расследуется 35 уголовных дел, связанных с пытками в учреждениях ФСИН – в том числе в Хабаровском крае, Белгородской и Иркутской областях.

Новый глава ФСИН

Систему исполнения наказаний в РФ вновь возглавил силовик – если предыдущий директор ФСИН был выходцем из ФСБ, то сменивший его Аркадий Гостев всю карьеру построил в МВД.

До назначения на директорский пост он был заместителем министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Генерал-полковник полиции Гостев в рядах правоохранительных органах служит с 1981 года, карьеру начинал в качестве милиционера батальона ППС в московском УВД.

Окончив высшую школу милиции, Гостев стал сначала следователем, а после – возглавил отдел по борьбе с организованной преступностью в ЮАО. В московском ГУВД с 2006 по 2010 год Аркадий Гостев был начальником управления охраны общественного порядка, он отвечал за работу полиции на акциях протеста и митингах, среди которых — «Марши несогласных» и «Русские марши».

«Контроль за ФСИН переходит из ФСБ в МВД. Решение снять главу ФСИН Калашникова и назначить Гостева — довольно сильное и внушает некоторый оптимизм», — написала в своем Telegram-канале правозащитница Марина Литвинович. «По сути, всю систему исполнения наказания надо перестраивать с нуля», — подчеркнула она.

«Но изменит ли что-нибудь пришедший новый глава? Какие к этому есть предпосылки? Вы думаете, что Калашников организовал все пыточные конвейеры? Нет, это делают на местах. Один генерал-полковник ушел, другой генерал-полковник пришел. Один был фээсбэшником, другой — эмвэдэшник. Что, у нас эмвэдэшники более лояльны к правам человека, чем фээсбэшники? Нет, конечно»,

— заявил в свою очередь изданию Daily Storm глава направления общественных расследований «Комитета против пыток» Олег Хабибрахманов.

Он добавил, что хочет надеяться на позитивные изменения во ФСИН, однако «верится в это с трудом».

Богач с гаражом

В 2018 году, согласно декларации о доходах, Аркадий Гостев оказался самым богатым полицейским в России, сообщал ТАСС. Доход замглавы МВД за 2018 год составил более 38 миллионов рублей. Гостев заработал в этот период в 10 раз больше, чем в 2017 году.

Официальный представитель МВД Ирина Волк объяснила резкий скачок в доходах замминистра получением законной единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. «Московский комсомолец» сообщает также, что в 2017 году Гостев купил огромный гараж.

«Возможно, это связано с хобби генерал-полковника. По нашей информации, новый директор ФСИН очень любит мотоциклы, причем именно советские. Гостев сам и ездит, и ремонтирует мотоцикл (в этом ему помогает сын)», — сообщает газета.