Новогодний подарок Надежды Бартош на миллиард

Все претензии расследователей, утверждавших, что первая лотерейная миллиардерша России Надежда Бартош оказалась подставным лицом для отмывания денег, были опровергнуты.

Новый год как праздник в сознании россиян неизменно связан с множеством традиций: «Ирония судьбы», мандарины, сжигание бумажек с желаниями. Многие на Новый год дарят родным и близким лотерейные билеты: шанс на выигрыш круглой суммы денег стоит как пакет молока, а если повезет – подарок запомнится на всю жизнь – об этом может рассказать любой из лотерейных миллионеров. Скорее всего, на всю жизнь свой подарок запомнила и жительница Подмосковья Надежда Бартош, которая выиграла миллиард рублей в «Русском лото» – рекордную сумму из всех лотерейных выигрышей в России.

Сказочный выигрыш

Скандальная история подмосковной миллиардерши Бартош началась весьма пасторально: Надежда с дочкой проводили время в торговом центре в один из декабрьских вечеров. Проходя мимо киоска «Столото» (бренд крупнейшего распространителя российских государственных лотерей, являющийся частью холдинга S8 Capital Армена Саркисяна), решили в последний момент купить несколько билетов на «Новогодний миллиард». Выбирать было некогда, поэтому женщина взяла билеты наугад. Все как в сказке: считанные минуты до закрытия магазина, предстоящий день рождения Надежды Бартош аккурат в канун Нового года, три случайно (или неслучайно?) выбранных билета. Дочка Надежды как раз решила, что билеты будут подарком маме от нее и брата – скромно, но со вкусом.

close 100% Пресс-служба «Столото»

Семья Бартош отпраздновала день рождения и Новый год и благополучно забыла про купленные билеты. Возможно, краем уха Надежда могла услышать, что счастливый билет «Русского лото» вытянули в Подмосковье, но Подмосковье большое, да и кто в такой ситуации в первую очередь подумает про себя? Билеты остались лежать в бардачке машины дочери Надежды, которая на тот момент уже уехала в Санкт-Петербург. Именно она спустя несколько дней вспомнила о спонтанной покупке и решила проверить билеты на предмет выигрыша на сайте «Столото». Увидев астрономическую сумму, Бартош-младшая, как и многие победители лотерей, сперва не поверила. В полушоковом состоянии она начала звонить маме, не подозревающей, что она стала обладательницей самого счастливого лотерейного билета в стране, сделавшего ее миллиардершей, и рассказала ей о выигрыше. Из всех билетов на новогодний тираж, которые были у пенсионерки, счастливым оказался один из тех, которые Надежда получила в подарок от детей. Имя победительницы наконец попало в новости – Бартош выиграла миллиард.

Икорный бизнес

Победительница объявилась на пороге лотерейного центра «Столото» 9 января, в сопровождении своей семьи. Бартош, как и всех лотерейных триумфаторов, встретили сотрудники отдела по работе с победителями «Столото», отвечающие за сопровождение участников с крупными выигрышами. Они же и взяли у счастливчиков короткое интервью об истории их победы в лотерее. На вопросы Надежда Бартош скромно отвечала, что осознает, что выиграла в лотерею, но миллиард не сильно изменит ее жизнь. На память о выигрыше она купит себе какое-нибудь украшение, а остальное вложит в семейный бизнес.

В этот момент пытливые умы пользователей интернета озадачились поисками правды. Несмотря на то, что информации о биографии женщины в сети крайне мало, удалось выяснить, что победительница новогоднего 1316-го тиража «Русского лото» Надежда Бартош – не обычная пенсионерка из провинции, какой ее ожидали увидеть, а зажиточная бизнесвумен. Стало известно, что полная тезка Надежды Бартош из Одинцова владеет компанией, занимающейся продажей черной и красной икры. А сын пенсионерки Алексей Бартош владеет рыбным хозяйством «Шостка» в Тверской области (хотя, может быть, сын тоже просто полный теска владельца). Однако даже с такими данными сложно говорить о каких-то махинациях, учитывая, что выиграть миллиард в лотерею может абсолютно любой человек. Но через некоторое время в сети стали всплывать некоторые нюансы розыгрыша, хоть и косвенно, но указывающие на возможные подтасовки в лотерее.

