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Общество

Срок действия — один год. В России продлевают сертификаты переболевших COVID-19

Мурашко: действие сертификата переболевшим COVID-19 автоматически продлят до года

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Переболевшим COVID-19 россиянам продлят срок действия сертификатов с шести месяцев до одного года. Ранее эту инициативу поддержал президент Владимир Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, объясняла необходимость скорректировать срок сертификата переболевших низким уровнем повторной заболеваемости среди переболевших.

Переболевшим COVID-19 россиянам продлят срок действия сертификата о перенесенной болезни до одного года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В настоящий момент эта категория сертификатов действует шесть месяцев.

«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы для изменения», — заявил министр.

О необходимости продлить срок действия соответствующих сертификатов российские власти ранее уже говорили. 24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством пояснила, что, с учетом всех изученных исследований и диалога с экспертами, вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни обсуждался — они пришли к выводу, что нужно скорректировать сертификат до года.

Это объясняется тем, что доля повторно переболевших коронавирусом от общего количества, согласному российскому федеральному мониторингу, составляет всего 0,74%, подчеркнула вице-премьер.

«Если это одобряется, то в ближайшее время в методические рекомендации министерства здравоохранения будут внесены изменения и будут учтены Минцифры на Едином портале государственных услуг в сертификатах вакцинированных», — заметила она.

Глава государства впоследствии эту инициативу поддержал. «Так и будем делать»,— ответил Путин.

На территории Российской Федерации действует три категории сертификатов, касающихся COVID-19: они выдаются переболевшим, полностью вакцинированным и обладателям медицинского отвода. При этом если гражданин вакцинирован, но заболел и это зафиксировано медицинским учреждением, то его QR-код об иммунизации аннулируется, а взамен выдается сертификат переболевшего.

Вместе с этим в скором времени в стране, по всей видимости, появится новый вид сертификатов, который так же, как и имеющиеся сейчас, подразумевает отсутствие для человека, которому он присвоен, каких-либо ограничительных мер.

На федеральном уровне сейчас обсуждается возможность введения сертификатов для неофициально переболевших, то есть для людей, которые перенесли COVID-19 и не обращались в медицинское учреждение, а о факте заражения которых свидетельствуют высокие титры антител. Теоретически, к этой категории также могут быть отнесены те, кто привился препаратом, который не сертифицирован в России.

Исходя из заявления директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академика РАН Александра Гинцбурга, к «неофициально переболевшим» можно относить граждан, у которых показатель антител держится на отметке 300 единиц и более по метрике, утвержденной на международном уровне Всемирной организацией здоровья.

В некоторых регионах России частично уже тестируют такой алгоритм. В пилотном режиме систему готовы запустить в Чувашии, также на Камчатке начала работу специальная комиссия, выдающая приравненные к сертификату справки о наличии или отсутствии антител. Некоторые главы других субъектов тоже уже выразили готовность внедрить систему с новой категорией сертификатов.

Система QR-кодов, напомним, введена во всех 85 регионах РФ. В декабре Госдума рассмотрит законопроекты, предлагающие расширить распространение обязательных QR-кодов на большую часть общественных мест и транспорт.

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