«Срок работы дыхательного аппарата 4 часа». В МЧС рассказали о шансах пропавших спасателей

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вечером в четверг прибыл на шахту «Листвяжная» Кемеровской области, где утром 25 ноября произошла крупная авария. Он провел оперативное совещание комиссии по ликвидации ее последствий. По последним данным, погибли 14 человек — 11 горняков и 3 спасателя, более 40 пострадали. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Руководитель МЧС, в частности, подтвердил гибель троих спасателей, пытавшихся найти выживших горняков.

«Из 32 отделений МЧС России одно перестало выходить на связь. Было принято решение направить для его спасения резервные силы. Это отделение находилось в самой отдаленной части шахты. Обнаружены тела трех спасателей, их поднимают на поверхность. ЧП в Кузбассе: число погибших возросло до одиннадцати, в шахте остаются десятки горняков Взрыв произошел в одном из штреков угольной шахты «Листвяжная» в Кузбассе. Из-за сильного... 25 ноября 12:55

Судьба еще троих спасателей пока неизвестна, поиски продолжаются», — приводит его слова ТАСС.

Чуприян констатировал, что срок работы дыхательного аппарата, который есть при себе у каждого спасателя, не превышает четырех часов.

«Защитный срок действия аппарата — четыре часа. Самоспасатель — еще плюс час», — сообщил врио главы МЧС. В ведомстве ранее проинформировали, что звено горноспасателей пропало около трех часов дня. У спасателей, пропавших в шахте Кузбасса, есть минимальные шансы на выживание Срок работы дыхательных аппаратов у горноспасателей, пропавших после аварии на шахте «Листвяжная»... 25 ноября 21:45

О том, что трое спасателей погибли, сообщал источник «Интерфакса» в скорой помощи города Белово. «Им не хватило кислорода в баллонах», — рассказал собеседник агентства.

Приостановка операции

Саму спасательную операцию пришлось приостановить до утра пятницы из-за критического состояния газодинамической системы. Работы в шахте осложнялись повышением температуры, также растет концентрация опасных газов, включая взрывоопасный метан. Спасатели поднимаются на поверхность.

«Мы сейчас взяли оперативную паузу до утра. Это связано с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана», — пояснил Чуприян, добавив, что спасательные работы также затруднены завалами. Врио главы МЧС Чуприян рассказал о судьбе 35 шахтеров на шахте «Листвяжная» Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что о судьбе 35 шахтеров, которые остались... 25 ноября 20:24

На данный момент остается неизвестной судьба 35 шахтеров, уточнил Чуприян.

Причины трагедии

Возможной причиной аварии, по предварительным данным, называется взрыв метана. Для расследования ЧП на Кузбасс прибыли следователи из Москвы.

Однако у МЧС нет данных о том, что на шахте произошел взрыв, указал руководитель ведомства. «Я такими сведениями не обладаю. Вся приборная сеть объективного контроля нарушена взрывом. Спасатели таких данных не подтверждают», — сказал он, отвечая на вопрос, был ли второй взрыв. «Я еле вышел из шахты — был черный, как уголь» В одном из штреков угольной шахты «Листвяжная» в Кузбассе произошло ЧП — началось... 25 ноября 19:21

Ведомство, по его словам, готово к длительной работе на шахте. «Силы и средства МЧС готовы к длительной работе. Мы будем бороться за живучесть шахты», — заявил Чуприян, отметив, что за один день работы не завершатся. «Сейчас нужна максимальная концентрация усилий для ликвидации последствий аварии», — подчеркнул он.

В шахте остаются люди

Задымление в вентиляционном штреке на шахте «Листвяжная» произошло около 4.30 мск четверга. В тот момент там находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали. В шахте остаются 35 человек, местоположение которых пока не установлено.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Очевидно, что в дальнейшем его переквалифицируют по другой части этой статьи, в которой речь идет о смерти «двух и более лиц». Ответственным лицам грозит до семи лет лишения свободы.

В свою очередь, региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Найдены тела троих горноспасателей, пропавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе Трое горноспасателей, которые ранее пропали в ходе спасательной операции в кузбасской шахте... 25 ноября 19:04

Отмечается, что по числу уже известных жертв это ЧП стало крупнейшим на российских шахтах за последние пять лет — со взрывов на шахте «Северная» в республике Коми в феврале 2016 года, когда погибли в общей сложности 36 человек.

Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-Уголь», входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово — одной из самых мощных в стране по переработке энергетических углей. Шахта разрабатывается с конца 1954 года, свое нынешнее название она получила в 2004-м.

Это не первое крупное ЧП на «Листвяжной» — 28 октября 2004 года в результате взрыва метана в шахте погибли 13 человек. По итогам расследования и судебного разбирательства девять сотрудников предприятия получили условные сроки.

Региональное управление Ростехнадзора в 2021 году выявило 139 нарушений на «Листвяжной». Всего за год шахту девять раз проверяли различные ведомства, последняя проверка началась 24 ноября и, по данным открытых источников, не выявила нарушений.