Шесть рукопожатий Надежды Бартош и «Столото»

С самым подробным, якобы эксклюзивным, расследованием выступил один из анонимных телеграм-каналов, указавший на связь Надежды Бартош с самим акционером «Столото» Арменом Саркисяном. В подготовленном каналом материале утверждалось, что торговый дом пенсионерки через цепочку предприятий и отдельных лиц связан с АО «Технологическая Компания «Центр», которая и владеет брендом «Столото». В качестве основного связующего звена назвали Дениса Полийчука – человека, который выступал учредителем ООО «Царский осетр» совместно с Бартош, а также являлся конкурсным управляющим НАО «Канон». Данная организация, в свою очередь, была учреждена массовым регистратором ЗАО «Форб», которое в общей сложности учредило несколько сотен компаний, в том числе и АО «ТК «Центр».

close 100% Пресс-служба «Столото»

Большую претензию также выдвинул юрист Александр Сергеев, попросивший сотрудников Федеральной налоговой службы проверить честность розыгрыша и аффилированность Бартош со «Столото». Он также заявил, что тираж новогоднего миллиарда был разыгран не в прямом эфире. В ряду многочисленных громких обвинений были самые разные версии: пользователи социальных сетей среди прочего цеплялись за якобы нестыковки в истории выигрыша, говорили об отмывании миллиарда рублей с помощью лотереи и рассуждали о других вариантах мошенничества.

Главный розыгрыш года

Самым большим «но», с которым столкнулись те, кто затеял разоблачение, стали официальные опровержения и факты, побить которые было уже нечем. Во-первых, в ответ на заявление юриста Сергеева «Газпром-Медиа» была предоставлена эфирная справка, подтвердившая, что тираж номер 1316 лотереи «Русское Лото» действительно шел в прямом эфире телеканала НТВ. Во-вторых, эксперты опровергли возможную связь Надежды Бартош и «Столото» через Полийчука, подчеркнув, что последний являлся лишь конкурсным управляющим в деле о банкротстве компании «Канон». То есть реальной связи между Саркисяном, Бартош и Полийчуком не оказалось. Таким образом, все озвученные гипотезы, указывающие якобы на аффилированность лотерейной миллиардерши со «Столото», оказались не больше, чем пустыми домыслами, не имеющими под собой никакой реальной доказательной базы.

В контексте этих рассуждений считаем нужным напомнить, что лотереи в России перешли под государственный контроль в 2014 году, и единоличными организаторами розыгрышей теперь являются Минфин и Минспорт. А «Столото» выступает лишь распространителем. Само собой, госконтроль отрасли предполагает и многоступенчатые системы мониторингов – за выполнением налоговых обязательств, за честностью розыгрышей, за выплатами выигрышей – будь то миллиард или миллион, за производством и продажей лотерейных билетов. И «Столото» в этом отношении всегда вело себя открыто.

Несостоятельность теорий о подставном розыгрыше миллиарда в «Русском лото» была доказана еще в 2020 году, когда история Надежды Бартош и «Столото» возглавила топ фейковых новостей Общественной палаты. Важный нюанс в этом сюжете – анонимные телеграм-каналы, с которых началась волна «разоблачающих» публикаций про лотерею. Телеграм-каналы, в отличие от традиционных СМИ, не обременены законами, а также профессиональными и даже этическими стандартами. Это часто позволяет использовать их как площадку для запуска в сеть неподтвержденной информации и спекуляций, потенциально интересных широкому кругу читателей. По крайней мере, так работала эта система раньше: в конце октября Роскомнадзор внес Telegram в реестр социальных сетей, что автоматически распространяет на мессенджер закон №530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Конечно, за его правоприменением еще предстоит наблюдать, но запускать «утки» и фейковые новости компроматным площадкам наверняка будет сложнее.